A Mega-Sena realizou na noite deste sábado (4) em São Paulo, o sorteio do concurso 2249. Os números sorteados foram 04-09-31-47-49-53. De acordo com a Caixa, nenhuma aposta levou o prêmio principal.

O banco havia divulgado que o prêmio estimado para quem acertasse as seis dezenas seria de R$ 1.982.046,70, mas, como não houve vencedores, acumulou e será de R$ 10,5 milhões. O sorteio também teve 27 apostas vencedoras na quina. Cada uma delas ganhará R$ 39.850,68. A quadra teve 1.782 apostas, que levarão R$ 862,56.

Coronavírus

A Caixa suspendeu os sorteios da Loteria Federal por três meses e os da Loteca por tempo indeterminado (por causa da paralisação dos jogos de futebol), além de adiar a realização da Dupla-Sena de Páscoa em abril, mas por enquanto mantém normalmente no calendário os concursos das outras loterias, como Mega-Sena, Quina, Dupla-Sena, Lotomania, Dia de Sorte, Timemania, e a Lotofácil.

O banco tem reforçado a possibilidade de as apostas serem feitas pela internet no seu portal oficial. Os sorteios estão sendo realizados sem a presença de plateia no Espaço Loterias Caixa. E os auditores populares que acompanham os procedimentos estão respeitando uma distância de um metro entre eles.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo concurso, de número 2250, será realizado na quarta-feira (8). O evento começará a partir das 20h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube, e com possibilidade de exibição simultânea pela RedeTV! (o calendário oficial de loterias não informa mais com antecedência qual sorteio será exibido em TV aberta, sendo sempre um por dia).

