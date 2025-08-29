MDB do Acre elege nova Executiva Estadual; Vagner Sales é aclamado novo presidente para o biênio 2025-2027

Vagner Sales assume presidência do partido em cerimônia oficializada pelo presidente de honra José Eugênio de Leão Braga

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Acre empossou sua nova executiva estadual na manhã desta sexta-feira (29) para o biênio 2025-2027. Em cerimônia presidida pelo presidente de honra José Eugênio de Leão Braga, o partido aclamou por unanimidade o nome de Vagner Sales para comandar a sigla no estado.

A solenidade marcou a transição formal da liderança partidária, com a nova diretoria assumindo o compromisso de fortalecer a legenda nas bases municipais e preparar a estrutura para os próximos ciclos eleitorais.

Durante o evento, Vagner Sales destacou a importância da unidade partidária e da continuidade do legado do MDB. “Estamos construindo a união do MDB nessa chapa única para levar adiante os pensamentos positivos dos nossos antecessores. É o MDB que está incluído nessa história. É governar para aqueles que mais precisam, para a população mais carente, para aqueles que muitas vezes não têm um pão para colocar na mesa. Esse legado tem que continuar, e é isso que queremos fazer no próximo ano”, afirmou o presidente.

A Executiva Estadual do MDB no Acre terá José Eugênio de Leão Braga, de Rio Branco, como presidente de honra. O comando da sigla ficará com Vagner José Sales, de Cruzeiro do Sul, enquanto a 1ª vice-presidência será ocupada por Francisco das Chagas Romão, de Rio Branco. A 2ª vice-presidência será de Marcus Alexandre Médici Aguiar V. da Silva e a 3ª vice-presidência de Edvaldo Almeida de Oliveira, ambos de Rio Branco.

Na secretaria-geral, Aldemir Lopes da Silva, de Brasileia, será o secretário, com João Correia Lima Sobrinho, de Rio Branco, como secretário-geral adjunto. A tesouraria será conduzida por Adalberto Ferreira da Silva (tesoureiro) e Sérgio Ricardo Alves de Oliveira (tesoureiro adjunto), ambos de Rio Branco. A Secretária Especial do MDB Mulher será Jéssica Rojas Sales, de Cruzeiro do Sul, que também assume a liderança da bancada.

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, assumirá a 2ª vice-presidência. Ele destacou que aceitou o desafio de integrar a Executiva para contribuir com a renovação do partido. “Se buscamos renovação, eu não poderia negar o convite para estar ao lado de pessoas comprometidas com os destinos do nosso glorioso MDB. Esta casa me acolheu e não vim aqui apenas para passar o tempo. Vim para ajudar, trabalhar, ser parceiro e enfrentar novos desafios. Nunca me faltou coragem para decidir e enfrentar a vida”, declarou.

Para a Convenção Nacional, foram designados como delegados Leonardo Perret Cruz Melo e Adalberto Ferreira da Silva, ambos de Rio Branco, com Normando Rodrigues Sales e Francisco das Chagas Romão como suplentes.

Composição completa da Executiva Estadual do MDB/AC (2025-2027)

– Presidente de honra: José Eugênio de Leão Braga (Rio Branco)

– Presidente: Vagner José Sales (Cruzeiro do Sul)

– 1º vice-presidente: Francisco das Chagas Romão (Rio Branco)

– 2º vice-presidente: Marcus Alexandre Médici Aguiar V. da Silva (Rio Branco)

– 3º vice-presidente: Edvaldo Almeida de Oliveira (Rio Branco)

Secretaria

– Secretário-geral: Aldemir Lopes da Silva (Brasileia)

– Secretário-geral adjunto: João Correia Lima Sobrinho (Rio Branco)

Tesouraria

– Tesoureiro: Adalberto Ferreira da Silva (Rio Branco)

– Tesoureiro adjunto: Sérgio Ricardo Alves de Oliveira (Rio Branco)

MDB Mulher

– Secretária Especial: Jéssica Rojas Sales (Cruzeiro do Sul), que também assume a liderança da bancada.

Vogais

– 1ª vogal: Antônia Rojas Sales (Cruzeiro do Sul)

– 2º vogal: Leonardo Perret Cruz Melo (Rio Branco)

– 3º vogal: Francisco Iberton Medeiros Calixto (Rio Branco)

– 4º vogal: André Gustavo Pires Migueis (Rio Branco)

– 5º vogal: Fábio de Araújo Freitas (Rio Branco)

Suplentes

– 1ª suplente: Sara Frank de Lima Rodrigos (Capixaba)

– 2º suplente: Wellayne Oliveira do Rosário (Rio Branco)

– 3ª suplente: Sirlene Pereira Luz (Rio Branco)

– 4ª suplente: Othlia Baptista Melo de Sampaio (Rio Branco)

Delegados à Convenção Nacional

– Titulares: Leonardo Perret Cruz Melo e Adalberto Ferreira da Silva (Rio Branco)

– Suplentes: Normando Rodrigues Sales e Francisco das Chagas Romão (Rio Branco)

