Cotidiano
MEC autoriza quatro novos cursos semipresenciais na Ufac com mais de 1,1 mil vagas anuais
Universidade Federal do Acre poderá ofertar graduações em Ciências Biológicas, Educação Física, Física e Matemática; decisão foi publicada no Diário Oficial da União
O Ministério da Educação (MEC) autorizou a Universidade Federal do Acre (Ufac) a oferecer quatro novos cursos de graduação no formato semipresencial, totalizando 1.146 vagas anuais. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (12) pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior.
Os cursos autorizados são:
Ciências Biológicas: 150 vagas
Educação Física: 196 vagas
Física: 400 vagas
Matemática: 400 vagas
Conforme o documento, as atividades presenciais serão realizadas exclusivamente nos endereços cadastrados no sistema e-MEC. A Ufac deverá solicitar posteriormente o reconhecimento oficial dos cursos ao MEC, seguindo as diretrizes dos Decretos nº 9.235/2017 e nº 12.456/2025 e da Portaria MEC nº 381/2025. A medida integra a política de expansão do ensino superior no país, com foco na interiorização e no acesso à educação.
Comentários
Cotidiano
Serviços de emergência 190, 193 e 181 ficam inoperantes no Acre por instabilidade técnica
Centro Integrado de Comando da Sejusp atribui falha a problema técnico e orienta população a usar canais alternativos como WhatsApp e Telegram durante o período de indisponibilidade
Os serviços de emergência 190 (Polícia Militar), 193 (Corpo de Bombeiros) e 181 (Disque-Denúncia) ficaram temporariamente inoperantes nesta sexta-feira (12) no Acre devido a uma instabilidade técnica no sistema do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). De acordo com nota oficial da secretaria, a empresa responsável pelo suporte técnico foi acionada, mas ainda não resolveu o problema.
Enquanto os serviços não são restabelecidos, a Sejusp orienta a população a utilizar canais alternativos para emergências:
WhatsApp: (68) 99920-8619
Telegram: @PM_190_AC ou pelo link direto https://t.me/PM_AC_190_bot
É possível registrar ocorrências por meio de texto, vídeo, foto ou áudio nesses canais. A secretaria não informou a causa específica da instabilidade nem previsão de normalização, mas destacou que suas equipes permanecem de prontidão para atendimento.
Comentários
Cotidiano
Governo do Acre autoriza municipalização de escolas estaduais a partir de 2026
Decreto estadual transfere gestão do ensino infantil e fundamental para 11 prefeituras, incluindo Rio Branco e Cruzeiro do Sul; mudança afetará mais de 32 mil alunos
O governo do Acre publicou um decreto no Diário Oficial do Estado (DOE) que autoriza a transferência da gestão de escolas estaduais para municípios a partir de 2026. Onze cidades, incluindo a capital Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul, assumirão a administração do ensino infantil e fundamental I (anos iniciais), em conformidade com a Constituição Federal, que atribui aos municípios a responsabilidade por essas etapas educacionais.
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) será responsável por gerenciar a transição, avaliando a capacidade técnica e estrutural de cada prefeitura para assumir as unidades. O decreto estabelece que a adesão deve ser total – não sendo permitida a municipalização parcial ou seletiva – e abrangerá todas as escolas estaduais que oferecem essas etapas de ensino nos municípios envolvidos.
A Secretaria de Educação explicou que, pela Constituição, os municípios são responsáveis por essas etapas do ensino. Porém, por falta de recursos e questões logísticas, o estado assumiu essa função em parceria com as prefeituras.
Segundo a secretaria, será feito um cronograma. A adesão deverá ser total, sem possibilidade de participação parcial.
“A adesão à municipalização deverá compreender todas as unidades escolares estaduais localizadas em seu território que ofertem educação infantil e ensino fundamental (anos iniciais), não sendo admitida a municipalização parcial ou seletiva dessas etapas e modalidades de ensino”, cita o decreto.
A mudança afetará mais de 32 mil alunos, com a maior concentração em Rio Branco (18.375 estudantes) e Cruzeiro do Sul (4.231). A SEE destacou que a medida visa adequar-se à divisão constitucional de competências, uma vez que o estado atuava nessa área apenas em caráter suplementar devido a limitações logísticas e financeiras dos municípios. Um cronograma detalhado será elaborado nos próximos meses.
Veja abaixo a lista de cidades que poderão aderir à municipalização:
- Brasiléia
- Bujari
- Cruzeiro do Sul
- Feijó
- Jordão
- Plácido do Castro
- Rio Branco
- Sena Madureira
- Senador Guiomard
- Tarauacá
- Xapuri
Comentários
Cotidiano
Bujari e Villa City quem será o último classificado na Série B
Bujari e Villa City decidem neste sábado, 13, a partir das 14 horas, no Bujari, quem será o último classificado para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. O Villa City entra em quadra com a vantagem de jogar pelo empate e o Bujari terá a força da torcida para avançar.
Definir as datas
O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, espera a definição dos confrontos para definir a data dos jogos.
“Teremos partidas eliminatórias e por isso vamos pensar com calma as datas dos jogos”, declarou Rafael do Vale.
Você precisa fazer login para comentar.