MEC investe R$ 258 milhões em infraestrutura escolar no Acre via Novo PAC, com 18 obras e 16 ônibus
Recursos aplicados entre 2023 e 2027 incluem construção de escolas, aquisição de veículos e conectividade; estado também teve redução de 24% no abandono escolar após programa Pé-de-Meia
O Ministério da Educação (MEC) destinou R$ 258,6 milhões para investimentos em infraestrutura da educação básica no Acre por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), com obras que seguem até 2027.
Os recursos financiam 18 construções ou conclusões de escolas e creches em diversos municípios, além da aquisição de 16 ônibus escolares. Pela primeira vez, a educação básica acreana foi incluída entre as prioridades do PAC.
Programas de valorização docente, como Mais Professores para o Brasil e Pé-de-Meia Licenciaturas, também tiveram adesão significativa, enquanto políticas de equidade e inclusão atenderam estudantes com deficiência, populações tradicionais e jovens e adultos em situação de vulnerabilidade.
Principais ações e resultados em 2025:
Pé-de-Meia: Beneficiou 28,9 mil estudantes (61,5% da rede pública); reduziu o abandono escolar no ensino médio de 6,6% (2023) para 5% (2024);
Fundeb: Repassou R$ 23,9 milhões para 4.763 novas matrículas em tempo integral;
Alfabetização: 51% das crianças passaram a ler e escrever na idade certa após o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA);
Conectividade: 52,3% das escolas públicas com internet adequada via Estratégia Nacional Escolas Conectadas (Enec).
Investimentos por área:
Educação profissional: R$ 3,5 milhões para 5 obras em Institutos Federais;
Educação superior: R$ 5 milhões para 6 obras em universidades;
Equidade: R$ 33,3 mil para Política Étnico-Racial; formação de 616 profissionais em educação especial.
Valorização docente:
Mais Professores para o Brasil: Mais de 5 mil candidatos acreanos inscritos na Prova Nacional Docente;
Pé-de-Meia Licenciaturas: 29 bolsas de R$ 1.050/mês para estudantes de pedagogia e licenciatura.
O Acre tem déficit histórico de infraestrutura escolar, com escolas de madeira, falta de bibliotecas e laboratórios. Os investimentos buscam reduzir a evasão e melhorar indicadores de aprendizagem.
O MEC acompanhará a execução das obras e a distribuição dos ônibus até o final de 2026. A Secretaria de Educação do Acre deverá prestar contas sobre o uso dos recursos. O Pé-de-Meia se mostrou a política mais eficaz para conter o abandono escolar no estado – onde 1 em cada 20 alunos deixava o ensino médio – e deve ser ampliado para o ensino fundamental em 2027.
Detran do Acre vai leiloar 166 toneladas de sucata de veículos em leilão online
Material compactado de cerca de 425 carros e motos será vendido em dois lotes por R$ 0,40 o quilo; arrematante deve ser empresa de siderurgia ou reciclagem
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou nesta sexta-feira (6) o edital do leilão público que vai vender aproximadamente 166,4 toneladas de sucata de veículos apreendidos, abandonados ou não reclamados há mais de 60 dias em seus pátios. O certame será realizado online no dia 26 de fevereiro, a partir das 10h, pelo site da WR Leilões.
O material, oriundo de cerca de 425 veículos e partes veiculares já compactados e triturados, será dividido em dois lotes: um com restos de motocicletas, motonetas e reboques, e outro com automóveis e veículos de maior porte. O lance mínimo foi fixado em R$ 0,40 por quilograma, o que representa um valor inicial global de R$ 66,56 mil.
A participação é restrita a empresas jurídicas dos ramos de siderurgia, fundição ou reciclagem, regularizadas junto ao Detran. Interessados devem fazer cadastro prévio e podem inspecionar os lotes presencialmente nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, mediante agendamento, no pátio do órgão na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.
O arrematante assume obrigações ambientais rigorosas, incluindo descontaminação total dos resíduos, retirada de fluidos poluentes e destinação exclusiva do material a indústrias siderúrgicas licenciadas. O descumprimento das regras pode acarretar multas, suspensão do direito de licitar e declaração de inidoneidade.
Acre convoca candidatos para matrícula no curso de formação do concurso para oficial da Polícia Militar
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Polícia Militar do Acre (PMAC), publicou o Edital nº 066 PMAC/SEAD com o resultado final da inspeção de saúde, a lista de candidatos reclassificados e a convocação para matrícula no curso de formação do concurso público para Aluno Oficial Combatente e 2º Tenente Estagiário de Saúde.
De acordo com o edital, estão aptos para a matrícula os candidatos aprovados na inspeção de saúde. A lista apresenta as informações em ordem de classificação, contendo cargo, classificação final, número de inscrição, nome do candidato e nota.
Os candidatos convocados devem realizar a matrícula presencialmente até o dia 20 de fevereiro de 2026, das 7h às 13h, nos seguintes locais:
- Rio Branco: Centro de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), BR-364, Km 02, Via Verde, bairro Jardim Europa.
- Cruzeiro do Sul: 6º Batalhão da Polícia Militar, Rua Paraná, nº 441, bairro 25 de Agosto.
Documentação e requisitos
Entre os documentos exigidos estão carteira de identidade (original e cópia), título eleitoral, certidão de quitação eleitoral e última declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, além de outros previstos no edital. Para o cargo de Aluno Oficial Combatente, o candidato deve ter no máximo 32 anos no ato da inscrição.
Os candidatos que não realizarem a matrícula no prazo estabelecido não serão convocados futuramente e poderão ser desligados do certame. Também poderão ser excluídos aqueles que não comparecerem ao curso de formação ou que deixarem de cumprir os requisitos legais e editalícios.
Todas as despesas relacionadas à participação no curso, como transporte e alimentação, serão de responsabilidade dos candidatos. Mais informações podem ser obtidas na Polícia Militar do Acre (PMAC), das 7h30 às 13h, pelo telefone (68) 98107-5200, ou pela Secretaria de Estado de Administração (Sead), por meio do e-mail [email protected].
Estudante autista que conciliava estudos com artesanato é aprovada em psicologia na Ufac: ‘Quero ajudar outras pessoas’
Thalita Silva, de 18 anos, tirou 900 na redação do Enem 2025 e sonhava em entrar no curso desde criança. Lista de aprovados foi divulgada na segunda-feira (2)
Por Jhenyfer de Souza, g1 AC — Rio Branco
‘Quero ajudar outras pessoas a se encontrarem assim como eu me encontrei na terapia”.
É assim que a estudante Thalita Silva, de 18 anos, define o sonho que tem desde criança e que começa a se concretizar após a aprovação no curso de psicologia da Universidade Federal do Acre (Ufac).
Diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a jovem foi aprovada após um ano inteiro de dedicação aos estudos e depois de alcançar 900 pontos na redação do Enem 2025. Em sua rotina, ela conciliava a rotina com a produção de bichinhos de pelúcia de crochê, atividade que começou como forma de terapia e acabou se tornando também uma fonte de renda.
Os resultados foram divulgados pela Ufac na última segunda-feira (2) em uma lista de seleção por meio de processo próprio com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A jovem contou que o momento de conferir o resultado foi marcado por muita ansiedade e que ela tinha medo de não passar.
“Eu acreditava que talvez passaria, mas também tinha muito medo de não passar. O site oscilou bastante no dia e isso me deixou ainda mais ansiosa. Foi minha irmã que viu primeiro e quando a gente percebeu que meu nome estava na lista, foi uma surpresa muito grande. Eu nem consegui chorar na hora. Só depois a ficha caiu“, relatou.
Diagnosticada com TEA em 2022, durante muitos anos a jovem enfrentou dificuldades no ambiente escolar, incluindo episódios de bullying e falta de compreensão.
A realidade começou a mudar quando passou a estudar em uma escola onde, segundo a família, encontrou acolhimento e suporte pedagógico adequados.
Para a mãe, Janaina Duarte da Silva, a aprovação da filha é motivo de orgulho. “Estou feliz e, ao mesmo tempo, com medo do que vem pela frente, mas acredito que ela vai se sair bem”, disse.
Rotina
A rotina de estudo da jovem foi dividida da seguinte forma: aulas do ensino médio pela manhã, artesanato e atendimento aos clientes à tarde e à noite cursinho preparatório para o Enem. Essa rotina era seguida de segunda a sexta.
Aos sábados, Thalita se dedicava a fazer simulados ou participava de aulões no cursinho. O descanso era apenas aos domingos.
Apesar de gostar de escrever, ela diz que sempre teve mais afinidade com a área de humanas e com o hábito da leitura, que contribuiu para a aprovação. Ainda assim, manteve uma disciplina rígida na preparação para a redação.
“Eu treinava toda semana, fazendo temas em casa e também era acompanhada em um cursinho gratuito da Ufac, o MedAprova, que foi essencial nesse processo”, explicou.
Expectativas
A mãe de Thalita ressaltou que a trajetória da filha, da escola regular até a universidade, foi marcada por desafios.
“Com todas as dificuldades, desafios, preconceito, bullying e traumas que ela sofreu, Thalita se tornou mais forte”, completou Janaína.
Após a confirmação da aprovação, o sentimento, segundo a estudante, foi de muita felicidade, alívio e gratidão. Thalita contou ainda que está com boas expectativas para o curso.
“Eu me sinto muito feliz e grata por tudo o que estudei no ano passado, pelas pessoas que acreditaram em mim e me apoiaram. Psicologia sempre foi um sonho desde pequena. Eu tenho certeza que eu vou gostar muito das matérias do curso e vou ter muita sede de aprender. Isso foi o que eu sempre busquei”, afirmou.
