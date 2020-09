No início da noite desta segunda-feira, dia 14, foi anunciado nas redes sociais que o MDB do município de Epitaciolândia, retirou a candidatura para prefeito onde tinha como pré-candidato, o jovem empresário Rodrigo Santos, que foi anunciada no dia 15 de março passado.

Segundo foi informado, a retirada da pré-candidatura de Rodrigo, aconteceu após reunião com o senador medebista Márcio Bittar, do presidente do PP no Acre, deputado José Bestene e demais representantes.

Dessa forma, o pré-candidato à reeleição por Epitaciolândia, consegue um dos maiores capital político da história do município. Além do governador Gladson Cameli, terá dois senadores, dois deputados federais, seis deputados estaduais; sendo três do PP, mais três do MDB, com dois vereadores do PP e dois do MDB.

A desistência do empresário Rodrigos Santos, poderá ser um forte candidato a vice de Tião Flores, fatos esse ainda não confirmado oficialmente. Segundo o alto clero do MDB da fronteira, o momento é de união em um projeto forte politicamente.

