“Os números podem ser superiores sim ao oficial, mas esses dados dos médicos são muito altos e levam pânico para as pessoas”.

Por

O médico cruzeirense Rondney Brito, que atua no Hospital do Juruá, publicou nas redes sociais que o número de casos de Covid-19 em Cruzeiro do Sul deve ser de 10 a 15 mil.

Ele alerta a população para que não acredite nos números oficiais, de 1.312 casos da doença divulgada pela gestão municipal. “O perigo é maior que o divulgado. São feitos poucos testes rápidos. Acreditem nos médicos, na medicina e em Deus e fiquem em casa. O isolamento social é fundamental agora”, pede o médico.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, diz não acreditar que os casos alcancem os relatados pelo médico Rondney Brito, de até 15 mil infectados. “Os números podem ser superiores sim ao oficial, mas esses dados dos médicos são muito altos e levam pânico para as pessoas”.

De acordo com a coordenadora da Entomologia de Cruzeiro do Sul, infectologista Rita de Cassia, de quarta para quinta-feira, já foram notificados mais 200 novos casos no município. Ela não cita o número exato, mas reforça o pedido de isolamento social. “Já tem profissionais de saúde adoecendo e as vagas no Hospital do Juruá são limitadas para quem precisar”.

O médico cruzeirense Rondney Brito, que atua no Hospital do Juruá, publicou nas redes sociais a população de Cruzeiro do Sul.

Não acreditem nos números citados pela gestão municipal!

Esses números dão a falsa ilusão de poucos casos.

Nos ajudem, o isolamento é a única proteção no momento…

Se existem 1.312 casos confirmados neste boletim.

Na realidade temos no mínimo 10mil há 15 mil casos…

O diagnóstico é feito através de teste rápido e é realizado em uma quantidade pequena. Por isso os números bem aquém da realidade! A prefeitura perdeu o “prumo” do barco….

Acreditem nos médicos, acreditem na medicina e sobretudo em Deus… Nós estaremos todos os dias no hospital por vocês dia-e-noite nos ajudem a evitar cada vez mais contaminação. O perigo é maior do que o divulgado

Fiquem em casa

Comentários