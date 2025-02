Médica acusada de irregularidade em Sena Madureira se manifesta e justifica plantão no HUERB

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinou nesta quarta-feira (5) um convênio com a Polícia Militar do Acre (PMAC), destinando R$ 7,2 milhões em recursos próprios da prefeitura para ações de policiamento em áreas e eventos estratégicos da capital. O investimento representa um aumento em relação ao ano passado, quando foram aplicados R$ 6,6 milhões na segurança pública municipal.

Segundo o chefe do Gabinete Militar, coronel Ezequiel Bino, o convênio garante a presença policial em locais de grande circulação, como o Terminal Urbano, praças, o Horto Florestal e o Parque Chico Mendes. Além disso, a parceria permite a manutenção do sistema de videomonitoramento da cidade, que auxilia a PMAC no combate à criminalidade.

“É um recurso que ano a ano a prefeitura convenia com a Polícia Militar e esse ano, mais uma vez, um gesto concreto de cooperação da Prefeitura de Rio Branco com a Segurança Pública Estadual”, disse Bino.

Durante a assinatura do convênio, Tião Bocalom destacou que a segurança pública não deve ser vista apenas como responsabilidade do Estado, mas também do município.

“A segurança pública era sempre tida como apenas uma ação do governo do Estado, mas nós entendemos também que a segurança pública é problema também do município. Por isso que a gente deixou lá atrás, implantamos aquelas câmeras de segurança, a polícia militar está cuidando daquilo tudo. Então essa questão da segurança, ela tem que envolver desde o município até o governo federal e a Prefeitura de Rio Branco está disponibilizando agora sete milhões e duzentos mil reais do seu dinheiro próprio, do seu recurso próprio para poder fazer os pagamentos necessários para que a gente possa ter essa parceria com a Polícia Militar.”

A comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Marta Renata, ressaltou a importância da continuidade do convênio, que há anos auxilia na manutenção do policiamento ostensivo na cidade.

“Esse convênio também nos possibilita a manutenção do vídeomonitoramento na capital, 24 horas por dia. Então é algo realmente que a prefeitura investe e a Polícia Militar entrega o seu trabalho para a população Rio-branquense”, informou Marta.

Além da renovação do convênio, o prefeito também falou sobre a ampliação das atribuições do Gabinete Militar da prefeitura, que passará a atuar com competências voltadas à segurança pública municipal, dentro dos limites legais.

“Nós não vamos nos esquivar das nossas responsabilidades, porque o cidadão de Rio Branco ele precisa de todas as ações que a prefeitura puder oferecer”, concluiu o prefeito.

