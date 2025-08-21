Brasil
MEC libera R$ 3,4 milhões para ampliar educação infantil em quatro municípios do Acre
Portaria autoriza recursos para 323 novas matrículas em creches e pré-escolas de Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá; investimento é adicional ao Fundeb
O Ministério da Educação (MEC) autorizou a transferência de R$ 3,4 milhões para a criação de novas turmas de educação infantil em quatro municípios do Acre. A portaria publicada nesta quarta-feira (20) no Diário Oficial da União beneficia Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá com recursos destinados a 323 novas matrículas de crianças de 0 a 5 anos.
Mâncio Lima receberá o maior repasse (R$ 2.585.997,48) para 242 novas vagas em creches públicas parciais. Marechal Thaumaturgo foi contemplado com R$ 412.477,59 para 41 matrículas, enquanto Porto Walter garantiu R$ 406.065,98 para outras 40 vagas. Tarauacá também integra a lista de municípios beneficiados, os valores específicos não foram detalhados na portaria SEB/MEC nº 115.
Os recursos, que são adicionais ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), podem ser utilizados em despesas de manutenção das turmas, incluindo custeio de pessoal e melhorias estruturais. A medida integra a política nacional de fortalecimento da educação básica e busca garantir que nenhuma criança fique fora da escola por falta de estrutura.
O investimento reforça o compromisso do governo federal com a expansão do acesso à educação infantil na região Norte, historicamente com os menores índices de atendimento nessa etapa educacional. Os municípios acreanos terão apoio financeiro para ampliar sua capacidade de atendimento à primeira infância.
Acre consolida protagonismo na adoção de tecnologias de ponta para segurança pública com primeiro voo do drone Harpia
O secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, destacou a relevância da qualificação dos operadores e da ampliação do sistema Harpia para o fortalecimento das ações de segurança no estado
O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), alcançou um marco inédito na trajetória de modernização das forças de segurança, com a realização do primeiro voo do drone Harpia, sistema aéreo remotamente pilotado (Sarp) adquirido pelo governo do Estado junto à empresa Advanced Technologies Security e Defense (ADTech), em maio deste ano.
A operação, foi conduzida pelos agentes acreanos capacitados, Delmar Cavalcante, Frank Damaceno, Tarso de Souza e Wagner da Silva e marca o início da utilização operacional do Harpia. O voo ocorreu após a conclusão da primeira fase de capacitação dos pilotos e operadores, iniciada em 21 de julho, na sede da ADTech em São José dos Campos (SP). Com duração de oito semanas, o treinamento envolve aulas teóricas e práticas, abrangendo desde a regulamentação do uso de drones até a operação de sensores embarcados e softwares de controle.
O secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, destacou a relevância da qualificação dos operadores e da ampliação do sistema Harpia para o fortalecimento das ações de segurança no estado, afirmando que é um momento histórico para o Acre. “A qualificação técnica dos nossos operadores e a incorporação de tecnologias de ponta como o Harpia colocam o estado em um novo patamar de atuação na segurança pública. Com o apoio de ferramentas avançadas, ampliamos nossa capacidade de resposta, monitoramento e proteção da população e do nosso patrimônio ambiental. A segunda aeronave representa mais um passo estratégico nesse processo, garantindo que o Acre continue na vanguarda da inovação na área da segurança”, afirmou.
Agora, os operadores estão oficialmente aptos a pilotar o Harpia e avançam para operações mais complexas, incluindo voos noturnos, uso de cargas úteis e sensores avançados, e missões de longa duração, fundamentais para ações de segurança pública e vigilância ambiental.
Segunda aeronave reforçará operações no interior do estado
No início de agosto, a Sejusp formalizou a aquisição de uma segunda unidade do Harpia, reforçando a parceria com a ADTech e ampliando a capacidade de cobertura aérea em todo o território acreano. A nova aeronave será integrada ao sistema já em operação e ficará baseada no Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), atendendo a regiões estratégicas do interior do estado. A entrega da segunda aeronave está prevista para ocorrer entre o final de 2025 e o início de 2026, após a capacitação de uma nova turma de operadores.
Governo do Acre inicia descarte histórico de documentos públicos para modernizar gestão
Primeira eliminação de arquivos segue tabela de temporalidade aprovada por decreto; Secretaria de Obras é a pioneira no processo que combina eficiência e preservação da memória institucional
O governo do Acre deu início a um marco na modernização da administração pública ao autorizar oficialmente o primeiro descarte de documentos públicos estaduais. A ação, coordenada pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), segue a Tabela de Temporalidade aprovada pelo Decreto nº 11.567/2024 e representa a implementação prática da Política de Gestão Documental instituída pela Lei nº 4.109/2023.
A Secretaria de Obras Públicas (Seop) será a primeira a executar o processo, eliminando exclusivamente documentos cujos prazos legais e administrativos já expiraram, enquanto preserva registros de valor histórico permanente. A iniciativa promete gerar economia de recursos públicos, sustentabilidade na destinação do papel e redução da massa documental acumulada nos órgãos estaduais.
Segundo Gleilce Araújo, diretora de Patrimônio da Secretaria de Administração (Sead), “esse processo representa um avanço significativo, pois assegura que o Estado cumpra sua responsabilidade administrativa com eficiência, ao mesmo tempo em que preserva a memória institucional”. A CPAD é composta por representantes da Sead, Secretaria da Fazenda, Casa Civil, Procuradoria-Geral e Controladoria-Geral do Estado.
A secretária adjunta de Gestão Administrativa, Keuly Costa, reforçou o simbolismo da medida: “Esse marco simboliza a consolidação de uma política sólida de gestão documental, representando um avanço significativo para a governança pública”. O processo ocorre com segurança e responsabilidade, garantindo transparência e modernização administrativa no Acre.
Consumidores terão mais tempo para renegociar dívidas com a prorrogação do Mutirão do Procon
O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) informa que o 6º Mutirão de Negociação de Dívidas e Atendimento aos Consumidores Endividados e Superendividados foi prorrogado até o dia 31 de agosto de 2025, em razão da grande procura registrada nos primeiros dias de atendimento. A medida reforça o compromisso institucional do Procon em garantir cidadania, equilíbrio e justiça nas relações de consumo, assegurando que um maior número de consumidores tenha acesso a condições especiais de renegociação e orientação financeira.
A iniciativa é conduzida pelo Setor de Superendividamento do Procon e está em conformidade com a Lei Federal nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e a Lei Estadual nº 4.583/2023, que estabelecem mecanismos de proteção ao consumidor em situação de endividamento excessivo. A ação também integra as diretrizes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) e do Sisdecon, fortalecendo a política pública de combate ao superendividamento.
De acordo com dados do Procon, o Acre vem acompanhando a tendência nacional de aumento no número de famílias comprometidas financeiramente, muitas vezes destinadas a pagar dívidas que comprometem a subsistência básica. Nesse contexto, o mutirão cumpre papel estratégico ao oferecer acolhimento, escuta qualificada, renegociação direta com credores e educação financeira, criando um ambiente mais favorável para a recuperação da autonomia do consumidor.
A presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque, destaca a relevância da prorrogação.
“O superendividamento é uma realidade que atinge muitas famílias acreanas e compromete não apenas o orçamento doméstico, mas também a dignidade do consumidor. Estender o mutirão até o fim de agosto é uma forma de ampliar o acesso a soluções viáveis, garantindo que mais pessoas possam renegociar suas dívidas, reorganizar suas finanças e retomar a estabilidade necessária para viver com tranquilidade. O Procon reafirma sua missão de proteger o consumidor e de oferecer caminhos justos para que ele saia dessa condição de vulnerabilidade”.
A importância do mutirão também é evidenciada por relatos de quem vivencia o problema de perto. A médica Jaonayly Farias, representante legal de uma consumidora em situação de superendividamento sem vínculos familiares, ressaltou o papel decisivo do Procon no processo de recuperação financeira.
“Na tentativa de ajudar minha paciente, recorremos ao Procon, onde recebemos toda a orientação necessária e conseguimos iniciar um processo com resultados positivos. Foram estabelecidos valores que ela poderá quitar sem comprometer sua subsistência, evitando até mesmo a necessidade de encaminhamento para audiências. Ela acreditava que não teria mais saída diante das dívidas, mas com a mediação do Procon foi possível alcançar uma conciliação justa e benéfica para os dois lados”.
Durante o mutirão, os consumidores contam com:
Atendimento individualizado e triagem financeira;
Orientações técnicas para renegociação direta com credores;
Entrega de materiais educativos sobre prevenção ao endividamento.
O atendimento está disponível nas OCAs de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Xapuri, além das unidades regionais do Procon em Sena Madureira e Tarauacá.
Para participar, é necessário apresentar documentos pessoais (RG, CPF ou CNH), comprovantes de renda e despesas, extratos bancários, contratos de dívida, certidões do SPC/Serasa e relatório de consignações. Outros documentos podem ser solicitados conforme o caso.
Com a prorrogação, o Procon reforça o compromisso de assegurar transparência, dignidade e justiça ao consumidor acreano, garantindo que mais cidadãos tenham a oportunidade de reestruturar sua vida financeira.
