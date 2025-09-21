Brasil
Mega-Sena acumula para R$ 48 milhões
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2917 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (20), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou para R$ 48 milhões, e o próximo sorteio está marcado para na terça-feira (23).
As seis dezenas sorteadas no último sábado foram: 06, 19, 38, 41, 46 e 57.
A quina teve 48 bilhetes premiados. Cada um receberá R$ 49.174,73. Os 3.456 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ 1.125,79 cada.
PF coleta amostras de moradores ribeirinhos em ação contra contaminação por mercúrio no AM
Operação Boiuna reúne forças federais em comunidade de Manicoré para investigar impactos do garimpo ilegal
Reino Unido, Canadá e Austrália reconhecem Estado da Palestina
O Reino Unido anunciou, neste domingo (21), o reconhecimento do Estado da Palestina depois que Israel não conseguiu cumprir condições, incluindo um cessar-fogo, na guerra em Gaza, que já dura quase dois anos.
“Hoje, para reavivar a esperança de paz para os palestinos e israelenses, e uma solução de dois Estados, o Reino Unido reconhece formalmente o Estado da Palestina”, disse o primeiro-ministro Keir Starmer em publicação no X.
Canadá e Austrália também reconheceram a Palestina neste domingo e outros países devem fazer o mesmo nesta semana durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.
A medida – inédita entre países do G7 – alinha Reino Unido, Canadá e Austrália com mais de 140 outras nações, incluindo o Brasil.
A decisão também tem peso simbólico, já que o Reino Unido desempenhou um papel importante na criação de Israel como uma nação moderna após a Segunda Guerra Mundial e tem sido sua aliada por muito tempo.
Fonte: CNN
Presidente do MDB nega apoio a Alan Rick e descarta vice para filha: “Partido não tem pressa para alianças em 2026”
Vagner Sales afirma que encontro com senador foi apenas para receber comunicação de filiação ao Republicanos e reafirma que MDB mantém independência
O presidente estadual do MDB, Vagner Sales, negou categoricamente em entrevista ao Blog do Clica na sexta-feira (20) que o partido tenha fechado apoio à candidatura do senador Alan Rick (União Brasil) ao governo do Acre ou acertado qualquer acordo político.
“O que houve foi uma visita do Alan para comunicar que vai se filiar ao Republicanos, nada mais que isso”, explicou.
Sales reforçou que o MDB não tem compromisso com nenhum partido ou candidato e destacou que a legenda “não se humilhará” para negociar alianças.
Sobre a vice-governadora Mailza Assis (PP), pré-candidata ao governo, Sales disse manter diálogo, mas criticou a abordagem do PP:
“Querem se encontrar igual amante, escondido”.
O presidente estadual do MDB, Vagner Sales, foi enfático ao descartar a candidatura de sua filha, a ex-deputada federal Jéssica Sales, ao cargo de vice-governadora em qualquer chapa nas eleições de 2026.
“Não será candidata a vice-governadora, o MDB não quer e ela não quer”, afirmou.
A negativa reforça a posição de independência do partido, que segue sem pressa para formar alianças. O movimento indica que o MDB acreano busca manter autonomia num cenário político ainda em formação. O MDB sinaliza que seguirá independente e sem pressa para definir alianças eleitorais em 2026.
O presidente estadual do MDB, Vagner Sales, reforçou que a sigla está aberta ao diálogo sobre a sucessão do próximo ano. “Vamos continuar conversando para buscar um candidato que não queira o poder pelo poder, mas para aquilo que defendemos: uma política voltada para quem mais precisa”, afirmou.
