Cotidiano
MEC divulga lista de faculdades de medicina punidas no Enamed; veja
O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta terça-feira (17/3), a lista de instituições de ensino superior punidas por baixo desempenho no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). O ato foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).
A portaria também instaura a “suspensão da possibilidade de celebrar contratos de Financiamento Estudantil (Fies)”.
Segundo o ato, os cursos também estão em processo regulatório para aumento de vagas e restrição da possibilidade de participação em outros programas de acesso ao ensino do governo.
Pontuação baixa no Enamed
A decisão foi tomada após 107 cursos de medicina (30% do total do país) apresentarem resultados ruins no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), que mede o nível de conhecimento dos alunos na área de atuação. O resultado foi divulgado no mês passado.
Entre as sanções estão a proibição de abertura de vagas e o cancelamento do vestibular em faculdades que tiveram notas muito baixas. As punições variam de acordo com a pontuação, que vai de 1 a 5, sendo 5 a mais alta e 1 a mais baixa.
ABMES se manifesta
Segundo a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), a notícia foi recebida pelo setor com preocupação.
“A aplicação de sanções de forma padronizada, sem a devida previsão em ato normativo específico que estabeleça critérios, limites e procedimentos, gera insegurança jurídica e compromete a previsibilidade regulatória necessária ao funcionamento das instituições de ensino superior. A ABMES ressalta que, no âmbito dos atos normativos, a imposição de penalidades exige previsão legal clara, sendo princípio fundamental que ninguém pode ser punido sem a devida base normativa.”
Veja a lista:
- Centro Universitário Presidente Sntônio Carlos
- Universidade Brasil
- Universidade do Contestado
- Universidade de Mogi das Cruzes
- Universidade Nilton Lins
- Centro Universitário de Goiatuba Centro Universitário das Américas
- Faculdade da Saúde e Ecologia Humana
- Centro Universitário Ceuni – fametro
- Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras
- Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul
- Faculdade Zarns – Itumbiara
- Faculdade de Medicina de Barbacena
- Universidade Nove de Julho
- Centro Universitário de João Pessoa
- Universidade Cidade de São Paulo
- Faculdade Santa Marcelina
- Universidade Luterana do Brasil
- Universidade Anhembi Morumbi
- Afya Universidade Unigranrio
- Centro Universitário de Volta Redonda
- Faculdade de Medicina de Campos
- Universidade Vale do Rio Doce
- Universidade de Taubaté
- Universidade Anhanguera
- Universidade de Gurupi
- Universidade Ceuma
- Universidade do Vale do Taquari
- Centro Universitário Aparicio Carvalho
- Universidade de Itaúna
- Centro Universitário Facisa
- Centro Universitário Zarns – salvador
- Centro Universitário Unime
- Centro Universitário Faminas
- Centro Universitário Unifacig
- Faculdade São Leopoldo Mandic
- Faculdades integradas do extremo sul da bahia
- Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga
- Faculdade de Minas BH
- Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró – Facene/RN
- Centro Universitário Metropolitano da Amazônia
- Centro Universitário Vértice
- Afya Centro Universitário de Araguaína
- Afya Faculdade de Ciências Médicas de Marabá
- Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista
- Afya Faculdade de Parnaíba
- Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunapolis Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna
- Faculdade Ages de Medicina
- Faculdade Atenas Sete Lagoas
- Faculdade Ages de Medicina de Irecê
Cursos de medicina com conceito Enade 1 e menos de 30% dos concluintes proficientes
- Universidade Estácio de Sá
- União das Faculdades dos Grandes Lagos
- Centro Universitário de Adamantina
- Faculdade de Dracena
- Centro Universitário Alfredo Nasser
- Faculdade Metropolitana
- Centro Universitário Uninorte
- Centro Universi
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
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Cotidiano
Efeito dominó: saída de Eduardo Ribeiro pode desencadear debandada na base do governo, apontam fontes
Insatisfação com articulação política e preferência por candidaturas específicas colocam em risco apoio de Tadeu Hassem, Fernanda Hassem, Pedro Longo e Gene Diniz
Ao que tudo indica, a oficialização do deputado Eduardo Ribeiro para sair da base do governo e ingressar no apoio à pré-candidatura ao governo do senador Alan Rick (Republicanos) é só a primeira adesão de muitas que devem acontecer na base do governo. Foi o que apurou a redação do jornal ac24horas, relatando que a falta de articulação do Palácio Rio Branco e a preferência por algumas candidaturas podem implodir uma harmonia antes já questionada com o desgaste dos quase 8 anos da gestão progressista.
O primeiro a deixar o barco foi Eduardo, que tenta a reeleição e não tem apoio do governo, apesar de até pouco tempo ser uma das pessoas mais próximas do governador Gladson Cameli e ter ocupado o cargo de vice-líder na Aleac. A decisão foi tomada após uma reunião com a sua família e conta com o apoio do conselheiro aposentado Valmir Ribeiro, pai do parlamentar. O anúncio pegou o governo de surpresa. Ninguém do Palácio esperava tal movimento e com esse ato, um desordenamento em massa da base pode ocorrer para o outro lado.
Hassem na corda bamba
Quem está por um triz na base do governo é o deputado Tadeu Hassem, que já faz parte do Republicanos, mas que apoiava o governo em todas as pautas, sejam negativas ou positivas. Mas desde o final do ano passado, não vem tendo um diálogo saudável com o núcleo duro que cerca Gladson Cameli, que deixa o cargo em abril, e Mailza Assis, que assume o comando do Estado no mesmo período.
Em consequência desse movimento, a irmã do deputado, a ex-prefeita de Brasileia Fernanda Hassem, que é filiada ao PP e tem cargo no governo, sinaliza, ainda não oficialmente, apoiar a pré-candidatura de Alan Rick ao governo. A reportagem apurou que existe um convite em aberto para que ela possa compor a chapa do Republicanos como vice. Fernanda era cotada para ser candidata a deputada federal, mas como a sua sogra Vanda Milani também vai ser candidata, o cenário pela disputa do eleitorado fica acirrado, podendo as duas não se qualificarem entre as elegíveis.
Nos próximos dias, tanto Fernanda quanto Tadeu devem ter conversas mais aprofundadas tanto com aliados do governo quanto podendo chancelar também o apoio a Alan. “Estamos ainda no dia 17. Tudo pode acontecer, como também não pode acontecer nada. Vamos aguardar”, disse um dos interlocutores dos irmãos com reduto eleitoral no Alto Acre.
Cenário eleitoral no Alto Acre
A entrada dos Hassem na campanha de Alan poderia viabilizar uma situação mais vantajosa para o Republicanos, já que o campo político está minando na região do Juruá, onde Mailza conta com o apoio do MDB, das famílias Sales e Cameli e também do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior (PP). “Pelo menos no Alto Acre, caso eles abracem o Alan, mesmo contra a estrutura do governo, o cenário poderia ser melhor viabilizado. Alan perde no Juruá, ganha ou empata no Alto Acre, tem vantagem em Rio Branco, e vai para o tudo ou nada em Tarauacá e Feijó”, disse um interlocutor.
Pedro Longo insatisfeito
Outro deputado que é da base, mas que está em Brasília tentando se viabilizar na disputa para federal, tem encontrado uma série de obstáculos. Pedro Longo aguarda uma definição do PSDB nacional, mas tem encontrado resistência no próprio governo. Pessoas próximas ao parlamentar alegam que a estrutura do governo está direcionada para dois candidatos, Fábio Rueda e Socorro Neri, e sem abertura, o parlamentar, que é juiz aposentado, também pode migrar para os partidos que cercam Alan Rick. Nos bastidores, a informação que circula é que Pedro pode entregar todos os cargos que tem influência dentro do governo.
Gene Diniz na berlinda
Outro que deve oficializar o desembarque nos próximos dias é o deputado Gene Diniz, irmão do prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz. Como teve recentemente os seus cargos no governo exonerados devido à crise do Palácio com o seu familiar, não resta outra opção senão ser candidato pelo outro lado. Nesta terça-feira (17), ele recebeu o convite do deputado Tanízio Sá para ingressar no MDB e ser candidato. Ele apenas disse que ficava feliz pelo convite, mas ponderou: “vou pensar”.
Incertezas com Mailza
Como Gladson não deixou o cargo, as conversas com a vice-governadora Mailza Assis têm sido apenas protocolares. “Ela não sinaliza nada antes de sentar na cadeira e o dia 4 está chegando. Todo mundo tem medo de ficar na mão por falta de uma definição”, disse um outro parlamentar da base que estuda ir para a oposição caso não ocorram definições rápidas.
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Primeiro asfalto chega a Marechal Thaumaturgo e população celebra “sonho realizado”
Município isolado no interior do Acre recebe obra histórica de pavimentação com investimento de R$ 2,4 milhões; moradores acompanham cada etapa da conquista
Em meio à floresta amazônica, onde o acesso só é possível por barco ou avião de pequeno porte, os moradores de Marechal Thaumaturgo viveram um momento histórico nos últimos dias. Pela primeira vez, uma das ruas da cidade começou a receber pavimentação asfáltica, e a população foi às ruas para testemunhar cada instante dessa transformação.
Um vídeo publicado no TikTok pelo perfil @preta.perfeita27 mostra uma multidão reunida para acompanhar o trabalho do maquinário. Adultos e crianças ocuparam as calçadas, celulares em punho, registrando a cena que muitos jamais imaginaram ver. A narração emocionada destaca a importância do momento.
“Hoje a gente está vendo o progresso e o trabalho acontecendo. Olha só a quantidade de pessoas acompanhando essa conquista. Para nós, de Marechal Thaumaturgo, é um sonho que está sendo realizado hoje. Eu sou muito grata a Deus”, diz a narração do vídeo.
Investimento viabiliza obra histórica
A pavimentação asfáltica no município isolado foi viabilizada por meio de um investimento de R$ 2,4 milhões, destinado pelo deputado federal Zezinho Barbary, para melhorar a infraestrutura urbana da cidade.
A obra representa um marco para Marechal Thaumaturgo, município localizado no extremo oeste do Acre, a cerca de 558 quilômetros de Rio Branco. A cidade não possui ligações rodoviárias com outras localidades, sendo o acesso possível apenas por via fluvial, em viagens que podem levar dias ou até semanas, ou por aviões de pequeno porte, que partem principalmente de Cruzeiro do Sul.
Marechal Thaumaturgo é considerada uma das cidades mais inacessíveis do Brasil justamente por essa ausência de ligação terrestre. Com pouco mais de 17 mil habitantes, a economia local é baseada na agricultura familiar, na pesca e no extrativismo. O isolamento impacta diretamente o abastecimento de alimentos, medicamentos e combustíveis, que dependem exclusivamente do transporte aéreo ou fluvial.
Além da pavimentação urbana, Marechal Thaumaturgo tem recebido atenção em outras frentes de infraestrutura. A passarela sobre o Rio Amônia, por exemplo, teve a liberação de R$ 1,97 milhão assegurada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) em outubro de 2025, para dar continuidade às obras de mobilidade na região.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, já havia anunciado que a passarela de Marechal Thaumaturgo seria uma das entregas previstas para 2026, dentro de um pacote de obras estruturantes no estado.
O município também foi incluído no Novo PAC, com previsão de implantação de Espaços Esportivos Comunitários, e no planejamento do governo federal para investimentos no aeródromo local, visando modernização e melhoria da infraestrutura aérea entre 2026 e 2027.
Contraste com abandono
A chegada do asfalto contrasta com a realidade recente da cidade. Em janeiro deste ano, moradores denunciaram a situação precária das ruas, com diversos trechos tomados por buracos e lama, oferecendo riscos a motociclistas e pedestres. Em protesto, chegaram a plantar bananeiras no meio da Rua Fernando Guapindaia para chamar a atenção do poder público para o abandono.
Agora, com a pavimentação em andamento, a população celebra o que considera um marco de progresso e esperança para o futuro do município isolado no coração da Amazônia acreana.
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Decisão sobre filiação de Bocalom ao PSDB é adiada para amanhã quarta-feira (18)
Prefeito de Rio Branco aguarda em Brasília definição da cúpula nacional tucana; partido pode optar por neutralidade ou apoiar Alan Rick ou Mailza Assis
A redação do jornal oaltoacre.com recebeu com exclusividade, na tarde desta terça-feira (17), a informação de que o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, adiou a decisão sobre a possível entrada do prefeito Tião Bocalom na sigla. Aécio deveria dar um ultimato ao prefeito ainda nesta terça-feira, mas a decisão deve ser anunciada na tarde de amanhã, quarta-feira, dia 18. O motivo do adiamento não foi revelado.
Bocalom está em Brasília tratando da situação. O prefeito busca ingressar no PSDB para disputar o governo, já que o PL não aceitou sua pré-candidatura.
Há o risco de o PSDB do Acre ficar neutro nos próximos dias, ou não aceitar o prefeito e apoiar a pré-candidatura do senador Alan Rick (Republicanos) ou da vice-governadora Mailza Assis (PP).
Cenário de indefinição
A demora na definição ocorre em meio a um momento de intensa movimentação no tabuleiro político acreano. Nos últimos dias, o deputado Eduardo Ribeiro (PSD) anunciou sua saída da base do governo para apoiar Alan Rick, e há expectativa de que outros parlamentares possam seguir o mesmo caminho, como Pedro Longo (PDT) e os irmãos Fernanda e Tadeu Hassem.
Bocalom tem reiterado que não aceitaria ser vice em eventual composição com Alan Rick ou qualquer outro nome. Sua permanência no PSDB dependerá agora da reunião com Aécio Neves, que pode selar seu destino eleitoral no acre.
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