Médicos deflagram greve nesta sexta

Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, por 270 votos a 207 (uma abstenção), o projeto de lei complementar que aumenta o número de deputados federais.

Urgência

A urgência acelerou a apreciação da matéria na Casa, já que deixou de ser necessária a tramitação pelas comissões. O texto segue agora para o Senado Federal.

De 513 para 531 deputados

O relator da proposta, deputado Damião Feliciano (União Brasil-PB), propôs que a Câmara dos Deputados passe de 513 para 531 deputados. Na prática, seriam 18 novos parlamentares a partir das próximas eleições.

Impacto Financeiro

A direção-geral da Câmara prevê um impacto financeiro anual de R$ 64,4 milhões, mas o relator argumenta que não haverá prejuízo ao orçamento da Casa.

É preciso unir forças

É unanimidade para todos a necessidade da construção de uma outra Ponte que liga Brasiléia e Epitaciolândia

Precisa acontecer

É sem espaço para dúvidas uma obra que precisa ser executada em curto prazo, não tem espaço para postergação(…)

Entes federativos

O diálogo e o entendimento entre os entes federativos são extremamente necessários para aceleração da obra

A médio prazo

Obras a médio prazo devem ser planejadas para as cidades de fronteira, a população e movimentação de veículos cresceram de forma acentuada, porém falta obras estruturantes(…)

Ruas estreitas e falta de Avenidas

As ruas que ao passar do tempo foram “apelidadas” de avenidas em Brasileia precisam passar por uma reformulação, além da necessidade da instalação de mais semáforos em alguns pontos da cidade

A lógica é aumentar(…)

Com o adicional de estudantes de medicina e o crescimento natural da população e veículos, a tendência é o fluxo aumentar cada dia que passa

Copa Bolpebra

Com o apoio e autorização do prefeito Carlinhos do Pelado, uma equipe da prefeitura esteve em Puerto Maldonado, capital do departamento de Madre de Dios, para tratar da Copa Bolpebra

Aniversário de cada Nação

Tudo indica que o evento esportivo envolvendo Bolívia, Brasil e Peru, deverá acontecer em Brasileia em setembro

Tadeu Hassem

Fazendo seu papel e dever de casa como deputado estadual e filho de Brasileia, Tadeu Hassem protocolou pedido de instalação de semáforos em alguns pontos da fronteira

Novo Técnico

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na manhã desta segunda-feira (12) o italiano Carlo Ancelotti como o novo técnico da Seleção Brasileira. Em nota, a entidade afirmou que Ancelotti, chamado pelo presidente Ednaldo Rodrigues de “o maior técnico da história”, vai comandar o time até a Copa do Mundo de 2026.

Foi um Sucesso

O 12º Circuito Country movimentou a economia regional e até internacional, tendo em vista que os hotéis de Cobija, Epitaciolândia e Brasileia, ficaram lotados durante as festividades, além de bares e restaurantes…

Feliz da vida(…)

O sucesso do Circuito Country deixou o prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes feliz da vida, um outro fator favorável foi da aproximação nos últimos dias com Gladson Cameli, algo que pode contribuir para mudanças substanciais no município.

Crédito do Trabalhador

Até quarta-feira, 7, o montante total contratado no Acre ultrapassou R$ 45,5 milhões. Segundo o ministério, os empréstimos no Acre têm valor médio de R$ 5,1 mil, com parcelas mensais em torno de R$ 310,15.

Inflação

A inflação no Brasil ficou em 0,43% em abril, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta sexta-feira (09) pelo IBGE. Os grupos de Saúde e cuidados pessoais (1,18%), Vestuário (1,02%) e Alimentação e bebidas (0,82%), foram os principais vilões dos preços no período.

Remédio mais caro

Entre os subgrupos, os produtos farmacêuticos (2,32%) foram impactados pelo reajuste de até 5,09% nos preços dos medicamentos e pelos itens de higiene pessoal (1,09%).

Batata, tomate, café

Entre o grupo alimentação, a batata inglesa subiu 18,29%, o tomate subiu 14,32% e o café moído (4,48%). O lanche fora de casa também ficou 1,38% mais caro se comparado a março.

Cotas

O Senado aprovou nesta semana a prorrogação por mais 10 anos da reserva de vagas em concursos públicos para negros. A proposta (PL 1.958/2021) também aumenta para 30% o percentual de vagas reservadas, incluindo indígenas e quilombolas. O texto segue para sanção presidencial.

Entrevista para coluna do Dimas Gurgel com Doutor Erasmo, que projetou um campo de Futebol Society em Xapuri em homenagem ao time da Portuguesa “Campo da Lusa”

DR Erasmo fale um pouco sobre o senhor, sua trajetória profissional e pessoal, infância etc.

Sou filho de Brasileia, aos 14 anos, fui morar em Rio Branco-Acre, retornando 5 anos depois, para trabalhar no Banco do Brasil, como estagiário, em 1993, terminou meu estágio, retornei aRio Branco, com o intenção de trabalhar em algum banco, meu sonho era fazer ciências contábeis, (não foi possível) rs, em 1994, ingressei nas fileiras da polícia militar, quando de lá, surgiu a oportunidade de cursar a faculdade de medicina, que jamais passou pela minha cabeça ser médico, mas na vida são oportunidades, aproveitei ela e graças a Deus, são quase 20 anos de formação médica. aprendi a amar a profissão, temos que respeitar as decisões divina, Deus me colocou para cuidar do próximo, então assim, tenho que fazer, o qual faço com muito amor, e sinceramente sem pensar em dinheiro, sem hipocrisia, claro, quero uma vida tranquila e eu tenho graças a Deus, nunca esqueci meus amigos de infância, sempre fiz questão de estar próximo, está em contato, eu tinha a maior vontade de participar da confraternização de final de ano, os de dentro contra os de fora rs, consegui, foi muito legal essa resenha.

Doutor Erasmo de onde veio a paixão pela Portuguesa, a Lusa do Canindé?

A paixão pela lusa veio na década de noventa, período em que ela foi vice-campeã brasileira. tinha ou tenho rs um carinho pelo timão também. mas se você conhecer a história da portuguesa, quantos craques passaram pelo canindé, sito alguns: Félix, goleiro da copa de 1970, Rodolfo Rodriguez, uruguaio, dono das melhores defesas, Dida, Weverton, hoje defende o palmeiras, Clemer campeão mundial com internacional de Porto Alegre. Zé Maria, lateral da Roma, capitão, cabeça de área campeão mundial pelo São Paulo, Denner, o garoto promissor que teve sua carreia interrompida, vítima de um acidente automobilístico, Zé Roberto, que era lateral esquerdo, jogou no palmeiras, Bayer de Munique, seleção brasileira. Alex Alves, Rodrigo Fabri, Leandro Amaral, Evair, Roberto dinamite, se falar dos técnicos que passaram por lá, citar um:(velho lobo, Zagallo), já assisti jogos no Canindé, lá você sente a paixão (fotos).

A Portuguesa já fez parte da elite do futebol brasileiro, mas ultimamente está em um nível baixo Série D, o senhor pensou em trocar de Clube e torcer para outro time ou a paixão pela portuguesa fala mais alto rsrs?

Gestão, toda empresa se não tiver uma boa gestão, vai a falência. em 2012 foi campeã brasileira da série B, Weverton do palmeiras atual, era o goleiro na época. considerada a Barçalusa!! mas em 2013, na série “A” do brasileiro, para não cair um gigante nacional, que não posso citar nomes, veio o caso Heverton, que até hoje é polêmica, jamais pensei em deixar de torcer rs, quando a lusa estava na série a2 do paulista, fiz uma festa com o acesso a elite.

O senhor além de médico é um amante do esporte, inclusive inaugurou há poucos dias uma quadra de futebol Society em Xapuri, como surgiu a ideia?

Um sonho de criança construir um estádio rs não foi possível, em 2008, procurei os responsáveis pelo Sport Club Brasília, tradicional equipe de Brasileia-Acre, para levantar-se e colocar na elite do futebol acreano, e quem sabe nacional. Daí parei com a ideia, pensei em fazer isso em Xapuri, com uma equipe, mas que seja no sub-20, mas veio o fator tempo e parei, agora vamos desfrutar da arena lusa em Xapuri (rs).

Vários amigos seu participaram do evento na princesinha, qual foi o sentimento?

Quando marquei a data da inauguração, a primeira coisa que fiz foi mandar o convite para os meus amigos de infância de Brasileia, fiquei muito lisonjeado com a presença de todos.

O senhor pretende abrir o espaço para o público?

Sim, vamos abrir, a princípio não pensava assim, mas depois de inúmeros pedidos, abrirei, mas como é grama natural, no máximo 3 vezes na semana.

O que foi mais difícil na realização e execução do projeto?

mão de obra, difícil encontrá-la, mas como falei no dia da inauguração, com o apoio de vários amigos que construí ao longo desses 15 anos de Xapuri, foi possível concretizar a ideia.

Teve ajuda de mais alguém?

Como falei anteriormente, dos incansáveis amigos, que prefiro não citar nomes para não ser injusto, mas foram vários.

O que o senhor diria para aqueles que não aderem a nenhum tipo de esporte?

O esporte é milenar, desde os jogos olímpicos da Grécia até os tempos modernos, desempenha um papel importante na cultura e saúde em todo o mundo.

Agradecimentos e considerações finais…

Agradeço primeiramente a Deus, o criador de todas as coisas, a minha família, minha esposa que sempre apoia minhas ideias, meus amigos de infância, meus amigos de Xapuri, que conquistei ao longo desses 15 anos, você Dimas Gurgel e ao jornal oaltoacre.

