Mega da Virada pode chegar a R$ 1 bilhão pela primeira vez

A Mega da Virada de 2025 pode pagar um prêmio inédito em 2025. O prêmio, que já é o maior da história da loteria, está projetado para alcançar a marca estrondosa de R$ 1 bilhão, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal.

Atualmente, o valor acumulado, de R$ 850 milhões, já é um recorde e representa 33% a mais que o do ano passado. Contudo, a tradição do aumento das apostas em dezembro deve impulsionar o montante, fazendo com que a premiação da virada de ano chegue, pela primeira vez, à casa do bilhão.

O aumento expressivo no valor do prêmio está ligado a uma mudança nas regras das loterias, válida desde agosto. Uma portaria do Ministério da Fazenda elevou de 62% para 90% a fatia da arrecadação destinada à faixa principal da Mega da Virada, aquela reservada para quem acerta as seis dezenas.

A Mega da Virada, vale lembrar, não acumula. Caso não haja acertadores para as seis dezenas, o prêmio é rateado entre os acertadores da quina (cinco números) e, se necessário, da quadra (quatro números).

Como apostar:

O sorteio está marcado para 31 de dezembro de 2025, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país, com o volante específico da Mega da Virada, ou pelos canais digitais da Caixa: portal Loterias Caixa, aplicativo

Loterias Caixa e Internet Banking (para clientes do banco).

Quem quiser aumentar as chances pode participar de bolões, comprando cotas organizadas pelas lotéricas ou pelos canais digitais.

Nos bolões presenciais, pode ser cobrada uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota. Online, a tarifa adicional é a mesma.

A Caixa explica que o valor mínimo de um bolão da Mega-Sena é de R$ 18, e cada cota deve ter valor igual ou superior a R$ 7.

É possível formar grupos de duas a cem cotas, com até dez apostas por bolão — todas com a mesma quantidade de números.

Relacionado

Comentários