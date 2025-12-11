MDB diz que Gladson Cameli foi a Brasília pedir apoio para Mailza, mas rival Alan Rick não fez movimento semelhante

Presidente estadual do partido, Vagner Sales, afirmou que gesto do governador foi “correto e oportuno” e sinaliza prioridade; definição da aliança deve sair ainda em dezembro

O presidente estadual do MDB no Acre, Vagner Sales, detalhou nesta quinta-feira (11) os bastidores da visita do governador Gladson Cameli (PP) ao presidente nacional do partido, Baleia Rossi, em Brasília. O encontro, ocorrido nesta semana, teve como objetivo oficializar o pedido de apoio do MDB à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do estado em 2026.

Segundo Vagner, foi o próprio Baleia Rossi quem o informou sobre a presença de Gladson em seu gabinete. O governador buscava fortalecer a aliança com o MDB no Acre. O dirigente nacional teria destacado que a legenda estadual tem autonomia para decidir, mas reconheceu que “as coisas estão muito adiantadas dentro dos interesses partidários”.

— Ele fez o certo, ele tem que ir atrás mesmo. Se ele quer apoio do partido, ele acha que o partido é importante, ele fez a coisa correta: ir lá no MDB e solicitar também da direção nacional — avaliou Vagner.

Questionado se o senador Alan Rick, principal adversário de Mailza e filiado ao Republicanos, teria feito gesto semelhante, Vagner foi direto: “Não, não, não. Procurou não.” E completou: “Olha, na verdade, quem quer busca, né? Quem quer tem que ir atrás.”

O presidente do MDB-AC afirmou que as negociações estão avançadas, mas ainda dependem de definição de nomes para as chapas estadual e federal. O partido espera anunciar sua decisão ainda em dezembro ou no início de 2026.

— Estamos também discutindo já com os candidatos. Não adianta vir só com conversa, que ‘vou ajudar, vou ajudar’. Preciso de nomes na mesa. Preciso de compromisso — destacou Vagner.

O movimento de Gladson em Brasília é visto como um reforço público à candidatura de Mailza e aumenta a pressão sobre Alan Rick, que ainda não deu sinais públicos de articulação semelhante com a cúpula do MDB.

Relacionado

Comentários