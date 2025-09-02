Brasil
MEC libera R$ 23,1 milhões para criar 4,7 mil vagas em tempo integral no Acre
Recursos do Fundeb serão destinados a escolas de ensino fundamental e médio; Cruzeiro do Sul é o município mais beneficiado, com R$ 1,95 milhão para 288 novas matrículas
O Ministério da Educação (MEC) autorizou o repasse de R$ 23,1 milhões ao Acre para a criação de 4.763 novas matrículas em tempo integral no ensino fundamental e médio. Os recursos, liberados por meio do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), priorizam escolas com projetos pedagógicos alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e comunidades em situação de vulnerabilidade social.
A medida, formalizada pela Portaria MEC nº 605, publicada na semana passada no Diário Oficial da União, visa ampliar a jornada escolar para pelo menos sete horas diárias. Além do repasse ao estado, municípios acreanos receberão valores diretamente – Cruzeiro do Sul lidera com R$ 1,95 milhão para 288 vagas.
Os recursos incluem apoio a atividades esportivas, culturais e modalidades inclusivas, como educação indígena e quilombola.
O investimento segue regras de prestação de contas e será monitorado para garantir maior acesso e permanência dos estudantes na rede pública.
Dnit multa empresa em R$ 740 mil por descumprir contrato no Acre e suspende licitações por 3 meses
Matera Engenharia Ltda. foi penalizada por não executar totalidade dos serviços previstos em contrato de 2023; decisão foi publicada no Diário Oficial da União
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) aplicou uma multa de R$ 739.556,28 à empresa Matera Engenharia Ltda. por descumprir cláusulas do Contrato nº 517/2023, firmado para obras no Acre.
A decisão, publicada nesta segunda-feira (2) no Diário Oficial da União, também impede a empresa de licitar ou contratar com a administração pública federal por três meses.
A penalidade, assinada pelo coordenador de Engenharia do Dnit/AC, João Nicácio Rodrigues Neto, foi baseada na não execução integral dos serviços previstos. A Superintendência do Dnit no Acre destacou que a medida visa garantir o cumprimento das obrigações contratuais e a qualidade das obras de infraestrutura no estado.
A empresa terá direito a defesa administrativa, mas ficará suspensa de novas participações em licitações federais durante o período determinado.
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 14 milhões
As seis dezenas do concurso 2.909 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 14 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
PF e Receita apreendem 30 kg de cocaína escondidos em carga de açaí no Pará
Droga seria enviada para a Austrália; investigação busca identificar responsáveis pelo esquema
Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal resultou na apreensão de aproximadamente 30 quilos de cocaína neste domingo (31), no porto de Vila do Conde, em Barcarena, região metropolitana de Belém.
A droga foi localizada durante inspeção com o apoio da cadela farejadora K9 Isa. Segundo os agentes, o entorpecente estava escondido em um alojamento externo de um contêiner que transportava carga de açaí, com destino final à cidade de Sydney, na Austrália.
No total, foram encontrados 30 tabletes de cocaína, cada um pesando cerca de 1 quilo. O material foi apreendido e a Polícia Federal instaurou inquérito para investigar a origem da droga e identificar os envolvidos no esquema de tráfico internacional.
