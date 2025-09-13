Médico é levado à delegacia após abandono de cães em residência no bairro José Hassem

Um dos animais foi encontrado morto e outro em situação de maus-tratos; caso ocorreu nesta sexta-feira, 13

Na tarde deste sábado (13), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de maus-tratos contra animais em uma residência localizada na Rua João Vieira da Silva, no bairro José Hasem.

Com apoio do Corpo de Bombeiros, os policiais encontraram a casa fechada e, segundo relatos de vizinhos, o morador estava ausente havia mais de seis dias. O proprietário do imóvel, que atua como médico na Bolívia, não teve a identidade divulgada.

Para ter acesso ao local, os bombeiros precisaram arrombar o cadeado do portão. No interior da residência, foi localizado um cachorro morto em estado avançado de decomposição, além de outro animal vivo, mas debilitado e com infestação de carrapatos. A suspeita é de que os animais ficaram todo esse período sem receber alimentação.

Durante a retirada dos animais, o dono da residência chegou ao local e foi imediatamente conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e responder pelas providências cabíveis.

