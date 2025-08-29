Cotidiano
MDB do Acre elege nova Executiva Estadual; Vagner Sales é aclamado novo presidente para o biênio 2025-2027
Vagner Sales assume presidência do partido em cerimônia oficializada pelo presidente de honra José Eugênio de Leão Braga
O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Acre empossou sua nova executiva estadual na manhã desta sexta-feira (29) para o biênio 2025-2027. Em cerimônia presidida pelo presidente de honra José Eugênio de Leão Braga, o partido aclamou por unanimidade o nome de Vagner Sales para comandar a sigla no estado.
A solenidade marcou a transição formal da liderança partidária, com a nova diretoria assumindo o compromisso de fortalecer a legenda nas bases municipais e preparar a estrutura para os próximos ciclos eleitorais.
Durante o evento, Vagner Sales destacou a importância da unidade partidária e da continuidade do legado do MDB. “Estamos construindo a união do MDB nessa chapa única para levar adiante os pensamentos positivos dos nossos antecessores. É o MDB que está incluído nessa história. É governar para aqueles que mais precisam, para a população mais carente, para aqueles que muitas vezes não têm um pão para colocar na mesa. Esse legado tem que continuar, e é isso que queremos fazer no próximo ano”, afirmou o presidente.
A Executiva Estadual do MDB no Acre terá José Eugênio de Leão Braga, de Rio Branco, como presidente de honra. O comando da sigla ficará com Vagner José Sales, de Cruzeiro do Sul, enquanto a 1ª vice-presidência será ocupada por Francisco das Chagas Romão, de Rio Branco. A 2ª vice-presidência será de Marcus Alexandre Médici Aguiar V. da Silva e a 3ª vice-presidência de Edvaldo Almeida de Oliveira, ambos de Rio Branco.
Na secretaria-geral, Aldemir Lopes da Silva, de Brasileia, será o secretário, com João Correia Lima Sobrinho, de Rio Branco, como secretário-geral adjunto. A tesouraria será conduzida por Adalberto Ferreira da Silva (tesoureiro) e Sérgio Ricardo Alves de Oliveira (tesoureiro adjunto), ambos de Rio Branco. A Secretária Especial do MDB Mulher será Jéssica Rojas Sales, de Cruzeiro do Sul, que também assume a liderança da bancada.
O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, assumirá a 2ª vice-presidência. Ele destacou que aceitou o desafio de integrar a Executiva para contribuir com a renovação do partido. “Se buscamos renovação, eu não poderia negar o convite para estar ao lado de pessoas comprometidas com os destinos do nosso glorioso MDB. Esta casa me acolheu e não vim aqui apenas para passar o tempo. Vim para ajudar, trabalhar, ser parceiro e enfrentar novos desafios. Nunca me faltou coragem para decidir e enfrentar a vida”, declarou.
Para a Convenção Nacional, foram designados como delegados Leonardo Perret Cruz Melo e Adalberto Ferreira da Silva, ambos de Rio Branco, com Normando Rodrigues Sales e Francisco das Chagas Romão como suplentes.
Composição completa da Executiva Estadual do MDB/AC (2025-2027)
– Presidente de honra: José Eugênio de Leão Braga (Rio Branco)
– Presidente: Vagner José Sales (Cruzeiro do Sul)
– 1º vice-presidente: Francisco das Chagas Romão (Rio Branco)
– 2º vice-presidente: Marcus Alexandre Médici Aguiar V. da Silva (Rio Branco)
– 3º vice-presidente: Edvaldo Almeida de Oliveira (Rio Branco)
Secretaria
– Secretário-geral: Aldemir Lopes da Silva (Brasileia)
– Secretário-geral adjunto: João Correia Lima Sobrinho (Rio Branco)
Tesouraria
– Tesoureiro: Adalberto Ferreira da Silva (Rio Branco)
– Tesoureiro adjunto: Sérgio Ricardo Alves de Oliveira (Rio Branco)
MDB Mulher
– Secretária Especial: Jéssica Rojas Sales (Cruzeiro do Sul), que também assume a liderança da bancada.
Vogais
– 1ª vogal: Antônia Rojas Sales (Cruzeiro do Sul)
– 2º vogal: Leonardo Perret Cruz Melo (Rio Branco)
– 3º vogal: Francisco Iberton Medeiros Calixto (Rio Branco)
– 4º vogal: André Gustavo Pires Migueis (Rio Branco)
– 5º vogal: Fábio de Araújo Freitas (Rio Branco)
Suplentes
– 1ª suplente: Sara Frank de Lima Rodrigos (Capixaba)
– 2º suplente: Wellayne Oliveira do Rosário (Rio Branco)
– 3ª suplente: Sirlene Pereira Luz (Rio Branco)
– 4ª suplente: Othlia Baptista Melo de Sampaio (Rio Branco)
Delegados à Convenção Nacional
– Titulares: Leonardo Perret Cruz Melo e Adalberto Ferreira da Silva (Rio Branco)
– Suplentes: Normando Rodrigues Sales e Francisco das Chagas Romão (Rio Branco)
Open de Handebol Sub-14 e 18 será disputado no CIEC
Começa nesta sexta, 29, a partir das 9 horas, no CIEC, do bairro Estação, o Open Escolar de Handebol. O evento vai ser realizado pela Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) e terá 27 equipes nas categorias Sub-14 e 18, no feminino e masculino, na disputa da competição.
“Vamos promover mais um Open com um número expressivo de equipes. A FADE promove o esporte escolar durante toda a temporada”, declarou o presidente da FADE, João Renato Jácome.
Finais no domingo
A competição vai ser promovida durante todo o fim de semana e as finais serão realizadas no domingo.
“Pensamos o evento com muitas partidas. Os estudantes gostam das competições e teremos um grande evento”, comentou João Renato Jácome.
Andirá bate o Náuas de virada e assume vice-liderança do Estadual
O Andirá bateu o Náuas por 4 a 1, de virada, nesta quinta, 28, na Arena da Floresta, e assumiu a vice-liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual da Série B com 6 pontos. Luiz (2), Maranhão e Adriano marcaram os gols do Morcego enquanto Douglas descontou para o Náuas.
Dono do jogo
Maranhão foi o dono do jogo. O meia do Andirá fez as assistências para os gols de Luiz e conduziu o Morcego a uma vitória importante na luta por uma vaga na semifinal.
Situação complicada
O Náuas ocupa a última colocação no Estadual com três derrotas. O Cacique ainda vai enfrentar o Atlético e o Santa Cruz para fechar a participação na primeira fase.
Atlético x São Francisco
Atlético e São Francisco fecham no sábado, 30, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, a 3ª rodada da primeira fase do Campeonato Estadual. Quem vencer dará um passo decisivo para chegar na semifinal da competição.
Classificação
1º Santa Cruz 7 Pts
2º Andirá 6 Pts
3º Atlético 4 Pts
4º São Francisco 3 Pts
5º Plácido de Castro 3 Pts
6º Náuas 0 Pt
Fafs vai promover Seletiva para definir 3ª equipe da Copa Norte
A Federação Acreana de Futsal (Fafs) decidiu realizar uma Seletiva para definir a terceira equipe do Estado na disputa da Copa Norte. A competição será disputada em Rio Branco entre os dias 19 e 25 de outubro.
“Essa é a maneira mais justa de definirmos a última vaga. Estamos criando uma excelente oportunidade para todas as equipes e estamos com as inscrições abertas”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Brasileia e Campo Grande
Os times do Brasileia e do Campo Grande foram convidados para disputar a Copa Norte. Brasileia não respondeu o documento enviado pela Fafs e o Campo Grande tem um impedimento por causa da documentação.
Corinthians e Flu da Bahia
Corinthians e Fluminense da Bahia são as duas equipes acreanas confirmadas no torneio. O Timão acreano vai promover o torneio e o Flu da Bahia entra na competição pelo critério técnico do Estadual de 2024.
