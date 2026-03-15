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Mega-Sena: apostas de Rio Branco e Sena Madureira acertam a quadra e levam prêmios

Publicado

2 horas atrás

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Cinco apostas na capital e duas no interior acertaram quatro números e garantiram R$ 892,72 cada; prêmio principal acumulou em R$ 105 milhões

Cada aposta vencedora com quatro acertos recebeu R$ 892,72. No estado, foram registradas cinco apostas premiadas na capital e duas em Sena Madureira, todas do tipo simples, com seis números marcados. Foto: captada 

A sorte passou pelo Acre no concurso 2.984 da Mega-Sena, realizado no sábado (14). Apostadores de Rio Branco e Sena Madureira acertaram quatro números do sorteio e garantiram prêmios na faixa da quadra.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, cada aposta vencedora com quatro acertos recebeu R$ 892,72. No estado, foram registradas cinco apostas premiadas na capital e duas em Sena Madureira, todas do tipo simples, com seis números marcados.

Números sorteados

As dezenas sorteadas foram: 06, 11, 15, 28, 42 e 60. Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo concurso é de R$ 105 milhões.

Premiação nacional

Em todo o país, 93 apostas acertaram a quina, com prêmio de cerca de R$ 33 mil para cada ganhador. Já na quadra, 5.668 apostas foram contempladas com valores próximos de R$ 892.

Próximo sorteio

A Mega-Sena realiza sorteios regularmente e permite apostas até as 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6.

Com o prêmio principal acumulado, a expectativa é de aumento no número de apostas em todo o país para o próximo sorteio, que deve movimentar apostadores em busca da bolada milionária.

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Governo do Acre lança, nesta segunda, campanha que incentiva destinação do Imposto de Renda para projetos voltados a crianças e adolescentes

Publicado

25 minutos atrás

em

15 de março de 2026

Por

Os valores destinados ao fundo financiarão projetos de combate ao trabalho infantil, proteção contra violência e exploração, programas de fortalecimento familiar, ações de educação, cultura e inclusão social

Lançamento visa à destinação de parte do Imposto de Renda já cobrado para projetos voltado a crianças e adolescentes. Foto: Ascom/Detran

Com objetivo de incentivar ações voltadas à promoção, proteção e garantia dos direitos de criança e do adolescente, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca), realiza na segunda-feira, 16, às 10h, o lançamento da Campanha Leão que Protege, no Palácio da Justiça, em Rio Branco.

A iniciativa incentiva a destinação de parte do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e busca fortalecer o financiamento de projetos e ações voltados à promoção, proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes no Acre.

Os valores destinados ao fundo financiarão projetos de combate ao trabalho infantil, proteção contra violência e exploração, programas de fortalecimento familiar, ações de educação, cultura e inclusão social, apoio a instituições que atendem crianças e adolescentes e outros públicos.

A vice-governadora Mailza Assis, que também responde pela pasta da Assistência Social e Direitos Humanos, destaca a importância da iniciativa:  “A proteção das nossas crianças e adolescentes precisa ser uma prioridade permanente, e é com esse compromisso que o governo do Acre se prepara para lançar a campanha Leão que Protege. Essa iniciativa vem para mostrar à sociedade que todos podem participar diretamente do fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e à juventude”.

A destinação de parte do Imposto de Renda não representa um custo adicional para o contribuinte, mas sim a oportunidade de decidir que parte do imposto recolhido seja direcionada para projetos que promovem transformação social e contribuem diretamente para melhorar a vida de crianças e adolescentes.

“Por isso, essa campanha é um convite, para que instituições, profissionais da contabilidade, empresas e toda a população se unam a esse propósito. Quando cada um faz a sua parte, conseguimos fortalecer a rede de proteção e garantir mais dignidade, cuidado e oportunidades para as nossas crianças e adolescentes”, enfatiza Mailza.

O evento irá apresentar oficialmente a campanha Leão que Protege, sensibilizando toda a sociedade civil sobre a importância da destinação do Imposto de Renda para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, ampliando os recursos destinados às políticas de proteção integral no Estado do Acre.

Como destinar
Quem pode destinar
  • Pessoas físicas que fazem a declaração do IR no modelo completo
  • Empresas tributadas pelo lucro real
Quanto pode ser destinado

Pessoa Física

  • Até 6% do imposto devido
  • Se fizer diretamente na declaração do IR, pode destinar até 3%
Pessoa Jurídica (lucro real)
  • Até 1% do imposto devido
⚠️ Importante:

Não é pagamento extra. O valor é abatido do imposto que a pessoa já pagaria.

Formas de destinar
Durante a declaração do Imposto de Renda
  1. Acessar o programa da Receita Federal
  2. Ir na ficha Doações Diretamente na Declaração – ECA
  3. Escolher o Fundo da Criança e do Adolescente
  4. Selecionar o Estado ou Município
  5. O sistema calcula automaticamente o valor permitido
  6. Gerar o Documento de Arrecadações de Receitas Federais (Darf)
  7. Pagar até o prazo da declaração
Doação direta ao Fundo (durante o ano)
  1. Depositar diretamente na conta do Fundo da Criança e do Adolescente
  2. Solicitar o recibo de doação ao Conselho dos Direitos
  3. Informar a doação na declaração do Imposto de Renda
Para onde vai o recurso
Os valores destinados ao fundo financiam projetos como:
  • Combate ao trabalho infantil
  • Proteção contra violência e exploração
  • Programas de fortalecimento familiar
  • Ações de educação, cultura e inclusão social
  • Apoio a instituições que atendem crianças e adolescentes

Os projetos são aprovados e fiscalizados pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente.

Impacto da destinação
Ao destinar parte do imposto o contribuinte:
  • Decide onde parte do seu imposto será aplicado
  • Fortalece políticas públicas para crianças e adolescentes
  • Apoia projetos sociais no próprio estado ou município

Vice-governadora Mailza destaca a importância da destinação de parte do Imposto de Renda, já recolhido pelo governo federal, para fortalecer projetos sociais que transformam a vida de crianças, adolescentes e famílias. Foto: Secom

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Brasil

Safra de fevereiro deve passar de 204 mil toneladas e superar produção acreana do ano passado, aponta IBGE

Publicado

29 minutos atrás

em

15 de março de 2026

Por

A secretária estadual de Agricultura, Temyllis Silva, atribuiu o crescimento da produção ao esforço conjunto de diversos agentes, destacando o papel do governo como fomentador do setor

A estimativa de fevereiro de 2026 para a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas é de 204.246 toneladas, segundo dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), elaborado pelo IBGE e divulgados nesta sexta-feira, 13. O resultado já indica um crescimento de 9,2% em relação ao ano anterior, quando o volume foi de 186.972 toneladas.

Área plantada no período analisado também apresentou crescimento, passando de 62.804 hectares para 66.325 hectares. Foto: Rodrigo Guerra/Idaf

A estimativa de fevereiro de 2026 para a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas é de 204.246 toneladas, segundo dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), elaborado pelo IBGE e divulgados nesta sexta-feira, 13. O resultado já indica um crescimento de 9,2% em relação ao ano anterior, quando o volume foi de 186.972 toneladas.

A área plantada no período analisado também apresentou crescimento, passando de 62.804 hectares para 66.325 hectares. As maiores produções continuam sendo de mandioca e milho, com 501.922 toneladas e 137.689 toneladas, respectivamente.

A secretária estadual de Agricultura, Temyllis Silva, atribuiu o crescimento da produção ao esforço conjunto de diversos agentes, destacando o papel do governo como fomentador do setor. Segundo ela, o comprometimento do governador Gladson Camelí, da vice-governadora Mailza Assis e do deputado José Luis Tchê, grande incentivador do campo, tem sido fundamental.

“Nada disso seria possível sem a resiliência dos produtores rurais, que enfrentam os desafios climáticos com apoio de assistência técnica, insumos, mecanização e bons projetos”, ressaltou.

Produção de café tem aumentado com investimentos, resultado de parcerias. Foto: Pedro Devani/Secom

Temyllis enfatizou ainda que o Acre tem se destacado nacionalmente, reflexo das ações de incentivo e fortalecimento do setor.

“O estado surpreende em todos os sentidos. Nossos índices estão acima da média brasileira, o que torna a região atrativa para novos investimentos no agronegócio, graças às características únicas que possuímos.”

Metas da Seagri para 2026

– Crescer 12% na produção total;

– Atender 20% mais produtores com extensão rural;

– Expandir à agricultura familiar sustentável e de baixo carbono.

Fonte: IBGE

Produção em toneladas
  • Mandioca: 501.922 toneladas
  • Milho: 137.689 toneladas
  • Banana: 87.352 toneladas
  • Soja: 59.724 toneladas
  • Cana-de-açúcar: 10.289 toneladas
  • Café: 6.969 toneladas
  • Laranja: 5.228 toneladas
  • Arroz em casca: 4.052 toneladas
  • Feijão: 2.769 toneladas
  • Fumo: 120 toneladas

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Presidente de Cuba reconhece “mal-estar” social, mas denuncia atos de vandalismo em protestos

Publicado

22 horas atrás

em

14 de março de 2026

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A sede do Partido Comunista foi atacada por manifestantes que protestavam contra os apagões e a escassez de alimentos

Os protestos ocorrem em um momento em que o país enfrenta uma grave crise econômica, agravada pela abrupta suspensão das exportações de petróleo da Venezuela Foto : CUBA TV / AFP

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconheceu neste sábado, 14, o “mal-estar” social causado pelos apagões e pela escassez de alimentos que assolam a ilha, mas denunciou os atos de vandalismo cometidos durante os recentes protestos e garantiu que não haverá impunidade para a violência.

“O mal-estar causado pelos prolongados apagões é compreensível entre o nosso povo”, mas “o que nunca será compreensível, justificado ou aceitável é a violência”, escreveu o presidente em sua conta no X, após várias pessoas invadirem a sede do Partido Comunista no município de Morón, a cerca de 460 quilômetros de Havana, durante a madrugada.

“Não haverá impunidade para o vandalismo e a violência”, afirmou Díaz-Canel.

Ataque a sede do Partido Comunista

A sede do Partido Comunista, o único partido autorizado em Cuba, foi atacada à meia-noite deste sábado por manifestantes que protestavam contra os prolongados apagões e a escassez de alimentos, um evento incomum em meio à crescente insatisfação social na ilha.

Os protestos ocorrem em um momento em que o país, de 9,6 milhões de habitantes, enfrenta uma grave crise econômica, agravada pela abrupta suspensão, em janeiro, das exportações de petróleo da Venezuela, após a queda de Nicolás Maduro em uma intervenção militar dos Estados Unidos, e pelo embargo de petróleo imposto por Washington.

Os eventos aconteceram no município de Morón, na província de Ciego de Ávila (centro de Cuba), a 460 quilômetros de Havana.

O “Invasor”, um dos veículos de comunicação estatais, noticiou que cinco pessoas foram presas em decorrência desses “atos de vandalismo”.

“O que começou pacificamente, e após uma troca com as autoridades locais, degenerou em atos de vandalismo contra a sede do Comitê Municipal do Partido, onde um pequeno grupo de pessoas apedrejou a entrada do prédio e ateou fogo na rua usando móveis da recepção”, relatou o jornal.

O “Invasor” publicou uma foto de uma cerimônia pró-governo na sede atacada, liderada por dirigentes do Partido Comunista em Morón e descrita como “um ato de reafirmação revolucionária”.

Veja Também

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  • – Framboesa de Ouro 2026: “A Guerra dos Mundos” é maior “premiado” entre os piores do cinema

“Muitas pessoas”

Dois moradores de Morón, que falaram à AFP por telefone sob condição de anonimato, disseram que o protesto foi massivo. “Havia muitas pessoas, elas realmente não aguentam mais”, disse um dos entrevistados, que explicou que eles têm apenas uma hora e meia de eletricidade por dia entre os apagões.

Ele acrescentou que, neste município, com aproximadamente 70 mil habitantes, “todos os hotéis, a principal fonte de emprego, permanecem fechados devido à crise de combustíveis e à queda no turismo”.

O governo cubano anunciou um pacote de medidas emergenciais que inclui o fechamento temporário de alguns hotéis e a realocação de turistas em poucas instalações.

“Uma das situações que está tendo um grande impacto é o número de pessoas que perderam seus empregos e estão praticamente sem renda”, comentou a fonte.

Vídeos que circulam nas redes sociais registraram pessoas protestando, um ataque a um prédio do governo e a queima de propriedades na rua.

Em outras imagens, também é possível ouvir gritos de “liberdade” e o som de panelas batendo.

Fonte: Correio do Povo

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