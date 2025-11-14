MDB iniciou negociações com Mailza, mas descarta discussão sobre cargos, diz Vagner sobre possibilidade de apoio em 2026

Presidente Vagner Sales afirma que partido ouvirá Alan Rick na segunda e depois consultará bases do interior; decisão final será tomada pelo diretório estadual

A executiva estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) recebeu nesta sexta-feira (14) a equipe política da vice-governadora Mailza Assis para discutir, a portas fechadas, o apoio do partido à sua candidatura ao governo do Acre em 2026. O presidente estadual do MDB, Vagner Sales, enfatizou que as negociações não envolvem discussão sobre cargos no governo atual ou futuro, mas sim os benefícios que a aliança traria para o partido.

“O pessoal coloca muito que o MDB está querendo cargo. Nós não estamos discutindo cargos, nós estamos discutindo o MDB”, afirmou Sales.

Após o encontro com Alan Rick na segunda-feira (17), o partido realizará uma série de reuniões com diretórios do interior do estado antes da decisão final pelo diretório estadual, prevista para dezembro.

O presidente do MDB disse que o partido vai tratar de três pontos principais (que são indispensáveis para o partido) na conversa com os dois pré-candidatos

“Nesse dia de hoje nós vamos nos reunir aqui com a vice Mailza e sua equipe. Nós vamos colocar três pontos fundamentais que nós discutimos aqui e achamos por bem colocar, que é a participação do MDB na chapa majoritária de um candidato. O outro ponto é que eles possam nos ajudar a completar, a fazer a nossa chapa federal. É uma decisão do partido que não abre mão dessa chapa para federal. Nós vamos ter que eleger deputado federal no próximo ano. E o terceiro ponto é exatamente a questão de fortalecer a nossa chapa de deputado estadual. Então, esses são os três pontos da instituição MDB”, afirmou.

Além desses requisitos, Vagner afirmou que o partido também quer participar da elaboração do plano de governo do pré-candidato que vai receber o apoio do partido. O anúncio oficial será dado no próximo dia 15 de dezembro, após discussões dos diretórios da capital e do interior.

“O candidato que formos apoiar nós vamos querer participar do plano, da elaboração do plano de governo. Porque tem questões do MDB que a gente não abre mão. O MDB, ele tem essas defesas, que é a defesa de um governo voltado para aqueles que mais precisam, a defesa do agronegócio, que não está tão bem no Estado, que precisa o governo investir mais, é na educação, é a saúde. São pontos fundamentais, habitação, geração de emprego. Então, nós queremos participar dessas discussões do plano de governo que vai ser elaborado pelo governo que nós vamos apoiar. Então, essas são as nossas reivindicações”, acrescentou.

Sobre a possibilidade de apoiar Mailza, Sales afirmou que o partido não está negociando cargos no Governo.

“O pessoal coloca muito que o MDB está querendo cargo. Nós não estamos discutindo cargos, nós estamos discutindo o MDB. Depois que nós ouvirmos esses dois candidatos, nós vamos para o interior e vamos ouvir, para que a gente possa colocar para o partido o que os candidatos apresentaram de vantagem para o MDB. Aí, a partir desse momento, é que o MDB vai reunir o diretório estadual, que é quem tem força para decidir para onde nós vamos, para que a gente possa tomar um rumo. Eu acho que o MDB tem que discutir com as suas bases”, concluiu.

Com Everton Damasceno

