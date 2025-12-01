MDB define que Jéssica Sales será candidata ao Senado e descarta vice-governador em 2026

O projeto Samba do Liguth realiza no dia 5 de dezembro, às 19h, no Bar da Piscina da AABB, a última edição do ano em alusão ao Dia Nacional do Samba. O encontro reúne artistas locais e recebe o músico carioca Matheus Pessanha, que integra a nova geração do samba no Rio de Janeiro.

Segundo a Billboard Brasil, Pessanha é cantor, multi-instrumentista e produtor musical, com atuação em rodas de samba da Zona Norte do Rio, presença em festivais nacionais e participação como diretor musical no Rock in Rio 2024.

Quem é Matheus Pessanha

Nascido no Grajaú, Zona Norte do Rio, Pessanha começou no pagode ainda jovem e se profissionalizou após ingressar na faculdade de Música Popular da UNIRIO. Seu trabalho ganhou visibilidade após vídeos mostrando os bastidores das rodas de samba viralizarem nas redes sociais. Em 2024, foi diretor musical do show de Lukinhas no Rock in Rio e participou de apresentações com Lourena no Lollapalooza.

O idealizador do projeto, Anderson Liguth, destaca o encerramento da temporada. “O projeto Samba do Liguth tem alegria de anunciar a última edição de 2025, em alusão ao Dia Nacional do Samba, com convidados locais e a participação de Matheus Pessanha”, afirma.

Liguth também ressalta o papel social do samba no Acre. “O samba é um organismo vivo. Ele movimenta a economia, forma músicos, fortalece famílias e cria redes comunitárias. É uma ferramenta de transformação”, explica.

Os ingressos estão disponíveis por R$ 40 no primeiro lote. Vendas e informações pelos números (68) 99985-9838 e (68) 99944-6092 (WhatsApp).

