MDB inicia nesta sexta-feira (14) rodada de reuniões com Mailza e Rick para definir apoio em 2026
Executiva estadual ouve vice-governadora hoje e senador na segunda; partido fará consulta a diretórios municipais até dezembro antes de anúncio oficial
O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) inicia nesta sexta-feira (14) o processo de escuta dos pré-candidatos ao governo do Acre em 2026, com reuniões marcadas com a vice-governadora Mailza Assis e o senador Alan Rick. A executiva estadual do partido se reúne às 16h com a equipe de Mailza para conhecer suas propostas, enquanto na segunda-feira (17) será a vez do senador Rick apresentar suas ideias.
Após os encontros com os dois pré-candidatos, o MDB realizará uma ampla consulta aos diretórios municipais entre os dias 21 de novembro e 5 de dezembro, percorrendo todas as regiões do estado. O anúncio oficial da posição do partido está marcado para 15 de dezembro, definindo qual dos dois grupos receberá o apoio da sigla na disputa pela sucessão do governo acreano.
Processo decisório percorrerá todas as regiões do estado
Cronograma de encontros regionais
- 21/11: Cruzeiro do Sul (Vale do Juruá)
- 22/11: Tarauacá (Vale do Tarauacá)
- 28/11: Sena Madureira (Baixo Acre)
- 30/11: Brasiléia (Alto Acre)
- 05/12: Plácido de Castro (Região Metropolitana)
Etapas do processo
Escuta dos pré-candidatos (14 e 17/11)
Consultas municipais (21/11 a 5/12)
Anúncio oficial (15/12)
A decisão do MDB é crucial para a sucessão estadual, já que o partido possui significativa capilaridade por meio de parcerias em politicas públicas municipais. O método democrático de consulta reflete a importância da escolha, que poderá definir os rumos da campanha em 2026.
Caminhão tomba em trecho crítico da BR-364 entre Manoel Urbano e Feijó
Acidente na região do Igarapé Macapá expõe más condições da pista; é o segundo tombamento na mesma rodovia em menos de uma semana
Mais um acidente envolvendo um caminhão tombado foi registrado na BR-364 na manhã desta sexta-feira (14), desta vez na região do Igarapé Macapá, trecho que liga Manoel Urbano a Feijó. Imagens do local mostram a pista com diversos pontos danificados, situação que dificulta a circulação de veículos e pode ter contribuído para o sinistro. Felizmente, ninguém se feriu na ocorrência.
Este é o segundo caso do tipo em menos de uma semana na mesma rodovia. No último domingo (9), uma carreta da empresa Gazin havia tombado próximo ao Rio Purus, também na área de Manoel Urbano, quando seguia para Cruzeiro do Sul.
A BR-364, principal via de transporte do Acre, continua passando por serviços de manutenção e restauração executados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), mas os acidentes frequentes evidenciam a urgência de intervenções mais efetivas.
Energisa Acre entrega projetos de eficiência energética ao BOPE da Polícia Militar e a Polícia Federal
Nível do Rio Acre sobe para 4,65 metros em Rio Branco
O nível do Rio Acre registrou elevação nas primeiras horas desta sexta-feira, 14, atingindo 4,65 metros às 5h19, segundo o boletim oficial da Defesa Civil Municipal de Rio Branco. Mesmo com a subida, o patamar ainda está muito abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que ocorre a partir de 14 metros.
O monitoramento também apontou zero milímetro de chuva nas últimas 24 horas, o que contribui para a manutenção da estabilidade no volume do rio durante o período.
