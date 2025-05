MEC recebe adesão para o ‘Escola das Adolescências’ até 20 de junho

O programa tem como foco o fortalecimento dos anos finais do ensino fundamental, por meio de apoio técnico-pedagógico e financeiro às redes de ensino

Ministério da Educação (MEC) abriu, nesta segunda-feira, 19 de maio, o período de adesão ao Programa Escola das Adolescências para o ciclo de 2025. O programa tem como foco o fortalecimento dos anos finais do ensino fundamental, por meio de apoio técnico-pedagógico e financeiro às redes de ensino. A adesão deverá ser realizada pelas secretarias de educação municipais e estaduais por meio da plataforma Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (Simec) até o dia 20 de junho.

Em webinário realizado pela Secretaria de Educação Básica (SEB) e transmitido pelo canal do MEC no YouTube, o ministério apresentou o passo a passo para que as redes possam ingressar no programa e ter acesso aos recursos financeiros e às formações previstas na política pública.

“Estamos fazendo um esforço de apoio técnico e financeiro priorizado para criar uma estratégia que olhe para as especificidades dos anos finais do ensino fundamental”, destacou a coordenadora-geral de Ensino Fundamental da SEB/MEC, Tereza Santos Farias.

Segundo a coordenadora, o MEC apoia uma cooperação de esforços entre os entes federativos, para construir uma escola que se conecte mais com as diversas formas de viver a adolescência no Brasil. “Vamos promover um espaço acolhedor e que impulsione a qualidade social e o desenvolvimento integral dos estudantes, porque a adolescência é o segundo período de maior plasticidade cerebral, período de oportunidades e de riscos, e os esforços do programa se dirigem para fomentar estratégias para aprender mais, com mais sentido e significado”, reforçou.

Participou do encontro a coordenadora de Estratégia da Educação Básica, Daiane Lopes, orientando sobre as formas de uso do recurso do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) também para a recomposição de aprendizagens. Além disso, esteve presente a coordenadora-geral de Educação Ambiental para a Diversidade e Sustentabilidade da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) do MEC, Viviane Vazzi, que apresentou a Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), orientando redes e escolas de anos finais a realizarem a etapa escolar da conferência, que se volta ao fortalecimento de ações formativas no campo da educação ambiental e cujo prazo se estende até 30 de junho.

Escola das Adolescências

O Programa Escola das Adolescências, instituído pela Portaria nº 635/2024, é uma estratégia do Governo Federal de apoio técnico-pedagógico e financeiro para fortalecer os anos finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano). Conjugando esforços da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a iniciativa busca construir uma proposta para essa etapa de ensino que se conecte com as diversas formas de viver a adolescência no Brasil; promova um espaço acolhedor; e impulsione a qualidade social da educação, melhorando o acesso, o progresso e o desenvolvimento integral dos estudantes.

A política inclui produção e divulgação de guias temáticos sobre os anos finais do ensino fundamental, assim como incentiva, financeiramente, escolas priorizadas segundo critérios socioeconômicos e étnico-raciais. Além disso, encoraja maior conexão com as características dos anos finais, para apoiar a construção de trajetórias de sucesso escolar. Suas estratégias se dividem em três eixos: governança; organização curricular e pedagógica; e desenvolvimento profissional.

