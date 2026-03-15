Mega-Sena: apostas de Rio Branco e Sena Madureira acertam a quadra e levam prêmios

Os valores destinados ao fundo financiarão projetos de combate ao trabalho infantil, proteção contra violência e exploração, programas de fortalecimento familiar, ações de educação, cultura e inclusão social

Com objetivo de incentivar ações voltadas à promoção, proteção e garantia dos direitos de criança e do adolescente, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca), realiza na segunda-feira, 16, às 10h, o lançamento da Campanha Leão que Protege, no Palácio da Justiça, em Rio Branco.

A iniciativa incentiva a destinação de parte do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e busca fortalecer o financiamento de projetos e ações voltados à promoção, proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes no Acre.

Os valores destinados ao fundo financiarão projetos de combate ao trabalho infantil, proteção contra violência e exploração, programas de fortalecimento familiar, ações de educação, cultura e inclusão social, apoio a instituições que atendem crianças e adolescentes e outros públicos.

A vice-governadora Mailza Assis, que também responde pela pasta da Assistência Social e Direitos Humanos, destaca a importância da iniciativa: “A proteção das nossas crianças e adolescentes precisa ser uma prioridade permanente, e é com esse compromisso que o governo do Acre se prepara para lançar a campanha Leão que Protege. Essa iniciativa vem para mostrar à sociedade que todos podem participar diretamente do fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e à juventude”.

A destinação de parte do Imposto de Renda não representa um custo adicional para o contribuinte, mas sim a oportunidade de decidir que parte do imposto recolhido seja direcionada para projetos que promovem transformação social e contribuem diretamente para melhorar a vida de crianças e adolescentes.

“Por isso, essa campanha é um convite, para que instituições, profissionais da contabilidade, empresas e toda a população se unam a esse propósito. Quando cada um faz a sua parte, conseguimos fortalecer a rede de proteção e garantir mais dignidade, cuidado e oportunidades para as nossas crianças e adolescentes”, enfatiza Mailza.

O evento irá apresentar oficialmente a campanha Leão que Protege, sensibilizando toda a sociedade civil sobre a importância da destinação do Imposto de Renda para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, ampliando os recursos destinados às políticas de proteção integral no Estado do Acre.

Como destinar

Quem pode destinar

Pessoas físicas que fazem a declaração do IR no modelo completo

Empresas tributadas pelo lucro real

Quanto pode ser destinado

Pessoa Física

Até 6% do imposto devido

Se fizer diretamente na declaração do IR, pode destinar até 3%

Pessoa Jurídica (lucro real)

Até 1% do imposto devido

⚠️ Importante:

Não é pagamento extra. O valor é abatido do imposto que a pessoa já pagaria.

Formas de destinar

Durante a declaração do Imposto de Renda

Acessar o programa da Receita Federal Ir na ficha Doações Diretamente na Declaração – ECA Escolher o Fundo da Criança e do Adolescente Selecionar o Estado ou Município O sistema calcula automaticamente o valor permitido Gerar o Documento de Arrecadações de Receitas Federais (Darf) Pagar até o prazo da declaração

Doação direta ao Fundo (durante o ano)

Depositar diretamente na conta do Fundo da Criança e do Adolescente Solicitar o recibo de doação ao Conselho dos Direitos Informar a doação na declaração do Imposto de Renda

Para onde vai o recurso

Os valores destinados ao fundo financiam projetos como:

Combate ao trabalho infantil

Proteção contra violência e exploração

Programas de fortalecimento familiar

Ações de educação, cultura e inclusão social

Apoio a instituições que atendem crianças e adolescentes

Os projetos são aprovados e fiscalizados pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente.

Impacto da destinação

Ao destinar parte do imposto o contribuinte:

Decide onde parte do seu imposto será aplicado

Fortalece políticas públicas para crianças e adolescentes

Apoia projetos sociais no próprio estado ou município

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