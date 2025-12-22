Mega da Virada: Prêmio vai pagar R$ 1 bilhão; apostas vão até quarta (31)

Valor inédito será sorteado em 31 de dezembro, às 22h, duas horas após término do prazo para apostas; prêmio principal não acumula

Pela primeira vez na história, a Mega da Virada de 2025 irá pagar R$ 1 bilhão ao vencedor do sorteio, que acontece 31 de dezembro, às 22h (horário de Brasília). É possível realizar apostas até às 20h do último dia do ano.

Como de praxe em concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Portanto, se não houver ganhadores na 1ª faixa de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa de 5 números e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

O maior prêmio até então foi pago na edição de 2024, quando oito apostas dividiram mais de R$ 635 milhões.

O resultado do sorteio da Mega da Virada de número 2955 pode ser acompanhado através da transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ou perfil oficial da Caixa.

O apostador também pode conferir as dezenas sorteadas pelo site Loterias Caixa. Além disso, a página permite que após o resultado o valor final do prêmio e o rateio final entre os apostadores sejam conferidos.

Como apostar na Mega da Virada?

Para apostar na Mega da Virada basta ir a qualquer casa lotérica do país ou realizar a compra pelo site e aplicativo da Loterias Caixa.Para os clientes da Caixa, também é possível realizar a aposta no sorteio pelo Internet Banking, a plataforma digital do banco.

O apostador pode escolher de seis a 20 números no volante, composto por 60 no total. O valor da aposta simples, com 6 números, é de R$ 6.

As regras para jogar na Mega da Virada são as mesmas dos concursos regulares da Mega-Sena. A diferença é que o sorteio do último dia do ano não acumula.

Há formas diferentes de participar do jogo, sendo elas:

Apostas simples: Basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. O valor muda conforme a quantidade de número escolhidos;

Surpresinha: O sistema das Loterias escolhe de forma aleatória os números para o jogador;

Teimosinha: Nesta modalidade o apostador concorre com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos;

Bolão: Apostas realizadas em grupo também é uma possibilidade, disponível para indicar em cada volante.

Como funcionam bolões?

Os bolões são uma possibilidade para quem não quiser gastar tanto com as apostas na Mega da Virada. A modalidade é muito comum dentro das empresas, entre a família ou grupos de amigos.

A Caixa oferece nas casas lotéricas o “bolão Caixa”. Na modalidade, o grupo pode comprar um conjunto de cotas e dividir entre os participantes.

Os bolões possuem valor mínimo de R$ 18, com cada cota a partir de R$ 7.

Cada bolão precisa ter, ao menos, 2 cotas e, no máximo, 100. É possível realizar 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, é cobrada uma tarifa adicional de até 35% do valor da cota.