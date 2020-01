O Ministério da Educação (MEC) suspendeu por tempo indeterminado a abertura das inscrições do Prouni. O programa oferece bolsas a estudantes para instituições privadas de ensino superior. O órgão informou nesta segunda-feira (27), que a medida é por conta da decisão judicial que manteve suspensa a divulgação dos resultados do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

A suspensão ocorre após o Tribunal Regional Federal da 3ª região ter rejeitado recurso do governo federal contra decisão da Justiça Federal em São Paulo de não permitir a divulgação de notas, devido a problemas nas correções de provas do Enem.

Na semana passada, o Ministério havia informado erro na correção de 5.974 provas, de 3,9 milhões participantes da última edição do Sisu. O ministro Abraham Weintraub garantiu que, após essa análise, todos os candidatos estavam com as notas corretas e, por isso, abriria as inscrições no Sisu. No entanto, não foi apresentado nenhum documento ou estudo técnico sobre o procedimento feito.

Segundo o Ministério da Educação, a medida bloqueia as inscrições em outros programas de ensino superior, pois o resultado do Sisu é condição para acesso ao Prouni e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Enquanto houver o bloqueio, estudantes podem consultar informações sobre as 251.139 bolsas parciais e integrais para faculdades privadas no site do Prouni.