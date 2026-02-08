Brasil
Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 47 milhões
A Mega-Sena acumulou, e o próximo sorteio poderá pagar R$ 47 milhões. Nesse sábado (7/2), a Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou as dezenas do Concurso nº 2.970. Veja: 22 – 32 – 37 – 41 – 42 – 59.
No geral, a quina saiu para 22 apostas ganhadoras, com prêmios de pelo menos R$ 103.128,37. Com quatro acertos, 2.828 jogos levaram pelo menos R$ 1.322,42.
O próximo sorteio da Mega-Sena ocorrerá na terça-feira (10/2).
Trem atinge carro e mata uma pessoa no Rio de Janeiro
Um trem de passageiros colidiu com um carro de passeio nesse sábado (7/2) no Rio de Janeiro, e uma pessoa morreu, enquanto outra ficou ferida. O acidente acontecdeu por volta das 17h na estação Suruí, em Magé, na Baixada Fluminense.
Segundo o Corpo de Bombeiros, um jovem, de cerca de 25 anos, recebeu atendimento em estado grave e foi levado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. A segunda vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Em nota enviada à imprensa, a Supervia, empresa que administra os trens urbanos do Rio, informou que o condutor do carro realizou um cruzamento em uma passagem não autorizada e foi atingido pelo trem.
O veículo chegou a ser arrastado por alguns metros e ficou preso na linha férrea. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o estado em que o carro ficou:
Um trem do ramal Saracuruna x Guapimirim atingiu um carro na altura da estação de Suruí, na Baixada Fluminense, na tarde desta sexta-feira. Segundo relatos preliminares, o veículo estaria manobrando sobre a linha férrea, atrás do mercado Rio Sul, quando acabou sendo atingido pela
— PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) February 7, 2026
A empresa chegou a suspender a passagem de trens pela região por causa do acidente.
Encontra-se suspensa a circulação de trens na extensão Guapimirim, devido a uma ocorrência com um veículo em passagem em nível não autorizada nas proximidades da estação Suruí.
Aguardamos a atuação das autoridades para retornar a operação.
— SuperVia (@SuperVia_trens) February 7, 2026
CEO do Washington Post anuncia demissão após cortes em massa no jornal
O editor-executivo e CEO do jornal norte-americano Washington Post, William Lewis, anunciou nesse sábado (7/2) que deixará o cargo, dias após a empresa iniciar um corte em massa que atingirá 267 jornalistas, cerca de 30% do quadro atual de 800 profissionais.
O anúncio foi feito por e-mail aos funcionários do jornal e compartilhado no X pelo jornalista Matt Viser, atual chefe do escritório da Casa Branca, do Washington Post.
“Durante meu mandato, decisões difíceis foram tomadas para garantir o futuro sustentável do The Post, para que ele possa, por muitos anos, publicar diariamente notícias de alta qualidade e sem viés partidário para milhões de leitores”, declarou Lewis na mensagem.
Will Lewis just sent a note to staff at The Washington Post announcing that he is stepping down as publisher. pic.twitter.com/hNTf6wyrDk
— Matt Viser (@mviser) February 7, 2026
O ex-CEO também agradeceu ao proprietário do jornal e CEO da Amazon, Jeff Bezos.
“Após dois anos de transformação no The Washington Post, agora é o momento certo para eu me afastar. Quero agradecer a Jeff Bezos pelo apoio e liderança durante meu mandato como CEO e publisher. A instituição não poderia ter um dono melhor”, disse.
Em 2023, Lewis tomou posse como CEO do Washington Post, sucedendo Fred Ryan, que liderou o jornal por quase uma década. A contratação por Bezos tinha como objetivo melhorar a situação financeira da empresa.
Antes de chegar ao Post, Lewis ocupou os cargos de CEO da Dow Jones e editor do Wall Street Journal.
Corpo de professora morta por aluno é transferido para a Bahia
O corpo da professora de direito e escrivã da Polícia Civil Juliana Mattos de Lima Santiago, de 41 anos, foi transferido para Salvador (BA), após liberação pelo Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho (RO), na tarde desse sábado (7/2). Juliana foi morta a facadas por um estudante dentro de uma sala de aula do Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca) na noite dessa sexta-feira (6).
Apesar da transferência, ainda não há informações sobre data e horário do sepultamento, que deve ocorrer na capital baiana, local em que a vítima cresceu. Em Porto Velho, uma missa em homenagem à memória da professora é celebrada na Catedral Sagrado Coração de Jesus.
Leia a reportagem completa em Correio 24 Horas.