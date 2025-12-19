Mega da Virada: Ninguém nunca ganhou prêmio sozinho; veja maiores valores

A Caixa Econômica já anunciou que a Mega da Virada deste ano terá o maior prêmio da loteria, R$ 850 milhões.

A Portaria SPA/MF número 1.656, publicada pelo Ministério da Fazenda, aumentou o percentual para os acertadores das seis dezenas de 62% para 90% do total da premiação, o que possibilita que o montante do prêmio principal atinja cifras bilionárias.

Com isso, esta Mega Sena pode chegar a até R$ 1 bilhão.

Como de praxe em concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula.

Portanto, se não houver ganhadores na 1ª faixa de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa de 5 números e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

O maior prêmio até então foi pago na edição de 2024, quando oito apostas dividiram mais de R$ 635 milhões.

Na Mega da Virada, ninguém nunca levou o prêmio total sozinho.

Confira os maiores prêmios pagos pela Mega da Virada dos últimos anos:

2009: R$ 144,9 milhões

2010: R$ 194,3 Milhões

2011: R$ 177,6 Milhões

2012: R$ 244,7 milhões

2013: R$ 224,6 Milhões

2014: R$ 263,2 milhões

2015: R$ 246,5 milhões

2016: R$ 220,9 milhões

2017: R$ 306,7 milhões

2018: R$ 302,5 milhões

2019: R$ 304,2 milhões

2020: R$ 325,2 milhões

2021: R$ 378 milhões

2022: R$ 541 milhões

2023: R$ 588 milhões

2024: R$ 635 milhões

Histórico do sorteio

Desde 2009, a Caixa Econômica Federal já distribuiu aos vencedores o montante total de R$ 4,4 bilhões.

De acordo com a instituição, a edição de 2018 foi a que apresentou o maior número de bilhetes premiados, com 52 ganhadores. Na sequência, aparece a edição de 2017, com 17 “sortudos”. Os dois últimos concursos – 2022 e 2023 – registraram 5 ganhadores.

Desde sua criação, a Mega da Virada nunca saiu para um único apostador. As edições que tiveram o menor número de vencedores foram nos anos de 2021, 2020 e 2009, com 2 ganhadores.

Prazos

As casas lotéricas e aplicativos receberão as apostas até 31 de dezembro, dia em que é realizado o sorteio.

Apostadores poderão realizar apostas até às 20h30, uma hora a mais do que o limite habitual.

Valores

O valor da aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Para participar de um bolão, ou seja, realizar apostas em grupo, é possível adquirir cotas organizadas pelas lotéricas, que podem ter uma tarifa de serviço adicional.

Também é possível comprar cotas pelo portal ou aplicativo Loterias Caixa. Quando o bolão é organizado pelo próprio apostador não é cobrada tarifa de serviço. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

​Na Mega-Sena, é possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas, com até 10 apostas por recibo.

No caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Novidades

Como citado anteriormente, este é o maior prêmio na história das Loterias e 33% superior ao valor pago na edição do último ano.

A Caixa realizou alterações nas regras da Mega da Virada em agosto deste ano. Agora, quem acertar as 6 dezenas poderá conquistar uma premiação histórica, de até R$ 1 bilhão, dependendo do sucesso da arrecadação.

A outra novidade é que, a partir da próxima segunda-feira, o horário para realizar apostas da Mega da Virada será ampliado. Os apostadores passam a ter uma hora extra para a compra dos bolões através do aplicativo ou portal Loterias CAIXA, até às 20h30.

Como apostar

As apostas podem ser realizadas nos canais oficiais das Loterias CAIXA:

Lotéricas;

Portal Loterias CAIXA;

Aplicativo Loterias CAIXA;

Internet Banking CAIXA, exclusivo para correntistas da CAIXA.

