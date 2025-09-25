fbpx
Brasil

Mega-Sena não tem ganhador no concurso 2.919; prêmio vai a R$ 80 mi

Publicado

14 minutos atrás

em

O concurso 2.919 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (25), não teve acertador das seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulou para R$ 80 milhões. O próximo sorteio está marcado para sábado (27).

As seis dezenas sorteadas foram: 03 – 26 – 28 – 37 – 42 – 53

A quina teve 66 bilhetes premiados. Cada um receberá R$ 34.524,56. Os 4.131 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ R$ 909,21 cada.

Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.

O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Brasil

Dólar hoje sobe a R$ 5,36 e segue exterior após dados acima do esperado nos EUA

Publicado

4 horas atrás

em

25 de setembro de 2025

Por

Imagem: Pixabay

A divulgação de dados acima do esperado sobre o mercado de trabalho e a economia dos Estados Unidos pela manhã deu força ao dólar ao redor do mundo, inclusive no Brasil, onde a moeda norte-americana fechou a quinta-feira com alta firme — a segunda consecutiva.

Qual a cotação do dólar hoje?

O dólar à vista encerrou a sessão em alta de 0,70%, aos R$5,3650. No ano, porém, a divisa acumula baixa de 13,17%.

Às 17h03 na B3 o dólar para outubro — atualmente o mais líquido no Brasil – subia 1,04%, aos R$3695.

Dólar comercial

  • Compra: R$ 5,365
  • Venda: R$ 5,365

Dólar Turismo

  • Compra: R$ 5,351
  • Venda: R$ 5,531

O que aconteceu com dólar hoje?

A divisa americana abriu em baixa, mas virou para alta após fortes dados vindos dos Estados Unidos. O Departamento do Trabalho dos EUA informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 14.000, para 218.000 na semana encerrada em 20 de setembro, em dado com ajuste sazonal. Economistas consultados pela Reuters previam 235.000 pedidos para a última semana.

Já o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu a uma taxa anualizada revisada para cima de 3,8% no segundo trimestre, informou o Departamento de Comércio. O percentual representa uma elevação ante a estimativa anterior, de 3,3%.

Os números mais fortes que o esperado impulsionaram os rendimentos dos Treasuries e o dólar ante outras divisas, com investidores dosando a perspectiva de corte de juros pelo Federal Reserve nos próximos meses.

Na seara nacional, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,48% em setembro, após retração de 0,14% em agosto. O índice veio um pouco abaixo da mediana das expectativas de economistas consultados pela Reuters, que mostrava estimativa de alta de 0,51% no mês.

Enquanto isso, o Banco Central piorou sua projeção de crescimento econômico em 2025 a 2,0%, ante patamar de 2,1% estimado em junho, conforme Relatório de Política Monetária divulgado nesta quinta.

No front político, aprovação do governo Lula subiu a 50%, segundo pesquisa Pulso Brasil/Ipespe divulgada nesta quinta-feira (25). O resultado coloca a aprovação numericamente acima da desaprovação, que ficou em 48%.

 

(Com Reuters)

Brasil

Microsoft desativa serviços usados por unidade militar de Israel

Publicado

4 horas atrás

em

25 de setembro de 2025

Por

Em um comunicado, o CEO da empresa disse que não fornece tecnologia “para facilitar a vigilância em massa de civis”

Um logotipo da Microsoft é visto em Issy-les-Moulineaux, perto de Paris • Um logotipo da Microsoft visto nos escritórios da empresa em Issy-les-Moulineaux, perto de Paris, França, em 21 de março de 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira (25) que desativou um conjunto de serviços de computação em nuvem e de inteligência artificial usados por uma unidade do Ministério da Defesa de Israel (IMOD).

A medida acontece depois que a empresa, através de uma análise interna, encontrou evidências que apoiam relatos da mídia sobre um sistema de vigilância em Gaza e na Cisjordânia.

Em uma declaração publicada no blog da empresa, o presidente da Microsoft, Brad Smith, disse que a empresa havia “cessado e desativado um conjunto de serviços para uma unidade dentro do Ministério da Defesa de Israel”.

Em 15 de agosto, a Microsoft anunciou que havia iniciado uma revisão das alegações.

Smith afirmou que a Microsoft não fornece tecnologia “para facilitar a vigilância em massa de civis”, um princípio que aplica “em todos os países do mundo”.

A revisão, disse Smith, concentrou-se em registros comerciais, demonstrações financeiras, documentos internos e outros registros, sem acesso ao conteúdo do material armazenado.

Um oficial de segurança israelense disse: “Não há danos às capacidades operacionais das IDF”.

A medida ocorre após uma investigação do The Guardian e da revista israelense +972 no início de agosto relatar que a unidade de inteligência militar de Israel, conhecida como 8200, dependia do Microsoft Azure para armazenar milhões de chamadas telefônicas feitas por palestinos em Gaza e na Cisjordânia ocupada.

Fonte: CNN

Brasil

Barroso se despede e diz que STF cumpriu papel mesmo com “custos pessoais”

Publicado

4 horas atrás

em

25 de setembro de 2025

Por

Ministro conduziu última sessão plenária como presidente do STF nesta quinta

Em discurso de despedida da presidência do STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro Luís Roberto Barroso afirmou nesta quinta-feira (25) que a Corte conseguiu cumprir bem o seu papel de preservar o Estado de direito, apesar do “custo pessoal” dos ministros.

A declaração foi feita na última sessão plenária conduzida por Barroso. Na próxima segunda-feira (29), Edson Fachin assumirá a presidência do tribunal.

O ministro afirmou que há um debate recorrente na sociedade quanto ao “protagonismo” no Supremo. De acordo com ele, isso ocorre, entre outros motivos, pelo fato de que o Congresso nem sempre consegue legislar numa sociedade altamente polarizada e os assuntos acabam parando no STF.

“Há complexidades e problemas nesse modelo que reserva para o STF esse papel. Porém, cabe enfatizar que com todas essas circunstâncias esse é o arranjo institucional que nos proporcionou 37 anos de democracia e estabilidade institucional”, afirmou o ministro.

Barroso destacou que, desde a promulgação da Constituição, não houve desaparecidos políticos, ninguém foi torturado ou aposentado compulsoriamente, e todos os meios de comunicação manifestam-se livremente.

“Apesar do custo pessoal dos seus ministros e o desgaste de decidir as questões mais divisivas da sociedade brasileira, o STF cumpriu – e bem – o seu papel de preservar o estado de direito e promover os direitos fundamentais”, concluiu.

Embora não tenha mencionado diretamente, o comentário faz alusão ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado. O caso foi analisado em meio a altas pressões políticas e internacionais.

Além de ataques frequentes à Corte, ministros e familiares sofreram pessoalmente com sanções econômicas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

