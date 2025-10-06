Mecânico sofre fratura ao pisar em buraco durante manutenção de máquina no interior do Acre

Acidente ocorreu no Ramal da União, zona rural de Rio Branco; vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto-Socorro da capital com fratura no tornozelo direito.

O mecânico Antônio Silva da Conceição, de 44 anos, sofreu uma fratura no tornozelo direito na tarde deste domingo (5), enquanto realizava a manutenção de uma esteira em uma propriedade localizada no km 63 do Ramal da União, com acesso pela estrada da Transacreana, no interior do Acre.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, Antônio desceu da máquina para verificar o equipamento e acabou pisando em um buraco, momento em que sofreu a lesão. Pessoas que estavam no local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma equipe de suporte avançado foi enviada até a propriedade, realizou o atendimento no local e encaminhou o mecânico ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Segundo informações médicas, Antônio foi encaminhado ao setor de Ortopedia, onde recebeu atendimento especializado. Seu estado de saúde é considerado estável.

