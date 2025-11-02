Brasil
EUA e China abrirão canais de comunicação entre Forças Armadas, diz Hegseth
Medida visa garantir uma rápida desescalada de quaisquer incidentes militares
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou o país e a China concordaram em estabelecer novos canais de comunicação entre suas Forças Armadas.
A medida visa garantir uma rápida desescalada de quaisquer incidentes militares, uma medida que, segundo analistas, pode representar o diálogo mais significativo entre Washington e Pequim em anos.
Ele acrescentou que ambos os lados já agendaram reuniões para formalizar esses esforços de coordenação.
Após o encontro dos presidentes Donald Trump e Xi Jinping na Coreia do Sul, Hegseth afirmou ter tido uma reunião “positiva” com o ministro da Defesa Nacional da China, almirante Dong Jun, na Malásia.
“O almirante e eu concordamos que a paz, a estabilidade e as boas relações são o melhor caminho a seguir para nossos dois grandes e poderosos países”, escreveu Hegseth em uma publicação no X.
“O Departamento de Guerra defenderá essa visão: paz por meio da força, do respeito mútuo e da cooperação contínua”, acrescentou.
Fonte: CNN
Comentários
Brasil
Com Neymar de volta, Santos fica no empate com Fortaleza na Vila Belmiro
O Santos contou com o retorno de Neymar, após quase dois meses ausente, mas ficou só no empate em 1 a 1 com Fortaleza neste sábado (1) na Vila Belmiro.
Neymar entrou aos 21 minutos do segundo tempo no lugar de Victor Hugo, quando o Peixe estava atrás no placar, e foi importante para o crescimento da equipe na etapa final.
Os gols da partida, válida pela 31ª rodada do Brasileiro, foram anotados por Bareiro para os visitantes, no primeiro tempo, e Bruno Pacheco, contra, para o time da casa no segundo tempo.
Com o resultado, o Santos garante um ponto na luta contra o Z4, vai a 33 pontos na tabela e se mantém na 16ª posição. O Leão do Pici segue em 18º lugar e vai a 28 pontos.
Fonte: CNN
Comentários
Brasil
Hamas entregará corpos de mais três reféns israelenses à Cruz Vermelha
Hamas afirma que transferência ocorrerá neste domingo (2/11), enquanto Israel acusa o grupo de violar o cessar-fogo mediado pelos EUA
O Hamas comunicou neste domingo (2/11) que entregará os corpos de três reféns israelenses à Cruz Vermelha, em meio a acusações mútuas entre o grupo palestino e Israel sobre violações da trégua que interrompeu dois anos de guerra na Faixa de Gaza.
O braço armado do Hamas, as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, informou que a entrega será feita às 20h, no horário local. Segundo comunicado divulgado no Telegram, os corpos foram “resgatados no sul da Faixa de Gaza” e serão transferidos “aos médicos da Cruz Vermelha”. O grupo não especificou o local exato da entrega.
Pedido de ajuda
Nesse sábado (1º/11), as Brigadas Qassam fizeram um pedido aos mediadores do cessar-fogo com Israel e ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Eles querem equipamentos e pessoal para trabalhar na recuperação dos corpos israelenses na Faixa de Gaza.
Em um comunicado, o Hamas afirmou estar de “prontidão para trabalhar na recuperação dos corpos de prisioneiros inimigos dentro da Linha Verde, simultaneamente e em todos os locais, como parte do encerramento deste processo”.
Nas últimas semanas, o grupo admitiu ter dificuldades para recuperar os corpos, que se encontram sob os escombros dos edifícios destruídos em Gaza.
Cessar-fogo violado
Israel busca recuperar os corpos de 11 reféns ainda em poder do Hamas e acusa o grupo de atrasar o processo. O Hamas, por sua vez, afirma estar operando “sob condições extremamente difíceis” para localizar e recolher os restos mortais.
O cessar-fogo, mediado por Estados Unidos, Egito, Catar e Turquia, entrou em vigor em 10 de outubro como parte do plano de paz proposto pelo presidente norte-americano Donald Trump. Apesar da redução nos confrontos, episódios de violência continuam sendo registrados.
Na manhã deste domingo, um ataque aéreo israelense matou um homem no norte da Faixa de Gaza, segundo o Hospital Al-Ahli. O exército israelense afirmou que a vítima era um militante que representava “ameaça direta às tropas”.
“Ainda existem focos do Hamas nas áreas sob nosso controle em Gaza, e estamos eliminando-os sistematicamente”, declarou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em reunião de gabinete transmitida pela TV.
O Hamas acusa Israel de violar o cessar-fogo com ataques aéreos e incursões terrestres.
Desde o início da trégua, autoridades palestinas relatam que 236 pessoas morreram em bombardeios israelenses, quase metade delas em um único dia, após um ataque contra tropas de Israel. O exército israelense reconhece a morte de três soldados desde então e afirma ter neutralizado “dezenas de combatentes” do Hamas.
O grupo palestino já libertou todos os 20 reféns vivos em troca da libertação de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos. Também concordou em devolver os corpos de 28 reféns mortos em troca dos restos mortais de 360 militantes palestinos. Até o momento, 17 corpos foram entregues.
Fonte: Metrópoles
Comentários
Brasil
Petrobras inicia estudos para instalação de centro logístico no litoral do Amapá
Estrutura dará suporte às operações na Foz do Amazonas, nova fronteira de exploração offshore do país
A Petrobras confirmou o início dos estudos para a instalação de um centro logístico no litoral do Amapá, destinado a dar suporte às operações na Foz do Amazonas — considerada a nova fronteira de exploração offshore do Brasil e alvo do interesse de grandes empresas do setor energético.
A estatal autorizou sua subsidiária Transpetro a conduzir estudos técnicos e de viabilidade do projeto, uma semana após o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) liberar a perfuração do primeiro poço exploratório na região, localizado na costa de Oiapoque, no extremo norte do país.
Com duração estimada de cinco meses, a perfuração será fundamental para avaliar o potencial comercial da área. De acordo com a Petrobras, todas as atividades seguirão padrões internacionais de segurança e monitoramento ambiental, com atenção especial à preservação da biodiversidade marinha e ao bem-estar das comunidades locais.
Você precisa fazer login para comentar.