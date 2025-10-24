Medicamento inédito no SUS para tratamento do câncer de mama já está disponível no Acre

O Acre recebeu, nesta quinta-feira, 23, o medicamento Trastuzumabe Entansina, um fármaco inédito para o tratamento do câncer de mama pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O medicamento é indicado especialmente para mulheres que ainda apresentam doença ativa após o tratamento inicial, seja cirúrgico ou quimioterápico.

Nesta sexta-feira, 24, os 26 frascos do medicamento foram apresentados na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), onde ele já está disponível.

Para o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, a aquisição representa um avanço importante na oferta de terapias oncológicas no estado.

“É um marco histórico para o Acre. Nós sabemos que temos três linhas de tratamento: a cirúrgica, a radioterápica e a quimioterápica. Esse é o fortalecimento do pilar da quimioterapia. Recentemente atualizamos o nosso acelerador linear. Hoje, temos o aparelho mais moderno da Região Norte, com zero fila para pacientes que aguardam radioterapia. E agora, também entramos com esse fortalecimento na parte da quimioterapia”, afirmou Pascoal.

O câncer de mama é uma das principais causas de morte entre mulheres no Acre. Em 2024, o estado registrou aumento nos diagnósticos, reflexo da ampliação do rastreamento e da campanha Outubro Rosa e, com o novo medicamento, os tratamentos ganharam ainda mais força.

O diferencial do medicamento é que ele combina quimioterapia e anticorpo em uma só molécula, tornando o tratamento mais eficaz e com menos efeitos colaterais. O médico oncologista Rafael Teixeira explica quais pacientes serão efetivamente beneficiadas.

“Essa incorporação ao SUS vai atender um cenário muito específico. Hoje, temos em torno de 120 a 130 casos novos por ano e, de todas as mulheres com câncer de mama, aproximadamente 20% são HER2 positivas, o que equivale a cerca de 24 mulheres. Mas nem todas se enquadram no critério específico: câncer de mama HER2 positivo com doença residual após quimioterapia adjuvante, ou seja, que operou e ainda tinha tumor. Nesse cenário, são cerca de 15 mulheres por ano. Essa droga tem uma eficácia impressionante: diminui o risco de morte em torno de 50% e reduz a chance de recidiva, ampliando as chances de cura. Para nós, é uma satisfação imensa ser um dos primeiros estados a disponibilizar isso no SUS”, detalhou Rafael Teixeira.

O Acre é um dos primeiros estados da Região Norte a receber o medicamento, um passo importante na descentralização do tratamento oncológico. O chefe do Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF), Marcelo Xavier, destacou a relevância da chegada do fármaco.

“Hoje, o governo federal instituiu a AF oncológica, que define o regramento para aquisição de medicamentos e serviços oncológicos e prevê repasses para os estados. Com isso, esperamos ampliar o leque de medicamentos disponíveis e reduzir a judicialização. Nesta semana, recebemos o Trastuzumabe, indicado para pacientes com câncer de mama. A próxima remessa seguirá o fluxo de distribuição a cada três meses, garantindo atendimento contínuo aos nossos pacientes”, explicou Xavier.

A chegada do medicamento demonstra que o estado está preparado para utilizar terapias de alta complexidade, com equipe médica, farmacêutica e infraestrutura adequadas.

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, tem reforçado a linha de cuidado da mulher, com expansão da oferta de mamografia e acesso facilitado ao exame, sem burocracia. Um exemplo é o fato de que mulheres podem agendar diretamente na Unidade Básica de Saúde ou no Cecon, sem necessidade de pedido médico.

