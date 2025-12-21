Mega-Sena acumula e prêmio da Mega da Virada chega a R$ 1 bilhão

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas hoje no concurso 2954 da Mega-Sena, o último antes da Mega da Virada.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 01 – 09 – 37 – 39 – 42 – 44.

O próximo concurso será realizado no dia 31, com prêmio estimado de R$ 1 bilhão.

38 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 69.615,66.

Houve 4.069 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 1.071,64.

Como faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena

Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 20h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 6, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 42.

Fonte: UOL

