MDB filia e lança pré-candidatura do jovem empresário Rodrigo Santos em Epitaciolândia

A direção do partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), do município de Epitaciolândia, realizou um ato de filiação e lançamento do jovem empresário Rodrigo Santos, para concorrer ao pleito de 2020 para a prefeitura.

O evento ocorreu na Câmara do Município, onde contou com a presença de lideranças do partido desde a capital e do interior. Participaram também, pré-candidatos que estarão concorrendo por Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul, além do pretensos concorrentes a vereadores. Outra surpresa para o evento, foi a filiação do vereador Diogino Guimarães que estará concorrendo ao terceiro mandato consecutivo.

Rodrigo teve sua indicação chancelada por vereadores, senadores, deputados estaduais e federais, onde foi dito que estará recebendo um grande apoio para sua campanha, e claro, caso chegue ao executivo, terá a possibilidade de ter indicações de emendas para poder trabalhar em prol do munícipes.

Segundo foi dito pelos convidados, o MDB visa uma grande gama de candidaturas em todo o Estado, mirando ao menos com grande possibilidades, 12 prefeituras e 70 vereadores.

Em Epitaciolândia, o número de candidaturas poderá passar dos 20. O ato de filiação prevê para breve com o lançamento oficial, um grande número de novos filiados que estarão ajudando na campanha.

“Queremos uma candidatura coesa, limpa e com grandes nomes. Iremos respeitar os outros candidatos, mas queremos lutar para chegar na prefeitura e temos uma possibilidades real neste pleito de 2020. Foi uma surpresa para mim e minha família, receber esse convite e estamos com nosso nome a disposição”, disse Rodrigo.

Com a pré-candidatura de Rodrigo, o município tem por enquanto, seis siglas partidárias até o momento, para concorrer neste pleito de 2020. A partir de agora, se fala em coligações e escolhas para indicações de vice.

Veja entrevista.

Comentários