Mega-Sena 2966 acumula e prêmio sobe para R$ 115 milhões. Veja como apostar

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2966, sorteada na noite desta quinta-feira (29/1), e o prêmio principal acumulou para R$ 115 milhões.

O concurso teve os seguintes números sorteados: 06 – 07 – 09 – 43 – 44 – 53.

Em todo país, 68 apostas bateram na trave e acertaram cinco dezenas. Cada uma vai faturar prêmios a partir de R$ 50 mil.

5.798 jogos acertaram quatro números e vão levar prêmios de R$ 976,66.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (31/1). As apostas podem ser feitas até 20h do dia do sorteio.

Como jogar

Para apostar, é necessário escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6. A probabilidade de ganhar com uma aposta de seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Já em uma aposta com 15 números, as chances aumentam para 1 em 10.003 por cartela.

Jogadores com 18 anos ou mais podem fazer as apostas on-line. Basta registrar-se no site oficial, ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento e seguir o processo de cadastramento, que ocorre em duas etapas. Após preencher os dados, um código de confirmação (token) é enviado por e-mail para validar o cadastro.

Os jogos também podem ser feitos presencialmente em casas lotéricas e agências da Caixa.