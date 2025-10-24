Conecte-se conosco

Medicamento inédito no SUS para tratamento do câncer de mama já está disponível no Acre

2 horas atrás

O Acre recebeu, nesta quinta-feira, 23, o medicamento Trastuzumabe Entansina, um fármaco inédito para o tratamento do câncer de mama pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O medicamento é indicado especialmente para mulheres que ainda apresentam doença ativa após o tratamento inicial, seja cirúrgico ou quimioterápico.

Nesta sexta-feira, 24, os 26 frascos do medicamento foram apresentados na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), onde ele já está disponível.

“É um marco histórico para o Acre”, reforçou Pedro Pascoal. Foto: Gleison Luz/Fundhacre

Para o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, a aquisição representa um avanço importante na oferta de terapias oncológicas no estado.

"É um marco histórico para o Acre. Nós sabemos que temos três linhas de tratamento: a cirúrgica, a radioterápica e a quimioterápica. Esse é o fortalecimento do pilar da quimioterapia. Recentemente atualizamos o nosso acelerador linear. Hoje, temos o aparelho mais moderno da Região Norte, com zero fila para pacientes que aguardam radioterapia. E agora, também entramos com esse fortalecimento na parte da quimioterapia", afirmou Pascoal.

O câncer de mama é uma das principais causas de morte entre mulheres no Acre. Em 2024, o estado registrou aumento nos diagnósticos, reflexo da ampliação do rastreamento e da campanha Outubro Rosa e, com o novo medicamento, os tratamentos ganharam ainda mais força.

“Essa droga tem uma eficácia impressionante: diminui o risco de morte em torno de 50% e reduz a chance de recidiva, ampliando as chances de cura”, destacou o médico Rafael Teixeira. Foto: Gleison Luz/Fundhacre

O diferencial do medicamento é que ele combina quimioterapia e anticorpo em uma só molécula, tornando o tratamento mais eficaz e com menos efeitos colaterais. O médico oncologista Rafael Teixeira explica quais pacientes serão efetivamente beneficiadas.

"Essa incorporação ao SUS vai atender um cenário muito específico. Hoje, temos em torno de 120 a 130 casos novos por ano e, de todas as mulheres com câncer de mama, aproximadamente 20% são HER2 positivas, o que equivale a cerca de 24 mulheres. Mas nem todas se enquadram no critério específico: câncer de mama HER2 positivo com doença residual após quimioterapia adjuvante, ou seja, que operou e ainda tinha tumor. Nesse cenário, são cerca de 15 mulheres por ano. Essa droga tem uma eficácia impressionante: diminui o risco de morte em torno de 50% e reduz a chance de recidiva, ampliando as chances de cura. Para nós, é uma satisfação imensa ser um dos primeiros estados a disponibilizar isso no SUS", detalhou Rafael Teixeira.

Chegada do medicamento demonstra que o estado está preparado para utilizar terapias de alta complexidade, com equipe médica, farmacêutica e infraestrutura adequadas. Foto: Gleison Luz/Fundhacre

O Acre é um dos primeiros estados da Região Norte a receber o medicamento, um passo importante na descentralização do tratamento oncológico. O chefe do Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF), Marcelo Xavier, destacou a relevância da chegada do fármaco.

"Hoje, o governo federal instituiu a AF oncológica, que define o regramento para aquisição de medicamentos e serviços oncológicos e prevê repasses para os estados. Com isso, esperamos ampliar o leque de medicamentos disponíveis e reduzir a judicialização. Nesta semana, recebemos o Trastuzumabe, indicado para pacientes com câncer de mama. A próxima remessa seguirá o fluxo de distribuição a cada três meses, garantindo atendimento contínuo aos nossos pacientes", explicou Xavier.

A chegada do medicamento demonstra que o estado está preparado para utilizar terapias de alta complexidade, com equipe médica, farmacêutica e infraestrutura adequadas.

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, tem reforçado a linha de cuidado da mulher, com expansão da oferta de mamografia e acesso facilitado ao exame, sem burocracia. Um exemplo é o fato de que mulheres podem agendar diretamente na Unidade Básica de Saúde ou no Cecon, sem necessidade de pedido médico.

Tadeu Hassem reforça presença na fronteira e acompanha serviços públicos no Km 26 da BR-317

1 hora atrás

24 de outubro de 2025

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) esteve na zona rural de Brasiléia nesta sexta-feira (24), onde realizou uma série de visitas a serviços públicos localizados no quilômetro 26 da BR-317. A agenda foi publicada pelo parlamentar em suas redes sociais.

Segundo Hassem, a primeira parada foi na Unidade de Saúde Dr. Ricardo Barbosa, onde acompanhou o funcionamento da estrutura municipal. Em seguida, o parlamentar esteve no Centro de Convivência do Idoso, dialogando com a coordenação do espaço sobre as atividades voltadas ao público atendido.

O deputado também visitou duas escolas da região: a Escola Municipal Conci Alves de Melo, que deve receber, nos próximos dias, recursos de emenda parlamentar destinados por seu mandato, e a Escola Estadual Valéria Bispo Sabala. Nas instituições, ele foi recebido por gestores, professores e alunos, com quem conversou sobre as demandas dos locais.

Prefeitura de Rio Branco prepara um dos maiores Natais da história com tecnologia e inovação

2 horas atrás

24 de outubro de 2025

Prefeitura prepara uma das maiores edições do Natal de Vida, Esperança e Dignidade, com alta tecnologia e decoração concluída até 20 de novembro

https://youtu.be/qC7FUNbVFac

O espírito natalino já começa a tomar conta da capital acreana. A Prefeitura de Rio Branco, que desde o início da atual gestão tem promovido o Natal de Vida, Esperança e Dignidade, promete realizar neste ano uma das edições mais grandiosas de todos os tempos.

Com o uso de tecnologia de última geração, a tradicional Casa do Papai Noel já está em fase de construção e o planejamento das decorações segue em ritmo acelerado. A previsão é que a ornamentação da Praça da Revolução esteja concluída até o dia 20 de novembro.

A data oficial de acendimento das luzes será definida pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

A data oficial de acendimento das luzes será definida pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, conforme informou o secretário municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira.

A grande novidade deste ano será o show de luzes sincronizado com músicas natalinas, em que as árvores “dançarão” conforme o ritmo das canções, proporcionando uma experiência única e encantadora para toda a família.

A grande novidade deste ano será o show de luzes sincronizado com músicas natalinas, em que as árvores “dançarão” conforme o ritmo das canções. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Outra inovação é o túnel iluminado, que substituirá o tradicional teto de luzes dos anos anteriores, prometendo surpreender o público. Além da Praça da Revolução, todas as regionais de Rio Branco também receberão iluminação especial em LED, garantindo que o clima natalino chegue a todos os cantos da cidade.

Prédios públicos, como a sede da Prefeitura e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, também serão decorados com luzes e enfeites temáticos, reforçando o ambiente festivo por toda a cidade.

O secretário Cid Ferreira destacou que a determinação do prefeito Tião Bocalom é clara: fazer um Natal ainda mais bonito e tecnológico que os anteriores. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O secretário Cid Ferreira destacou que a determinação do prefeito Tião Bocalom é clara: fazer um Natal ainda mais bonito e tecnológico que os anteriores.

“A cidade vai ficar muito mais bonita do que nos anos anteriores. Essa é a determinação que o prefeito nos passou: queremos fazer um Natal mais bonito e com muita tecnologia. Então, vai ter muito LED, muitas coisas bonitas, como aqui na Praça da Revolução. Vamos decorar todas essas árvores — elas vão parecer dançar, por assim dizer, graças à tecnologia. Também teremos uma árvore de 22 metros, com conexão Wi-Fi para tocar músicas programadas. Já estamos construindo a Casa do Papai Noel e, neste ano, teremos um túnel diferente: antes era um teto de LEDs, agora será um túnel, que vai deixar tudo ainda mais bonito aqui”, afirmou o secretário.

Outra inovação é o túnel iluminado, que substituirá o tradicional teto de luzes dos anos anteriores, prometendo surpreender o público. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Com essa iniciativa, a gestão municipal reforça o compromisso de levar alegria, esperança e dignidade à população, celebrando o nascimento de Jesus Cristo com fé, união e muita beleza. O Natal de Rio Branco 2025 promete ser inesquecível, iluminando a cidade e o coração dos rio-branquenses.

Vídeo: Corpo de venezuelano foi levado por indígenas para aldeia após homicídio em Assis Brasil

1 dia atrás

23 de outubro de 2025

O corpo do venezuelano Júlio Rafael Ramos Navas, de 21 anos, vítima de homicídio por arma de fogo, desapareceu do local após ter sido retirado por indígenas que decidiram realizar o enterro segundo os costumes tradicionais de sua comunidade. O caso ocorreu na zona rural de Assis Brasil, no interior do Acre, e foi registrado em vídeo.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) percorreu cerca de 190 quilômetros até o local do crime para fazer o resgate do corpo. Ao chegarem, encontraram apenas marcas de sangue, o que levantou a suspeita de que o corpo tivesse sido levado para uma área de difícil acesso, possivelmente próxima à fronteira com Sena Madureira.

O delegado regional do Alto Acre, Erick Maciel, comunicou o ocorrido ao alto comando da Segurança Pública do Estado e solicitou apoio aéreo para auxiliar nas buscas.

Na manhã desta quintata-feira (23), um novo vídeo confirmou que o corpo foi realmente retirado do local por indígenas e estaria sendo preparado para sepultamento em uma comunidade Cafanaum situada abaixo do seringal Icuriã cerca de uma hora de barco pelo Rio Yaco, a aproximadamente 75 quilômetros de Assis Brasil.

Segundo o delegado, o caso foi comunicado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que deve enviar uma equipe até a região nesta sexta-feira para recuperar o corpo e encaminhá-lo ao IML de Rio Branco, onde serão realizados os exames periciais.

Ainda não há confirmação se o vídeo que circula nas redes foi gravado no dia do crime, terça-feira (21), ou nesta quinta-feira (23). As investigações seguem em andamento para identificar os envolvidos e a motivação do homicídio.

 

