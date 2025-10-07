Medo de onça pintada no trajeto da escola paralisa estudantes do ramal do Zacarias em Cruzeiro do Sul

Adolescente de 17 anos já está há mais de duas semanas sem aulas; família e moradores do Ramal do Zacarias, em Cruzeiro do Sul, cobram providências

O avistamento de uma onça pintada há pouco mais de um mês está causando pavor entre moradores do Ramal do Zacarias, próximo ao Ramal 3, em Cruzeiro do Sul. O animal foi visto no caminho dentro da mata utilizado por crianças e adolescentes para chegar à escola, o que já levou um adolescente de 17 anos a ficar mais de duas semanas sem frequentar as aulas.

De acordo com Natiely Silva, irmã do estudante, a situação da família é delicada. “Não temos pai e minha mãe não pode acompanhá-lo, porque ele precisa sair de casa ainda de madrugada e caminhar sozinho por um longo trecho de mata”, relata. Ela conta que a irmã mais nova, que estuda à tarde e vai em um grupo maior, também tem faltado às aulas com medo do felino.

Moradores afirmam que um vizinho avistou o animal e que outros já ouviram rugidos e encontraram rastros recentes próximos ao trajeto. O perigo do caminho foi registrado em vídeo pelo estudante Jardisson Silva, que mostrou a parte da mata onde o animal teria sido ouvido.

Procurado, o IBAMA informou que recebeu relatos extraoficiais sobre o avistamento em julho, mas não há registros formais. O órgão orienta a população a evitar a área e não tentar capturar ou perseguir o animal, lembrando que a onça-pintada é uma espécie protegida por lei. Casos devem ser comunicados pela Linha Verde do IBAMA, no telefone 0800 061 8080.

Enquanto aguardam uma solução, a comunidade local segue apreensiva, cobrando das autoridades uma medida que garanta a segurança dos estudantes.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários