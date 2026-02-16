Maurício Carneiro comanda trabalho no Galvez e mira o Guaporé

Um grave acidente envolvendo dois carros de passeio deixou quatro mortos e cinco feridos na manhã desse domingo (15/2), na rodovia GO-060, a 3km da cidade de Nazário, em Goiás. Das vítimas fatais, ao menos duas atuavam em times de futebol amador.

As vítimas foram identificadas como Adryhan Rodrigues dos Passos, de 15 anos; Alexandre Alves de Oliveira, de 26; Bruno Pereira do Vale, de 27; e João Luiz Silva Aby Azar, de 24. Os outros cinco feridos não tiveram a identidade revelada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, os quatro mortos ficaram presos às ferragens dos veículos. Os outros cinco que tiveram ferimentos foram encaminhados ao hospital.

“A equipe realizou o gerenciamento dos riscos, montado uma linha de combate, sinalização da via, estabilização do veículo e desligamento da bateria, a fim de prevenir princípios de incêndio ou novos incidentes”, informou a corporação.

Bruno Pereira do Vale e João Luís Silva Aby Azar jogavam pelo clube de futebol de várzea Atlético Montebelense. O time prestou homenagens aos atletas em seu perfil no Instagram.

“O Atlético Montebelense está de luto por uma perda irreparável de um grande amigo e jogador que representava a Várzea Montebelense. Vá com Deus, João!”, diz a publicação.

“A perda é irreparável. A dor é real. Mas nossa fé é maior. Que Deus conforte sua família, fortaleça seus amigos e traga paz aos nossos corações. Seguiremos honrando sua memória com respeito, união e amor pelo futebol, valores que você carregava”, diz o clube na homenagem a Bruno.

A Prefeitura de Nazário (GO) também lamentou o falecimento dos jovens. “Com profunda tristeza, nos despedimos de jovens vidas que tiveram seus sonhos interrompidos de forma tão precoce. Toda a nossa cidade se une em oração e solidariedade às famílias e amigos. Que Deus conforte cada coração neste momento de dor”.