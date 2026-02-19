Mega-Sena 2974 acumula e prêmio chega a R$ 105 milhões. Veja resultado

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2974 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (19/2). O prêmio, que estava estimado em R$ 72 milhões, acumulou mais uma vez e subiu para R$ 105 milhões.

A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 03 – 10 – 12 – 19 -37 – 40.

Em todo país, 108 apostas acertaram cinco dezenas e vão faturar prêmios a partir de R$ 27 mil.

Mais de 7,5 mil pessoas acertam a quadra e vão levar prêmios de R$ 636.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (21/2) e as apostas podem ser feitas até as 20h em casas lotéricas e pela internet.

Como apostar na Mega-Sena

Para jogar, é preciso escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples da Mega-Sena, com seis números, custa R$ 6 e oferece uma chance em 50.063.860 de ganhar o prêmio principal. Com 15 números, a probabilidade aumenta para 1 em 10.003 por cartela.

As apostas podem ser feitas online, para maiores de 18 anos, ou presencialmente em casas lotéricas e agências da Caixa, até às 20h do dia do sorteio. O cadastro online exige registro no site oficial, cartão de crédito e confirmação por e-mail.