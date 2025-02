MEC quer ouvir professores sobre dificuldade para ensinar Matemática

A iniciativa será promovida com o intuito de escutar os desafios dos professores e mapear seus perfis

Com o intuito de mobilizar as redes de ensino de todo país sobre a urgência de se olhar para a aprendizagem da Matemática na Educação Básica, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica, realizará nesta terça-feira (25) o webinário “Somando Vozes por Toda Matemática”. O evento integra as ações preliminares ao lançamento do Programa Toda Matemática e será transmitido pelo canal do MEC no YouTube .

O webinário, agendado para as 15h (horário de Brasília), marca o compromisso do MEC com a melhoria da aprendizagem em matemática e busca o engajamento das secretarias de Educação para a participação na Escuta Nacional de Professores que Ensinam Matemática.

A iniciativa será promovida com o intuito de escutar os desafios dos professores e mapear seus perfis, anseios e expectativas quanto a uma política nacional voltada à Matemática.

Os temas abordados no webinário irão refletir sobre os princípios de uma política para Matemática na Educação Básica, o ensino e a aprendizagem dessa disciplina nas escolas e nas universidades, as Olimpíadas de Professores de Matemática (OPMbr), as comunidades de prática, bem como a importância do conhecimento pedagógico na aprendizagem da matemática.

Participarão do evento a coordenadora-geral de Ensino Fundamental do Ministério da Educação, Tereza Farias; a professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Campinas; a coordenadora do Grupo de Trabalho de Educação Matemática (GT19) da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação ( Anped ), Celi Lopes ; o subsecretário de Ensino da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Adriano Giglio; o estudante da rede municipal de educação do Rio de Janeiro, medalhista da Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas , Otávio Gonçalves; o professor titular e pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará (UFC), Jorge Lira; e o professor da rede pública estadual de Educação do Maranhão e medalhista da Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio, Rubens Netto. Também estará presente a equipe da Coordenação-Geral do Ensino Fundamental (Cogef) do MEC.

