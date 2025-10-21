Brasil
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.930 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 85 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 01 – 11 – 13 – 14 – 36 – 45
• 70 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 40.435,71 cada
• 5.175 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 901,57 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Comentários
Brasil
Quatro municípios acreanos são selecionados com alto desmatamento e queimadas e viram alvo do governo federal
Tarauacá, Feijó, Manoel Urbano e Sena Madureira integrarão iniciativa do Ministério do Meio Ambiente para reduzir incêndios florestais e regularização fundiária
Quatro cidades do Acre foram incluídas no programa do governo federal “União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais”, conforme revelou reportagem do jornal Folha de São Paulo publicada na segunda-feira, dia 21. Tarauacá, Feijó, Manoel Urbano e Sena Madureira serão os municípios acreanos beneficiados pela iniciativa coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima com apoio do Incra.
O programa, que terá as ações em campo executadas pela Anater (Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural), visa enfrentar os desafios fundiários e ambientais nestas localidades, que historicamente apresentam altos índices de desmatamento e queimadas. A seleção destes municípios reflete a prioridade do governo Lula em combater a degradação ambiental na Amazônia Legal.
A iniciativa representa um esforço conjunto entre União, estados e municípios para promover a regularização fundiária, oferecer alternativas econômicas sustentáveis e reduzir os índices de desmatamento e incêndios florestais nestas regiões críticas do Acre.
Governo Lula fará varredura fundiária em 31 mil propriedades rurais da Amazônia
O governo Lula (PT) está em vias de iniciar uma operação de campo em milhares de propriedades de 81 municípios de estados da Amazônia Legal para verificar in loco a situação fundiária e ambiental das terras.
O objetivo é dar início ao enfrentamento do caos fundiário que impera na região, a partir dos municípios que concentram os índices mais alarmantes de desmatamento e queimada nas últimas décadas.
Nas próximas semanas, equipes serão selecionadas e contratadas para, a partir de janeiro de 2026, dar início às visitas que se concentrarão em propriedades pequenas, de até quatro módulos fiscais, critério que se refere a terrenos com tamanho de 20 e 400 hectares, dependendo da região.
O plano prevê três fases de execução, cada uma delas com dois anos de prazo. Na primeira etapa, 48 municípios serão abordados, englobando cerca de 7.312 famílias. Com os outros dois ciclos seguintes, espera-se chegar às 31 mil propriedades.
A iniciativa faz parte do Programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima com apoio do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). As ações em campo serão realizadas pela Anater (Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural).
Loroana Santana, presidente em exercício e diretora técnica da Anater, conta que um primeiro aporte de R$ 150 milhões já foi aprovado, recurso que será bancado pelo Fundo Amazônia, administrado pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O programa como um todo é estimado em cerca de R$ 600 milhões.
A Anater é uma instituição vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e atua como braço operacional, na execução de políticas públicas para a agricultura familiar. O projeto, segundo Loroana, prevê que a agência contrate instituições locais de assistência técnica, para tocar as visitas e alimentar um banco de dados com as informações captadas em campo.
As visitas servirão para confirmar as informações sobre esses locais. Um dos objetivos é checar o que consta no CAR (Cadastro Ambiental Rural), criado para mapear e monitorar o uso do solo nas propriedades rurais, mas que hoje é alvo de milhares de fraudes —ele é autodeclaratório.
Serão cruzados também dados com o Sigef (Sistema de Gestão Fundiária) e o Cnir (Cadastro Nacional de Imóveis Rurais), para identificar quais são as ocupações legítimas, as sobreposições e as inconsistências dos dados.
O objetivo, diz Loroana, é corrigir falhas históricas nos cadastros rurais e trazer segurança jurídica às famílias que vivem há décadas em áreas sem titulação definitiva.
“Mais do que titular terras, queremos promover uma mudança de modelo produtivo na região. Todas as ações têm foco agroecológico, para substituir a agricultura predatória por uma de base agroflorestal”, afirma.
Além dos recursos do Fundo Amazônia, financiado com recursos de outros países, há previsão de aportes complementares vindos do Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e do programa Floresta+ Amazônia, que somados chegam a cerca de R$ 75 milhões.
Um mapeamento feito pelo governo mostra que os municípios selecionados responderam por 78% do desmatamento em 2022. Estados como Pará, Rondônia e Amazonas concentram os maiores índices, especialmente em municípios como Marabá, Novo Repartimento e São Félix do Xingu.
Dados levantados pelo governo indicam que há 23 mil registros de imóveis rurais localizados em áreas que pertencem à União ou aos estados, mas que ainda não têm destinação definida. Ou seja, elas não foram oficialmente transformadas em assentamentos, unidades de conservação, terras indígenas, reservas extrativistas ou áreas privadas regularizadas.
Na prática, são ocupações privadas dentro de áreas públicas, muitas vezes feitas de boa-fé por agricultores antigos, mas também usadas por grileiros que registram terras como se fossem suas.
O governo identificou, ainda, 33,5 mil propriedades rurais com registro de ocorrências de desmatamento de 2017 a 2023.
Amazônia Legal é uma área criada por lei, para fins de planejamento e desenvolvimento regional. A região reúne nove estados brasileiros que possuem parte de seu território coberto pelo bioma amazônico: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, somando cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, ou quase 60% do território nacional.
Como mostrou a Folha, a Receita Federal e o Incra firmaram um acordo de cooperação técnica para transformar a forma como é feita a cobrança e a fiscalização do ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural). A proposta cria um sistema de integração de dados e fiscalização que pretende simplificar e facilitar a vida do contribuinte dono de terra no campo.
A ideia é integrar informações de diferentes bases de dados em um único sistema e acabar com a fragmentação atual, que gera inconsistências e dificulta a fiscalização por parte da Receita.
A proposta prevista pretende consolidar essas informações no que tem sido chamado de CIB (Cadastro Imobiliário Brasileiro), que trará um identificador único para os imóveis rurais, uma espécie de “CPF da terra”. Nesta plataforma, todos os cadastros passam a conversar entre si, permitindo que os dados declarados sejam confrontados de forma automática, com valores oficiais.
Comentários
Brasil
Governador Gladson Cameli anuncia inauguração da Ponte do Sibéria em Xapuri para 5 de novembro
Obra está em fase final de acabamento com sinalização vertical e horizontal; governo ainda avalia sugestões de nomes para homenagem
O governador Gladson Cameli anunciou que a inauguração da ponte do Sibéria, em Xapuri, está marcada para o próximo 5 de novembro. A obra, que tem investimento de R$ 40 milhões – sendo R$ 15 milhões em emenda do senador Márcio Bittar e R$ 25 milhões do governo estadual – passa pelos últimos estágios de finalização, incluindo a sinalização vertical e horizontal em seus acessos.
Em declaração, Cameli também revelou que convidará o líder extrativista Raimundão – irmão de Chico Mendes – para compor a delegação acreana na COP 30, em reconhecimento à sua trajetória de luta e liderança. O gesto representa simultaneamente uma homenagem ao legado de Chico Mendes, símbolo da defesa da Amazônia.
O governo ainda não decidiu o nome oficial da ponte, que tem 363 metros de extensão e é uma das maiores obras de mobilidade urbana em execução no estado. A estrutura integra a Operação Verão 2025 e inclui obras de urbanização no entorno, com melhorias nos acessos viários e paisagismo que visam valorizar o centro histórico de Xapuri.
Comentários
Brasil
Polícia Civil de Rondônia cumpre mandados em operação contra fraude de R$ 1 milhão em pagamentos a médicos
Investigação aponta que profissionais simulavam viagens e plantões fantasmas em esquema que envolvia Secretaria de Saúde e Hospital Municipal de Costa Marques
A Polícia Civil de Rondônia cumpriu, nesta terça-feira (21), mandados de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Saúde e no Hospital Municipal de Costa Marques (RO), em uma operação que investiga um suposto esquema de fraudes em pagamentos a médicos da rede pública. De acordo com as investigações, há indícios de que profissionais ligados à Prefeitura simulavam viagens e plantões inexistentes, recebendo valores indevidos.
Os investigadores estimam que o desvio possa ultrapassar R$ 1 milhão no período entre junho de 2024 e maio de 2025. O esquema também envolveria a prática de “rachadinha”, quando parte do dinheiro recebido ilegalmente é repassada a outras pessoas. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica, peculato e organização criminosa.
Durante a operação, os policiais apreenderam documentos, computadores e celulares que serão analisados para dar continuidade às investigações. A operação foi conduzida pela Delegacia de Costa Marques, com apoio da Regional de São Miguel do Guaporé. A Polícia Civil informou que novas ações judiciais podem ser deflagradas nos próximos dias.
Você precisa fazer login para comentar.