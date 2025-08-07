Médico é preso em Manaus por ceder plantões a falso profissional de saúde

Suspeito repassava escalas a estudante de educação física, que atendia pacientes sem formação médica; falso médico já havia sido preso por se passar por militar

A Polícia Civil do Amazonas prendeu, na última terça-feira (5), um médico de 42 anos suspeito de ceder seus plantões em unidades de saúde de Manaus a um falso profissional. A prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Hipócrates, que investiga crimes relacionados ao exercício ilegal da medicina.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, responsável pelo caso, o médico autorizava que Gabriel Ketzer da Silva, de 28 anos, assumisse suas escalas. Ketzer, estudante de educação física, se passava por médico e atendia principalmente crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele já havia sido preso em abril deste ano, durante a primeira fase da operação, e também possui histórico criminal por se apresentar como oficial das Forças Armadas em 2021.

As investigações avançaram após a análise do celular de Ketzer e de documentos apreendidos em um instituto de saúde fundado pelo médico. Conversas encontradas nos aparelhos comprovaram que o profissional de saúde permitia que o falso médico o substituísse em plantões realizados em clínicas e unidades públicas da capital amazonense.

Com base nas provas reunidas, a Justiça decretou a prisão preventiva do médico, que foi cumprida em sua residência. Um mandado de busca e apreensão também foi executado no local, resultando na coleta de documentos que reforçam as evidências do inquérito policial.

O médico foi indiciado por falsa identidade, falsidade ideológica, estelionato contra vulnerável e falsificação de atestados. Ele permanece à disposição da Justiça.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) informou que o servidor já foi afastado das funções e que um processo de sindicância foi instaurado para apuração interna dos fatos. A pasta também anunciou a revisão dos atendimentos realizados durante o período investigado.

