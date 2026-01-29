Conecte-se conosco

Geral

Mega-Sena 2966 acumula e prêmio sobe para R$ 115 milhões. Veja como apostar

Publicado

43 minutos atrás

em

Rafaela Felicciano/Metrópoles
Mega-Sena - Metrópoles

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2966, sorteada na noite desta quinta-feira (29/1), e o prêmio principal acumulou para R$ 115 milhões.

O concurso teve os seguintes números sorteados: 06 – 07 – 09 – 43 – 44 – 53.

Em todo país, 68 apostas bateram na trave e acertaram cinco dezenas. Cada uma vai faturar prêmios a partir de R$ 50 mil.

5.798 jogos acertaram quatro números e vão levar prêmios de R$ 976,66.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (31/1). As apostas podem ser feitas até 20h do dia do sorteio.

Como jogar

Para apostar, é necessário escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6. A probabilidade de ganhar com uma aposta de seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Já em uma aposta com 15 números, as chances aumentam para 1 em 10.003 por cartela.

Jogadores com 18 anos ou mais podem fazer as apostas on-line. Basta registrar-se no site oficial, ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento e seguir o processo de cadastramento, que ocorre em duas etapas. Após preencher os dados, um código de confirmação (token) é enviado por e-mail para validar o cadastro.

Os jogos também podem ser feitos presencialmente em casas lotéricas e agências da Caixa.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Geral

Corpo de Bombeiros do Juruá recebe novos equipamentos para fortalecer ações na região

Publicado

38 minutos atrás

em

29 de janeiro de 2026

Por

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre, por meio do 4º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais (4º BEPCIF), sediado em Cruzeiro do Sul, recebeu na manhã desta quinta-feira, 29, um importante reforço em equipamentos destinados a fortalecer a atuação operacional da corporação em toda a região do Juruá.

Novos equipamentos são entregues ao 4º BPCIF. Foto: Quelvilin Gomes/CB.

A entrega foi realizada no Batalhão do Corpo de Bombeiros e contemplou materiais essenciais para o enfrentamento de ocorrências diversas, especialmente aquelas relacionadas a salvamentos, ações em áreas de difícil acesso e combate a incêndios florestais. Entre os itens entregues estão motosserras, moto sopradores, moto podadeira, correntes e sabres para motosserras, além de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como calças de segurança, capacetes florestais, sapatilhas e blusas térmicas, entre outros materiais.

Os novos equipamentos representam um avanço significativo na capacidade de resposta do batalhão, proporcionando melhores condições de trabalho aos militares e mais eficiência, agilidade e segurança no atendimento às ocorrências em toda a região do Juruá.

Condecorados do 4º BPCIF no Juruá. Foto: Quelvilin Gomes/ CB.

De acordo com o comandante operacional do interior, Dyego Vieira, o investimento reitera o compromisso do governo do Estado com a segurança da população e com a valorização dos profissionais que atuam na linha de frente. “Esses equipamentos são fundamentais para garantir uma atuação mais segura e eficaz dos nossos bombeiros, ampliando nossa capacidade operacional e assegurando um atendimento mais rápido e qualificado à população”, destacou.

“Equipamentos reforçarão o trabalho da nossa equipe na região”, disse o Major Josadac, comandante do CB no Juruá. Foto: Quelvilin Gomes

O 3º sargento José Maria Nascimento também ressaltou a importância dos materiais recebidos para o dia a dia da corporação. Segundo ele, os novos equipamentos vão otimizar significativamente os trabalhos das equipes. “Esse reforço melhora as condições de atuação dos bombeiros, facilita o desempenho das missões e contribui diretamente para a preservação de vidas e do meio ambiente”, afirmou.

The post Corpo de Bombeiros do Juruá recebe novos equipamentos para fortalecer ações na região appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Comentários

Continue lendo

Geral

Polícia Civil apreende adolescente de 13 anos com 4,5 kg de drogas em Rodrigues Alves

Publicado

2 horas atrás

em

29 de janeiro de 2026

Por

A Polícia Civil do Acre (PCAC) por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, apreendeu nesta quinta-feira (29) um adolescente de 13 anos que estava de posse de aproximadamente 4,5 quilos de drogas, entre crack e cocaína.

Adolescente é apreendido com crack e cocaína após denúncia anônima em Rodrigues Alves. Foto: cedida

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, a equipe policial recebeu um extrato de denúncia informando que o menor estaria guardando entorpecentes para traficantes da região. As drogas, segundo a denúncia, estariam escondidas no forro da residência onde o adolescente morava.

Diante das informações, os policiais se deslocaram até o endereço indicado e fizeram contato com a mãe do adolescente. A genitora autorizou a entrada da equipe no imóvel, onde, após buscas, foram encontrados os entorpecentes, além de balanças de precisão e diversos apetrechos utilizados para o acondicionamento das drogas.

Ação da Polícia Civil resulta na apreensão de 4,5 kg de entorpecentes no interior do Acre. Foto: cedida

O adolescente foi apreendido e encaminhado à delegacia, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. Ele responderá por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e ficará à disposição da Vara da Infância e da Juventude, que dará prosseguimento ao caso conforme determina a legislação vigente.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias anônimas, que contribuem de forma decisiva para o combate ao tráfico de drogas e a outros crimes no município.

Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL

Comentários

Continue lendo

Geral

Trabalho de inteligência da Polícia Civil do Acre resulta na prisão de foragido no Paraná

Publicado

3 horas atrás

em

29 de janeiro de 2026

Por

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu, na manhã desta quinta-feira, 29, um foragido da Justiça acreana durante uma ação integrada com a Polícia Civil do Paraná. A prisão é resultado de um trabalho de inteligência e da troca de informações entre as forças policiais dos dois estados.

Ação integrada entre as Polícias Civis do Acre e do Paraná resulta na prisão de foragido da Justiça acreana no município de Colombo (PR).: Foto: cedida

O homem identificado como G.B.P., de 33 anos, natural do município de Feijó, interior do Acre, era considerado foragido da Justiça e possuía mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo e receptação. Após diligências investigativas, o homem foi localizado e capturado no município de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná.

A operação evidencia a efetividade da cooperação interestadual entre as polícias civis, que tem possibilitado a localização e prisão de criminosos que tentam se evadir da responsabilização penal ao deixar seus estados de origem.

A Polícia Civil do Acre reforça que não dará trégua a foragidos da Justiça, mesmo àqueles que buscam se esconder em outros estados brasileiros. A instituição destaca que seguirá atuando de forma integrada, estratégica e incansável para garantir o cumprimento das decisões judiciais e o enfrentamento à criminalidade, assegurando mais segurança à sociedade acreana.

Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL

Comentários

Continue lendo