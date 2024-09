Médica natural de Cruzeiro do Sul é encontrada morta em apartamento no Peru e família faz campanha para trazer corpo para o Acre

Criadas com o objetivo de facilitar o acesso dos empreendedores, as salas são um grande passo para o desenvolvimento da economia local

Com o apoio do Sebrae no Acre, mais duas Salas do Empreendedor foram inauguradas, desta vez nos municípios de Feijó e Manoel Urbano. A iniciativa é uma parceria das prefeituras municipais com a Junta Comercial do Estado do Acre, a Associação de Municípios do Acre – Amac e o Sebrae. O objetivo é criar um ambiente de negócios mais favorável e impulsionar o ambiente de negócios dos municípios.

As cerimônias de inauguração ocorreram na última terça-feira (17) em Feijó e na quinta-feira (19) em Manoel Urbano. As Salas do Empreendedor contam com estrutura para apoiar os empreendedores locais, oferecendo serviços e ferramentas essenciais para facilitar a vida dos empreendedores e o desenvolvimento de seus negócios.

As Salas do Empreendedor são espaços de prestação de serviço ao empreendedor, visando criar um ambiente de negócios mais favorável e impulsionar o desenvolvimento dos municípios, proporcionando serviços como orientação empresarial, tramitação de documentos, emissão de guias e taxas, e informações sobre compras públicas, além de cursos e capacitações.

O gerente de Desenvolvimento no Ambiente de Negócios do Sebrae no Acre, Marcelo Macedo, destaca a importância da sensibilização dos municípios para que compreendam o papel fundamental das salas no desenvolvimento local. “Esses espaços são iniciativas cruciais para estimular o empreendedorismo, a formalização e a inovação. Com a inauguração de mais duas salas, chegamos ao total de nove municípios que já possuem esse espaço diferenciado para o atendimento aos empreendedores. São momentos de extrema relevância para o Sebrae, principalmente por ser um espaço no qual as prefeituras atendem de maneira direta os empreendedores, sendo então grandes parceiras da instituição nesse processo, nos ajudando a cumprir nossa missão de atuar na melhoria do ambiente de negócios”, afirma o gerente.

Macedo destacou que esses espaços contam com o apoio, além da Amac e da Junta comercial, de associações comerciais locais, associações da indústria, da agricultura e outras instituições que contribuem para que o projeto seja um ponto de referência e instrumento de desenvolvimento do empreendedorismo local.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários