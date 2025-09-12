MEC autoriza quatro novos cursos semipresenciais na Ufac com mais de 1,1 mil vagas anuais

Centro Integrado de Comando da Sejusp atribui falha a problema técnico e orienta população a usar canais alternativos como WhatsApp e Telegram durante o período de indisponibilidade

Os serviços de emergência 190 (Polícia Militar), 193 (Corpo de Bombeiros) e 181 (Disque-Denúncia) ficaram temporariamente inoperantes nesta sexta-feira (12) no Acre devido a uma instabilidade técnica no sistema do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). De acordo com nota oficial da secretaria, a empresa responsável pelo suporte técnico foi acionada, mas ainda não resolveu o problema.

Enquanto os serviços não são restabelecidos, a Sejusp orienta a população a utilizar canais alternativos para emergências:

WhatsApp : (68) 99920-8619

Telegram: @PM_190_AC ou pelo link direto https://t.me/PM_AC_190_bot

É possível registrar ocorrências por meio de texto, vídeo, foto ou áudio nesses canais. A secretaria não informou a causa específica da instabilidade nem previsão de normalização, mas destacou que suas equipes permanecem de prontidão para atendimento.

