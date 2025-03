Maurício Carneiro deve definir os titulares do Galvez após treinamento

O departamento jurídico do Independência conseguiu nesta quinta, 27, derrubar a liminar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e com isso o lateral Weverton deve reforçar a equipe na decisão do Campeonato Estadual. A final contra o Galvez será disputada no sábado, 28, às 15h30, na Arena da Floresta.

“Conseguimos ter sucesso no pedido feito ao STJD. O Weverton não participou da confusão na partida contra o Humaitá e durante o julgamento no TJD mostramos o vídeo e essa prova não serviu para absolvê-lo. A decisão do STJD mostrou a razão do Independência”, declarou o advogado Atevaldo Santana.

