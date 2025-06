Média do Bolsa Família no Acre é de R$ 601, uma das menores no Brasil

O valor médio domiciliar recebido pelo Bolsa Família no estado do Acre é de R$ 601, conforme dados mais recentes de 2024 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse montante posiciona o Acre entre os estados com menores valores médios no Brasil, superando apenas os estados Ceará (R$ 597) e Pernambuco, que detém o menor valor do país, com R$ 596.

Apesar dos complementos previstos pelo programa — um mínimo de R$ 600 por domicílio, com adicionais de R$ 150 por criança de até seis anos, R$ 50 para dependentes entre sete e dezoito anos incompletos e R$ 50 para gestantes, o Acre mantém um valor abaixo da média nacional, que atualmente é de R$ 678 por família.

Os dados reunidos pelo Brasil em Mapas mostram um panorama nacional das desigualdades na distribuição dos valores do Bolsa Família. Enquanto estados do Centro-Oeste e do Sul lideram com os maiores valores médios, estados das regiões Norte e Nordeste apresentam os menores índices.

No Centro-Oeste, o Mato Grosso se destaca como o estado com o maior valor médio do Brasil, com R$ 968 por domicílio, seguido de perto pelo Distrito Federal (R$ 819) e Goiás (R$ 914). No Sul, os estados também registram valores elevados, com destaque para o Rio Grande do Sul, que alcança R$ 907, e Santa Catarina, com R$ 892. Por outro lado, o Nordeste, embora concentre a maior parte dos beneficiários — 9,4 milhões de famílias, representando 34% da população regional —, apresenta o menor valor médio do país: R$ 629. Pernambuco (R$ 596) é o estado que mais chama atenção, não apenas pelo menor valor médio nacional, mas também pela ampla participação no programa. O Norte e a situação do Acre A região Norte possui, em média, um valor domiciliar de R$ 680, praticamente alinhado com a média nacional. Porém, dentro da região, há uma grande variação: enquanto o Pará chega a R$ 676 e o Amazonas a R$ 671, o Acre figura como o estado com o menor valor da região, com R$ 601. Essa situação contrasta com a elevada dependência regional do programa, já que o Norte responde por 32% da população beneficiária do Bolsa Família. Panorama nacional Atualmente, o Bolsa Família atende 20,8 milhões de domicílios em todos os municípios do país, o que corresponde a 18% da população brasileira, com um investimento total estimado em R$ 14 bilhões. Os estados com maior concentração de beneficiários são o Maranhão e o Piauí, com 41% das famílias participantes do programa, enquanto o estado de São Paulo lidera em números absolutos, com 2,5 milhões de famílias atendidas. Com informações do Brasil em Mapas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários