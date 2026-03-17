MDB se reúne a portas fechadas para definir vice na chapa de Mailza; Jéssica Sales é favorita

Encontro da executiva estadual discute regras para escolha do nome que ocupará vaga na chapa majoritária; decisão deve ser anunciada nos próximos dias

O diretório estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Acre realiza na tarde desta terça-feira (17) uma reunião a portas fechadas para definir os rumos da composição da chapa majoritária que disputará o governo do estado com a vice-governadora Mailza Assis (PP) como cabeça de chapa. O encontro, que ocorre na sede da legenda em Rio Branco, tem como principal pauta a escolha do nome que ocupará a vaga de vice-governador na chapa encabeçada por Mailza.

De acordo com informações apuradas pela imprensa local, o presidente estadual do MDB, Vagner Sales, convocou a executiva do partido para deliberar sobre as regras que nortearão a escolha do candidato a vice. A expectativa é que, após a definição dos critérios, o partido convoque os presidentes e vice-presidentes dos diretórios municipais para uma reunião ampliada, onde o nome será efetivamente escolhido e posteriormente apresentado à pré-candidata Mailza Assis.

Jéssica Sales é unanimidade, mas decisão será coletiva

Nos bastidores, o nome da ex-deputada federal Jéssica Sales ganha cada vez mais força como a opção natural da legenda. O deputado estadual Tanísio Sá (MDB) afirmou, em entrevista antes da reunião, que o cenário interno aponta para uma indicação consensual, já que o ex-prefeito Marcus Alexandre não teria interesse em disputar o cargo.

“Existem reais chances, porque o ex-prefeito Marcus Alexandre não tem interesse, e até agora no partido nenhuma outra pessoa demonstrou interesse. Então, hoje seria unanimidade o nome da Jéssica para o partido, eu acredito”, declarou Tanísio.

O próprio Vagner Sales, em declaração recente, reconheceu a força política da filha, mas fez questão de ressaltar que a decisão deve ser tomada de forma democrática, ouvindo as lideranças do interior.

“O nome da Jéssica, por ser a Jéssica — não filha do Vagner Sales e nem da Antônia, mas pelo que ela construiu neste estado como mandato de deputada federal —, é levantado e aprovado aqui dentro do MDB para qualquer cargo que ela queira disputar. Se for para governador, o partido apoia; se for para o Senado, o partido apoia; para vice, tenho certeza de que o partido vai apoiar. Mas essa discussão deve ser feita através dos membros do partido”, afirmou o presidente.

Mailza respeita decisão do partido

A vice-governadora Mailza Assis já manifestou publicamente seu apreço pela ex-parlamentar, mas reiterou que a escolha cabe ao MDB. Em evento recente na sede da sigla, ela declarou ter “carinho pela Jéssica” e destacou sua trajetória como deputada federal e médica, mas ressaltou que o partido possui outros nomes igualmente qualificados e que a decisão será tomada internamente, dentro do “conjunto da aliança”.

Aliança estratégica

O apoio do MDB a Mailza Assis foi oficializado na última quinta-feira (12), em um evento lotado no auditório Flaviano Melo, em Rio Branco. Na ocasião, Vagner Sales anunciou que o partido, em decisão tomada ainda em vida pelo ex-presidente da legenda Flaviano Melo, optou por não lançar candidato próprio ao governo e buscar um nome que pudesse fortalecer a sigla dentro de uma aliança política.

Com a confirmação de que o MDB indicará o vice na chapa, o partido agora se debruça sobre a escolha do nome que dará sequência ao projeto político que une as duas legendas. A expectativa é que, após a reunião preparatória desta terça, um novo encontro seja agendado para os próximos dias com os diretórios municipais, e o nome seja anunciado até a próxima semana.

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