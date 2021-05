Médico acreano assassinado estudou em faculdade da Bolívia com suspeito do crime

Com informações do G1 Bahia

O médico acreano Andrade Lopes Santana, 32 anos, que foi encontrado morto amarrado a uma âncora nesta sexta-feira, 28, estudou medicina com o homem preso suspeito de cometer o crime, Geraldo Freitas de Carvalho Júnior, em uma faculdade na Bolívia. Concluído o curso, os dois se mudaram para o interior da Bahia, para trabalhar.

O corpo de Andrade Lopes Santana foi encontrado no Rio Jacuípe, em São Gonçalo dos Campos, na manhã desta sexta-feira (28). Ele estava desaparecido desde segunda-feira (24). Horas depois, o colega dele, identificado como Geraldo Freitas, foi preso. Geraldo foi o responsável por registrar o desaparecimento do amigo na delegacia de Feira de Santana.

De acordo com o delegado Roberto Leal, que é coordenador de polícia na região de Feira de Santana, o suspeito chegou a receber os familiares da vítima, que moram no Acre, quando eles chegaram na Bahia. “Vamos aprofundar para saber se existe a participação de outras pessoas e também a real motivação, o que até o presente momento é uma incógnita para nós”, destacou Roberto Leal.

De acordo com os peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), foi constatado um disparo de arma de fogo na nuca e uma corda no braço amarrada a uma âncora para o corpo de Andrade Santana não imergir nas águas do rio Jacuípe.

O delegado informou que a polícia começou a suspeitar de Geraldo Freitas após contradições apresentadas no depoimento. Depois, foi identificado que ele foi quem comprou a âncora encontrada com o corpo da vítima.