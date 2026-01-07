Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 10 milhões. Veja dezenas

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2956 da Mega-Sena, sorteado na noite dessa terça-feira (6/1). Com isso, o prêmio principal acumulou para R$ 10 milhões.

O concurso da Mega-Sena teve os seguintes números sorteados: 10 – 18 – 21 – 24 – 43 – 47.

Em todo país, 23 apostas acertaram cinco dezenas e vão levar prêmios de R$ 64 mil cada. Outras 2.703 apostas marcaram quatro números e vão faturar R$ 890.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (8/1). As apostas podem ser feitas até 20h do dia do sorteio.

Como jogar

Para apostar, é necessário escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6. A probabilidade de ganhar com uma aposta de seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Já em uma aposta com 15 números, as chances aumentam para 1 em 10.003 por cartela.

Apostadores com 18 anos ou mais podem fazer as apostas on-line. Basta registrar-se no site oficial, ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento e seguir o processo de cadastramento, que ocorre em duas etapas. Após preencher os dados, um código de confirmação (token) é enviado por e-mail para validar o cadastro.

Os jogos também podem ser feitos presencialmente em casas lotéricas e agências da Caixa.