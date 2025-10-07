fbpx
Brasil

MDB recebe Mailza Assis para articulação de apoio à sucessão estadual nesta quarta-feira

Executiva estadual do partido descarta candidatura própria ao Palácio Rio Branco e deve apoiar Alan Rick (Republicanos) ou Mailza Assis (PP); Eber Machado é preterido

Encontro ocorre após decisão do partido de não lançar candidato ao governo; vice-governadora busca consolidar aliança para disputa ao Palácio Rio Branco em 2026. Foto: captada

O MDB do Acre decidiu não lançar candidato próprio ao governo do estado em 2026, encerrando especulações sobre uma possível candidatura do vereador Eber Machado. A executiva estadual do partido definiu que a legenda deve apoiar um dos nomes de fora da sigla – Alan Rick, que se filiará ao Republicanos, ou a vice-governadora Mailza Assis (PP).

Alan Rick já esteve na sede do MDB recentemente, e Mailza tem agenda marcada com a direção partidária para esta quarta-feira (8), onde será recebida pelo presidente Vagner Sales e pelo movimento dos cabeças brancas.

Enquanto abre mão de disputar o Palácio Rio Branco, o MDB planeja:

  • Lançar candidato ao Senado Federal

  • Montar chapas competitivas para a Câmara dos Deputados

  • Fortalecer bancada na Assembleia Legislativa

A agenda reforça o movimento de Mailza para ampliar sua base além do PP, enquanto o MDB opta por não repetir a estratégia de 2022 – quando lançou Marcus Alexandre – e prioriza influência no próximo ciclo por meio de coligações. O partido sinaliza preferência por uma aliança que fortaleça suas candidaturas ao Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.

A decisão reflete a estratégia do partido de concentrar esforços em eleições proporcionais e no Senado, alinhando-se a um dos principais candidatos ao governo sem desgastar-se em uma disputa estadual direta.

Brasil

Jorge Viana será coordenador da campanha de Lula no Acre e também concorre ao Senado

7 de outubro de 2025

Ex-governador terá a missão de consolidar os 30% de intenção de voto para Lula no estado e articular a eleição de candidatos do PT ao governo, Câmara e Senado

Além de liderar a campanha presidencial, Jorge Viana terá o desafio pessoal de conquistar uma vaga no Senado. Sua estratégia inclui também garantir a eleição de um deputado federal e dois deputados estaduais. Foto: captada 

Jorge Viana, ex-governador do Acre e atual presidente da ApexBrasil, foi escalado para comandar a campanha de reeleição do presidente Lula (PT) no estado. A decisão ocorre em um momento em que o petista registra entre 25% e 30% das intenções de voto no Acre, um patamar considerado razoável pela cúpula partidária.

Além da coordenação da campanha presidencial, Viana encara um desafio duplo: concorrer a uma vaga no Senado Federal e liderar a articulação para eleger uma bancada petista no estado. A estratégia inclui garantir a eleição de pelo menos um deputado federal e dois estaduais, reforçando a base de apoio de Lula no Congresso.

Outra frente de atuação do ex-governador será o fortalecimento da pré-candidatura de Thor Dantas ao governo do Acre. A meta é consolidar Dantas como uma opção viável de centro-esquerda, ampliando as alternativas para o eleitorado local e fortalecendo o projeto político do PT no estado do Acre.

Outro ponto importante da atuação de Viana é o fortalecimento de Thor Dantas como pré-candidato a governador. Foto: captada 

Brasil

Presidente do Equador sofre tentativa de assassinato, diz governo

7 de outubro de 2025

País período conturbado devido ao fim do subsídio ao combustível. Uma greve geral está marcada e há protestos bloqueando estradas. Também foi decretado estado de exceção em várias províncias

O caso acontece em um período conturbado no Equador devido ao fim do subsídio ao combustível. Foto: captada 

Com informações da Reuters

A comitiva do presidente do Equador, Daniel Noboa, foi atacada nesta terça-feira (7), segundo o governo. A ministra da Energia do país classificou o caso como uma tentativa de assassinato.

De acordo com Inés María Manzano, um grupo de 500 pessoas cercou a comitiva e atirou pedras. Além disso, foram encontradas “marcas de bala”.

Ela afirmou que Noboa não se feriu e passa bem, e cinco pessoas foram detidas. Segundo nota da Presidência, os presos serão processados por terrorismo e tentativa de homicídio.

“Seguindo ordens de radicalização, eles atacaram uma comitiva presidencial que transportava civis. Tentaram impedir à força a execução de um projeto que visava melhorar a vida de uma comunidade”, afirma a publicação da Presidência equatoriana no X.

Noboa estava a caminho de um evento para anunciar a construção de uma estação de tratamento de US$ 4,5 milhões (equivalente a cerca de R$ 24 milhões) na província de Cañar. De acordo com o governo, isso beneficiará 26 mil moradores.

Também estava prevista na agenda a entrega do sistema de esgoto de Sigsihuayco, que teve custo de US$ 891 mil (equivalente a cerca de R$ 4,7 milhões). Por fim, também faria a entrega do acordo de financiamento para a construção do sistema de esgoto de Quilloac, no valor de US$ 815 mil (equivalente a cerca de R$ 4,3 milhões).

O caso acontece em um período conturbado no Equador devido ao fim do subsídio ao combustível. Uma greve geral está marcada e há protestos bloqueando estradas. Também foi decretado estado de exceção em várias províncias.

De acordo com Inés María Manzano, um grupo de 500 pessoas cercou a comitiva e atirou pedras. Além disso, foram encontradas “marcas de bala”. Foto: captada 

Brasil

Saque-aniversário do FGTS: o que é, limites e prazos

7 de outubro de 2025

Notas de cem reais. • Pixabay

A partir de novembro, o trabalhador terá novas regras para o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Os bancos terão até o dia 1° do próximo mês, prazo necessário para que a Caixa Econômica Federal adapte seus sistemas às mudanças.

As mudanças aprovadas de forma unânime pelo Conselho Curador do Fundo limitam as operações de antecipação da modalidade.

Com as novidades, o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) estima que cerca de R$ 84,6 bilhões deixarão de ser direcionados às instituições financeiras e serão repassados diretamente aos trabalhadores até 2030

A seguir, confira as principais perguntas e respostas sobre as mudanças no saque-aniversário.

Para começo de conversa, o que é o saque-aniversário?

O saque-aniversário é um benefício que permite ao trabalhador retirar determinado valor do saldo do seu FGTS, anualmente, no mês de seu aniversário.

A modalidade equivale a um empréstimo. Dessa forma, o indivíduo não precisa esperar o mês do seu aniversário para sacar o dinheiro do fundo.

Com a decisão, o Conselho Curador do FGTS pretende preservar as contas do fundo e evitar que o trabalhador comprometa todo o seu benefício, que é utilizado como garantia em caso de demissão.

Em nota, o MTE afirma que o chefe da pasta, Luiz Marinho, classificou o saque-aniversário como uma “armadilha” para os trabalhadores.

“Ao ser demitida, a pessoa não pode sacar o saldo do seu FGTS — e demissões acontecem todos os dias. Hoje, já temos 13 milhões de trabalhadores com valores bloqueados, que somam R$ 6,5 bilhões. O saque-aniversário enfraquece o Fundo tanto como poupança do trabalhador quanto como instrumento de investimento em infraestrutura, habitação e saneamento.”

Com as novas regras, qual o valor que poderá ser pago?

Com os ajustes, o limite mínimo é de R$ 100 e o máximo de R$ 500 por saque-aniversário. Dessa forma, o trabalhador poderá antecipar até cinco parcelas de R$ 500, totalizando R$ 2.500.

Pelas regras anteriores, o trabalhador podia antecipar o valor integral da conta do seu FGTS.

Quantos saques poderão ser antecipados?

O trabalhador poderá antecipar até cinco saques-aniversário em um período de 12 meses.

Depois desse prazo, o trabalhador poderá realizar até três novas antecipações por contrato num período de três anos. Atualmente, a média é de oito antecipações por contrato.

Até então, o limite de antecipações era definido por cada instituição financeira. Na Caixa Econômica Federal, por exemplo, o trabalhador conseguia antecipar até 10 saques-aniversários. Segundo o governo, há registro de operações contratadas para pagar com a antecipação anual até 2056.

Qual o prazo para os pagamentos?

O trabalhador que aderir ao saque-aniversário deverá aguardar 90 dias para efetuar a primeira operação de alienação do saldo. Atualmente, não há restrição — a operação pode ser realizada imediatamente após a adesão.

E as operações simultâneas, como ficam?

O governo federal também estabeleceu um limite para operações simultâneas. A partir de novembro, será permitida apenas uma por ano.

E o FGTS como garantia para crédito consignado?

Na reunião, também foram apresentadas aos conselheiros as propostas referentes à utilização de até 10% do saldo do FGTS como garantia em operações de crédito consignado. A medida ainda será analisada pelo Comitê Gestor do Crédito do Trabalhador.

 

Fonte: CNN

