Me dê que eu como: Gladson senta à mesa de agricultora e pede: “minha filha me dê só uma farinhazinha ai !

Fonte: manciolimaemfoco

Qualquer pessoa que já teve a oportunidade de conversar pessoalmente com o Governador do Acre Gladson Cameli se encanta com a simplicidade e a humildade dele.

O cruzeirense que detém o cargo mais importante do Estado é de coração generoso e de uma simplicidade inigualável.

Diversos memes já foram criados na internet com a imagem do governador.

O mais famoso é o meme que o governador come banana com farinha. Essa combinação é muito usada por agricultores e pescadores que buscam uma “merenda” rápida, enquanto estão trabalhando.

Devido a abundância de farinha e de banana no Acre, esses dois ingredientes fazem parte do café da manhã (famoso quebra-jejum), almoço e janta dos acreanos.

Esta semana, enquanto Gladson participava de uma agenda na zona rural do município de Sena Madureira, um casal de agricultor chamou o governador para tomar café.

Ao sentar na mesa e ver carne moída, pão, leite, tapioca e queijo, Gladson foi logo perguntando pela farinha.

Quando o dono da casa diz que tem farinha, gladson dispara: “agora tu falou tudo o que eu queria ouvir”.

Enchendo o prato de carne moída e olhando para a farinha, Gladson quebra o jejum do jeitão que todo acreano “pé rachado” gosta.