Conecte-se conosco

Acre

MDB inicia nesta sexta-feira (14) rodada de reuniões com Mailza e Rick para definir apoio em 2026

Publicado

38 minutos atrás

em

Executiva estadual ouve vice-governadora hoje e senador na segunda; partido fará consulta a diretórios municipais até dezembro antes de anúncio oficial

O método democrático de consulta reflete a importância da escolha, que poderá definir os rumos da campanha em 2026. Foto: captada 

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) inicia nesta sexta-feira (14) o processo de escuta dos pré-candidatos ao governo do Acre em 2026, com reuniões marcadas com a vice-governadora Mailza Assis e o senador Alan Rick. A executiva estadual do partido se reúne às 16h com a equipe de Mailza para conhecer suas propostas, enquanto na segunda-feira (17) será a vez do senador Rick apresentar suas ideias.

Após os encontros com os dois pré-candidatos, o MDB realizará uma ampla consulta aos diretórios municipais entre os dias 21 de novembro e 5 de dezembro, percorrendo todas as regiões do estado. O anúncio oficial da posição do partido está marcado para 15 de dezembro, definindo qual dos dois grupos receberá o apoio da sigla na disputa pela sucessão do governo acreano.

O MDB acreano inicia nesta sexta um processo de escuta dos dois principais pré-candidatos ao governo do estado em 2026: a vice-governadora Mailza Assis e o senador Alan Rick. Foto: captada 

Processo decisório percorrerá todas as regiões do estado
Cronograma de encontros regionais
  • 21/11: Cruzeiro do Sul (Vale do Juruá)
  • 22/11: Tarauacá (Vale do Tarauacá)
  • 28/11: Sena Madureira (Baixo Acre)
  • 30/11: Brasiléia (Alto Acre)
  • 05/12: Plácido de Castro (Região Metropolitana)
Etapas do processo

  1. Escuta dos pré-candidatos (14 e 17/11)

  2. Consultas municipais (21/11 a 5/12)

  3. Anúncio oficial (15/12)

A decisão do MDB é crucial para a sucessão estadual, já que o partido possui significativa capilaridade por meio de parcerias em politicas públicas municipais. O método democrático de consulta reflete a importância da escolha, que poderá definir os rumos da campanha em 2026.

A executiva estadual do partido se reúne nesta sexta-feira (14) com a equipe de Mailza e na segunda-feira (17) com a de Alan Rick para conhecer suas propostas antes de consultar os diretórios municipais. Foto: captada 

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Acre

Caminhão tomba em trecho crítico da BR-364 entre Manoel Urbano e Feijó

Publicado

2 horas atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Acidente na região do Igarapé Macapá expõe más condições da pista; é o segundo tombamento na mesma rodovia em menos de uma semana

No último dia 9, uma carreta pertencente à empresa Gazin virou próximo ao Rio Purus, também na área de Manoel Urbano, enquanto seguia para Cruzeiro do Sul. Foto: captada 

Mais um acidente envolvendo um caminhão tombado foi registrado na BR-364 na manhã desta sexta-feira (14), desta vez na região do Igarapé Macapá, trecho que liga Manoel Urbano a Feijó. Imagens do local mostram a pista com diversos pontos danificados, situação que dificulta a circulação de veículos e pode ter contribuído para o sinistro. Felizmente, ninguém se feriu na ocorrência.

Este é o segundo caso do tipo em menos de uma semana na mesma rodovia. No último domingo (9), uma carreta da empresa Gazin havia tombado próximo ao Rio Purus, também na área de Manoel Urbano, quando seguia para Cruzeiro do Sul.

A BR-364, principal via de transporte do Acre, continua passando por serviços de manutenção e restauração executados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), mas os acidentes frequentes evidenciam a urgência de intervenções mais efetivas.

Imagens registradas no local mostram que a pista apresenta diversos pontos danificados, o que dificulta a circulação de veículos.Foto: cedida 

Comentários

Continue lendo

Acre

Energisa Acre entrega projetos de eficiência energética ao BOPE da Polícia Militar e a Polícia Federal  

Publicado

5 horas atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Projetos representam investimentos diretos em sustentabilidade e responsabilidade social  
A Energisa Acre realizou nesta semana a entrega oficial dos projetos de eficiência energética ao Bope da Polícia Militar e a Polícia Federal. O investimento total foi de aproximadamente R$ 700 mil, viabilizado por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Participaram da cerimônia de entrega, o diretor-presidente e diretor-técnico da Energisa Acre, Ricardo Xavier e Antônio Matos, além do gerente jurídico, Hiago Moura e da analista Daya Campos. A equipe foi recebida na PM pelo comandante geral, coronel Marta Renata e o subcomandante do Bope, major Souza Júnior. Na Polícia Federal, o superintendente Carlos Rocha Sanches e o chefe do grupo técnico em edificações, Renan Trebien receberam a placa que marca a entrega do projeto de eficiência energética.
O Bope foi contemplado com a construção de uma usina solar fotovoltaica de 50,15 kWp, a substituição de 84 equipamentos de iluminação por modelos de LED e a troca de 15 aparelhos de ar-condicionado por equipamentos inverter com selo PROCEL A.
“Essa iniciativa demonstra que é possível unir tecnologia, sustentabilidade e segurança pública. Agradecemos à Energisa Acre pela parceria e pela sensibilidade em investir em um projeto que beneficia diretamente nossos policiais e toda a sociedade,” agradece a comandante, Marta Renata.
Na sede da Polícia Federal, foram substituídos 162 pontos de iluminação por modelos de LED energeticamente eficientes, além da instalação de um sistema fotovoltaico de 67,26 kWp.
“A iniciativa, realizada sem custos, contribui diretamente para a melhoria da nossa infraestrutura e sustentabilidade operacional. O projeto representa um avanço significativo na redução do consumo de energia elétrica e no alinhamento com práticas ambientais responsáveis. Essa parceria reforça o compromisso com a modernização e a eficiência dos nossos processos”, afirma o Superintendente Regional da Polícia Federal no Acre, Carlos Rocha Sanches.
O diretor-presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, destacou a relevância das iniciativas.
“Essa iniciativa reafirma o compromisso da Energisa Acre em apoiar instituições fundamentais para a sociedade, especialmente na área da segurança pública. O investimento realizado é significado de inovação, sustentabilidade e economia, mas também em valorização e reconhecimento ao esforço diário dos policiais. Nosso objetivo é contribuir para que tenham melhores condições de trabalho e, assim, fortalecer ainda mais o serviço prestado à população,” afirmou Ricardo.

Comentários

Continue lendo

Acre

Nível do Rio Acre sobe para 4,65 metros em Rio Branco

Publicado

7 horas atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Rio Acre – Foto: Whidy Melo

O nível do Rio Acre registrou elevação nas primeiras horas desta sexta-feira, 14, atingindo 4,65 metros às 5h19, segundo o boletim oficial da Defesa Civil Municipal de Rio Branco. Mesmo com a subida, o patamar ainda está muito abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que ocorre a partir de 14 metros.

O monitoramento também apontou zero milímetro de chuva nas últimas 24 horas, o que contribui para a manutenção da estabilidade no volume do rio durante o período.

Comentários

Continue lendo