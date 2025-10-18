Brasil
Médico acreano é destaque no Líbano por revolucionar tratamento do câncer no Norte do Brasil
O Jornal do Líbano chamou atenção para um feito raro no sistema público de saúde: a ausência de filas de espera no atendimento oncológico
Neste sábado, 18 de outubro, data em que se celebra o Dia do Médico no Brasil, o Jornal do Líbano destacou, em reportagem publicada neste ano, a trajetória do acreano Melk Hadad, rádio-oncologista renomado e descendente de libaneses de Batroun, no norte do país.
O veículo, conhecido por divulgar histórias de relevância pública e de destaque entre libaneses e seus descendentes ao redor do mundo, ressaltou o trabalho de excelência e o compromisso humanizado do médico, que vem transformando o tratamento oncológico na região Norte do Brasil.
Atuando no Hospital do Câncer do Acre (Unacon), em Rio Branco, Hadad lidera um dos serviços de radioterapia mais modernos do país. O Jornal do Líbano chamou atenção para um feito raro no sistema público de saúde: a ausência de filas de espera no atendimento oncológico. Essa agilidade, aliada à qualidade técnica e ao cuidado humanizado, tem atraído pacientes de outros estados e até de países vizinhos, como Peru e Bolívia.
Em entrevista ao jornal, Hadad destacou que a Unacon conta com equipamentos de radioterapia de última geração, comparáveis aos do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo — referência em toda a América Latina. A unidade, que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tem colocado o Acre em posição de destaque no mapa da oncologia nacional.
A matéria também relembrou a origem familiar de Hadad, marcada pela força da imigração libanesa no Brasil. Seu bisavô, natural de Batroun, chegou ao país no início do século XX, desembarcando no Porto de Santos (SP). De estivador e mascate, fixou-se em Xapuri (AC) durante o ciclo da borracha, onde construiu, com sua esposa — uma imigrante síria —, uma história de trabalho e prosperidade.
“Ser médico no Acre é mais do que exercer uma profissão. É honrar o legado de quem veio antes de nós e cuidar das pessoas com humanidade e compromisso”, afirmou Hadad ao Jornal do Líbano.
A publicação encerra destacando o orgulho libanês e acreano pela trajetória do médico, que une duas terras distantes — o Líbano e a Amazônia — por meio de um mesmo propósito: servir à vida com dedicação, excelência e amor à profissão.
Comentários
Brasil
Incêndio consome frota da empresa Trans Pando na Bolívia; não há vítimas
Fogo iniciado por falhas mecânicas destruiu veículo que fazia trajeto de Santa Cruz para Trinidad; passageiros conseguiram escovar e resgatar pertences
Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente um ônibus da empresa Trans Pando, sediada em Cobija, na manhã deste sábado (18). O sinistro ocorreu durante o trajeto entre Santa Cruz e Trinidad, no departamento de Beni, Bolívia, quando uma falha mecânica na parte traseira do veículo deu início às chamas por volta das 7h.
O fogo se alastrou rapidamente, consumindo totalmente o motorizado enquanto os passageiros conseguiam descer em segurança e tentavam resgatar seus pertences. O incidente, que chama a atenção para as condições de manutenção das frotas que operam em longas distâncias no território boliviano.
Testemunhas relataram que os passageiros conseguiram descer do veículo em segurança e tentaram resgatar seus pertences enquanto as chamas se alastravam. Felizmente, não foram registradas vítimas no incidente, embora o veículo tenha sido completamente destruído pelo fogo.
A Trans Pando, que tem sede na capital do departamento de Pando, é uma das empresas que conectam as principais cidades bolivianas, sendo esta rota entre Santa Cruz e Trinidad uma de suas principais linhas interestaduais. As causas precisas do incêndio serão investigadas pelas autoridades competentes que devem investigar as causas precisas do incêndio.
Veja vídeo com TVU Pando:
Comentários
Brasil
Plano Estadual Pena Justa é homologado e está apto para ser executado no Acre
O Plano, que foi assinado no dia 7 de agosto deste ano, na Sede do Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC), pelo governador Gladson Camelí e pelo presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira
Resultado de um trabalho feito com responsabilidade e comprometimento, foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o Plano Estadual Pena Justa, construído pelo governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Tribunal de Justiça, Ministério Público (MP), Sociedade Civil organizada, universidades públicas e privadas e Defensoria Pública.
Com foco na dignidade humana e garantia de direitos dos privados de liberdade, a ação, determinada pelo supremo, consiste em um pacote de medidas, com mais de 300 metas, que objetiva um melhoramento no sistema penitenciário de todo o Brasil. Com a homologação do Plano, o Estado está apto para buscar recursos destinados ao cumprimento das metas, que têm prazo para serem concluídas até 2027.
Ingrid Suárez, integrante da Comissão, destacou sobre o intenso trabalho desenvolvido pela Comissão na construção do Plano. “Durante meses participamos ativamente da construção desse importante plano voltado ao desenvolvimento prisional. O Iapen contou com a participação de muitos servidores nas câmaras temáticas e secretaria executiva, que tinham como objetivo a elaboração do plano. Agora, mais do que nunca, é hora de arregaçar as mangas e executá-lo integralmente”, afirmou.
O Plano, que foi assinado no dia 7 de agosto deste ano, na Sede do Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC), pelo governador Gladson Camelí e pelo presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira, é dividido em quatro eixos: Controle da entrada e das vagas no sistema prisional; qualidade da ambiência, dos serviços prestados e da infraestrutura; processos de saída da prisão e de reintegração social; e políticas de não repetição do estado de coisa inconstitucional.
Marcos Frank Costa, presidente do Iapen, disse que o Sistema Penitenciário já tem avançado nas diversas áreas que compõe o Plano Pena Justa e gora com a homologação do Plano em sua totalidade , o objetivo é avançar ainda mais, garantindo assim um ambiente mais digno e humano dentro do encarceramento. “Nós temos trabalhado pela melhoria do Sistema Penitenciário como um todo e garantir o que é direito de todos, inclusive de quem se encontra recluso, é uma responsabilidade do governo do Estado”.
Comentários
Brasil
STF autoriza enfermeiros a auxiliar aborto legal e proíbe punição
O texto diz que os médicos não podem ser punidos no caso de aborto para salvar a vida da gestante e de estupro
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu na sexta-feira (17) que enfermeiros e técnicos em enfermagem podem auxiliar na realização de abortos que estão previstos em lei, como casos de estupro, risco à saúde da gestante e de fetos anencéfalos.
O ministro também garantiu que os profissionais não podem ser punidos
As decisões foram proferidas em duas ações protocoladas por entidades que apontaram precariedade da saúde pública na assistência de mulheres que buscam a realização de aborto legal em hospitais públicos.
Com a decisão, Barroso entendeu que enfermeiros e técnicos em enfermagem podem atuar na interrupção da gestação. Para o ministro, a atuação deve ser compatível com o nível de formação profissional em relação a casos de aborto medicamentoso na fase inicial da gestação.
Para garantir que os profissionais não sejam punidos, o ministro estendeu a aplicação do Artigo 128, do Código Penal, aos enfermeiros e técnicos. O texto diz que os médicos não podem ser punidos no caso de aborto para salvar a vida da gestante e de estupro.
“No presente caso, não era possível ao legislador da década de 1940 antever que a tecnologia evoluiria a ponto de a interrupção da gravidez poder ser realizada de maneira segura por profissionais que não são médicos. Não se pode permitir, todavia, que o anacronismo da legislação penal impeça o resguardo de direitos fundamentais consagrados pela Constituição”, justificou Barroso.
O ministro também determinou a suspensão de processos penais e administrativos abertos contra enfermeiros e a proibição da criação de obstáculos para realização do aborto legal.
A decisão do ministro está valendo, mas precisará ser referendada pelo plenário da Corte. Mais cedo, Barroso também votou pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez.
Os votos representaram os últimos posicionamentos do ministro no Supremo. A partir deste sábado (18), Barroso deixará a Corte após anunciar aposentadoria antecipada do cargo.
Você precisa fazer login para comentar.