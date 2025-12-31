MDB coloca pressão em Mailza Assis e diz que aliança para governo do Acre depende apenas dela

A qualificação do efetivo foi o principal pilar da PMAC em 2025. Ao todo, 1.963 policiais militares participaram de cursos de formação, especialização e aperfeiçoamento, dentro e fora do estado

Esse avanço está diretamente ligado às iniciativas do governo do Estado, que ao longo de 2025 manteve a segurança pública como prioridade, garantindo investimentos, modernização logística e fortalecimento das políticas de valorização profissional. A atuação integrada entre as forças de segurança permitiu planejamento de longo prazo, ampliação da capacidade operacional e melhores condições de trabalho para a tropa em todo o estado.

Para a comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, 2025 foi o ano em que planejamento e execução caminharam lado a lado. “Não existe resultado consistente sem investimento em pessoas. Decidimos fortalecer a base, que é o policial militar bem preparado, bem equipado e consciente do seu papel. Quando isso acontece, o reflexo aparece naturalmente nas ruas e na confiança da população”, destaca.

Formação e capacitação

A qualificação do efetivo foi o principal pilar da PMAC em 2025. Ao todo, 1.963 policiais militares participaram de cursos de formação, especialização e aperfeiçoamento, dentro e fora do estado. As capacitações abrangeram desde áreas operacionais críticas até gestão, tecnologia e proteção social.

Foram 1.757 policiais capacitados no Acre, com destaque para cursos de atendimento a tentativas de suicídio, formação de oficiais e cabos, abordagens policiais, uso de câmeras corporais, operação de drones e atendimento pré-hospitalar tático. Outros 206 militares buscaram especializações fora do estado, incluindo cursos de operações especiais, operações fluviais e nivelamentos da Força Nacional.

Segundo a comandante-geral, o foco foi preparar a tropa para os desafios atuais e futuros. “O crime muda, a sociedade muda, e a polícia precisa caminhar um passo à frente. Nossa prioridade foi garantir que o policial tivesse conhecimento técnico, equilíbrio emocional e capacidade de decisão. Formação não é gasto, é investimento direto em segurança pública”, afirma a coronel Marta Renata.

Inteligência policial e integração interestadual

A Assessoria de Inteligência e Análise Criminal da PMAC, pilar do Planejamento Estratégico adotado pela instituição, teve papel importante no enfrentamento ao crime organizado. Em 2025, o setor atuou direta e indiretamente em operações de grande porte, resultando no cumprimento de 93 mandados de prisão. As ações ultrapassaram as fronteiras do Acre, com apoio direto na captura de criminosos nos estados do Rio de Janeiro, Paraíba e Rondônia.

Operações de alcance nacional, como a Renoe, e ações locais de alto impacto, como as edições da Operação Golpe do Pix, reforçaram a capacidade técnica da PMAC. A inteligência também atuou na retirada de armas das ruas, no apoio a apreensões de drogas e na segurança de grandes eventos e missões institucionais.

Para o subcomandante-geral, coronel Kleison Albuquerque, a inteligência passou a ocupar o lugar estratégico que merece. “Hoje a operação começa muito antes da viatura sair do quartel. Informação qualificada reduz risco, aumenta eficiência e preserva vidas. A inteligência bem integrada permite agir com precisão e antecipação”, pontua.

Resultados operacionais e redução da criminalidade

O investimento em capacitação e inteligência refletiu diretamente nos resultados. Em 2025, a PMAC realizou mais de 11.500 operações, cumpriu 1.061 mandados de prisão, conduziu mais de 7 mil pessoas a delegacias e apreendeu 475 armas de fogo. O trabalho ostensivo e direcionado também permitiu a recuperação de 364 veículos roubados ou furtados.

Os indicadores criminais acompanharam esse desempenho. Os crimes de roubo, por exemplo, caíram 11% em relação ao ano de 2024, resultado da intensificação do policiamento em áreas comerciais e residenciais.

Segundo o coronel Kleison Albuquerque, o foco foi presença com estratégia. “Não se trata apenas de quantidade de operações, mas de como elas são planejadas. Trabalhamos com análise de dados, mapeamento de manchas criminais e emprego correto do efetivo. O resultado é uma atuação mais eficiente e com menos improviso”, explica.

Proteção e sensibilidade social

A Coordenadoria de Patrulha Maria da Penha consolidou sua atuação como referência em proteção à mulher. Foram 4.869 atendimentos de fiscalização de medidas protetivas, além de campanhas educativas que alcançaram milhares de pessoas em eventos como o Carnaval da Família e a Expoacre.

O projeto Patrulha Itinerante Vozes da Floresta levou orientação a comunidades indígenas, ribeirinhas e municípios isolados. A coordenadoria também investiu em capacitação, com treinamentos especializados e a realização de um seminário trinacional voltado à proteção da mulher em regiões de fronteira.

Para a comandante-geral, essa atuação traduz o papel social da PMAC. “Segurança pública também é acolhimento, prevenção e presença humana. Proteger mulheres em situação de violência exige técnica, sensibilidade e compromisso institucional”, ressalta.

Polícia comunitária e prevenção

A Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos ultrapassou a marca de 150 mil atendimentos em 2025. Somente na capital, ações de segurança escolar somaram mais de 34 mil atendimentos. O Proerd formou mais de 44 mil crianças e adolescentes em todo o estado.

Para a comandante-geral, projetos sociais, policiamento comunitário e iniciativas voltadas ao bem-estar social fortaleceram o vínculo entre polícia e comunidade, especialmente entre jovens e famílias. “Quando a polícia se aproxima, o crime se afasta. Prevenir ainda é o caminho mais inteligente e mais humano”, observa.

Para a estudante de Cruzeiro do Sul, Maria Júlia Nascimento, as atividades do Proerd contribuíram para um olhar mais atento sobre o convívio social.

“Aprendi que escolher o caminho certo é importante para realizar nossos sonhos. O Proerd me ensinou a dizer não às coisas que podem me prejudicar e a ajudar meus amigos a fazer o mesmo”, afirmou.

Trânsito, meio ambiente e presença especializada

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) realizou mais de 3 mil operações, com 96 mil abordagens e 48 mil testes de etilômetro. Além da prevenção de acidentes, a atuação resultou em prisões, cumprimento de mandados e apreensões, reforçando o papel do trânsito como frente de segurança pública.

Já o Batalhão de Policiamento Ambiental executou mais de 3.400 ações, fiscalizou áreas protegidas, monitorou regiões de desmatamento e capacitou mais de 500 profissionais. A atuação integrou preservação ambiental, tecnologia e proteção de comunidades tradicionais.

Investimentos, estrutura e valorização

Para sustentar toda essa atuação, a PMAC investiu mais de 21 milhões de reais em logística e modernização, com recursos próprios, somados ainda a aportes provenientes de convênios com o Detran, Programa REM e emendas parlamentares. Os investimentos contemplaram a aquisição de viaturas, armamentos, drones e uniformes, além de serviços de manutenção, implantação de tecnologia de rastreamento e melhorias na infraestrutura da corporação.

A Diretoria de Saúde realizou mais de 30 mil atendimentos, com investimentos em equipamentos, fisioterapia, saúde mental e ações preventivas.

Atendimento de emergência e confiança pública

O Centro de Comando e Controle Operacional (CCOPM) registrou 71.854 ocorrências via 190 em 2025, com taxa média de despacho superior a 88%, chegando a mais de 94% nos meses de maior demanda. Os dados orientaram o policiamento preventivo e otimizaram o tempo de resposta.

Pesquisas de opinião ao longo do ano confirmaram a confiança da população. A PMAC figurou entre as instituições mais bem avaliadas do Acre, com índices de aprovação próximos de 65% na capital, segundo levantamento realizado pelo jornal A Tribuna e o Instituto Data Control.

“Confiança se constrói no dia a dia, no atendimento correto, na resposta rápida e no respeito ao cidadão. Esse reconhecimento nos motiva, mas também nos cobra ainda mais responsabilidade”, conclui a comandante-geral.

A Polícia Militar do Acre apresenta mais do que números em 2025. Entrega uma tropa mais qualificada, uma estrutura mais moderna e uma atuação mais inteligente. Uma polícia que aprendeu, evoluiu e mostrou que segurança pública se constrói com preparo, presença e compromisso real com a sociedade.

