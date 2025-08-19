Mecânico de 24 anos sofre traumatismo craniano após ser atropelado por moto em Manoel Urbano

Vítima foi transferida em estado grave para o Pronto-Socorro de Rio Branco

O mecânico Matheus Yenzo Silva da Costa, de 24 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma motocicleta na tarde desta terça-feira (19), na Rua 7 de Setembro, região central de Manoel Urbano, interior do Acre.

De acordo com testemunhas, Matheus havia saído da oficina onde trabalhava para jogar lixo do outro lado da via quando foi surpreendido por um amigo que pilotava uma motocicleta modelo Titan. O condutor perdeu o controle ao descer uma ladeira e colidiu violentamente contra o jovem, que foi arremessado e bateu a cabeça no asfalto. O motociclista também caiu, e o veículo só parou alguns metros à frente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou Matheus à Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano, onde precisou ser entubado. Em seguida, ele foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco em uma ambulância vinda de Sena Madureira. O diagnóstico inicial foi de traumatismo cranioencefálico, e o quadro clínico é considerado estável, porém grave.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e deve apurar as circunstâncias do acidente.

