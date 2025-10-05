Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 20 milhões; confira dezenas

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas hoje no concurso 2923 da Mega-Sena.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 18-27-32-39-55-56.

O próximo concurso será realizado na terça, com prêmio estimado de R$ 20 milhões.

29 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 63.029,43.

Houve 2.749 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 1.096,01.

Como faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?

Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 6, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 42.

Fonte: UOL

