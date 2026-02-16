Cotidiano
Maurício Carneiro comanda trabalho no Galvez e mira o Guaporé
Os jogadores do Galvez participaram de treinamento nesta segunda, 16, no CT do Imperador, e a meta é o duelo contra o Guaporé, de Rondônia, na quarta, 18, às 19 horas, na Arena da Floresta, pela 1ª fase da Copa do Brasil. O técnico Maurício Carneiro terá o elenco completo e por isso a equipe titular ainda não foi definida.
“Vou avaliar com calma. É preciso pensar na formação inicial, mas não podemos esquecer do transcorrer da partida. As opções são fundamentais para podermos conquistar o nosso objetivo”, declarou Maurício Carneiro.
Último treinamento
O elenco do Galvez fecha nesta terça, 17, na Arena da Floresta, a preparação para estreia na Copa do Brasil. O Imperador precisa vencer a partida para conquistar a classificação. Se o jogo terminar empatado, a classificação vai ser definida nas cobranças de penalidades.
Ingressos no Araújo
Os ingressos para Galvez e Guaporé podem ser adquiridos no Arasuper, da Isaura Parente, ao preço R$ 40,00, a inteira, e R$ 20, 00, a meia entrada.
Comentários
Cotidiano
PRF apreende mais de 6 quilos de cocaína em ônibus na BR-364, em Cruzeiro do Sul
Adolescente de 16 anos assumiu a posse da droga durante fiscalização conjunta com canil da PM
Comentários
Cotidiano
Jogadores de futebol amador morrem em acidente na GO-060
Um grave acidente envolvendo dois carros de passeio deixou quatro mortos e cinco feridos na manhã desse domingo (15/2), na rodovia GO-060, a 3km da cidade de Nazário, em Goiás. Das vítimas fatais, ao menos duas atuavam em times de futebol amador.
As vítimas foram identificadas como Adryhan Rodrigues dos Passos, de 15 anos; Alexandre Alves de Oliveira, de 26; Bruno Pereira do Vale, de 27; e João Luiz Silva Aby Azar, de 24. Os outros cinco feridos não tiveram a identidade revelada.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, os quatro mortos ficaram presos às ferragens dos veículos. Os outros cinco que tiveram ferimentos foram encaminhados ao hospital.
“A equipe realizou o gerenciamento dos riscos, montado uma linha de combate, sinalização da via, estabilização do veículo e desligamento da bateria, a fim de prevenir princípios de incêndio ou novos incidentes”, informou a corporação.
Bruno Pereira do Vale e João Luís Silva Aby Azar jogavam pelo clube de futebol de várzea Atlético Montebelense. O time prestou homenagens aos atletas em seu perfil no Instagram.
“O Atlético Montebelense está de luto por uma perda irreparável de um grande amigo e jogador que representava a Várzea Montebelense. Vá com Deus, João!”, diz a publicação.
“A perda é irreparável. A dor é real. Mas nossa fé é maior. Que Deus conforte sua família, fortaleça seus amigos e traga paz aos nossos corações. Seguiremos honrando sua memória com respeito, união e amor pelo futebol, valores que você carregava”, diz o clube na homenagem a Bruno.
A Prefeitura de Nazário (GO) também lamentou o falecimento dos jovens. “Com profunda tristeza, nos despedimos de jovens vidas que tiveram seus sonhos interrompidos de forma tão precoce. Toda a nossa cidade se une em oração e solidariedade às famílias e amigos. Que Deus conforte cada coração neste momento de dor”.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Comentários
Cotidiano
Elenco do Rio Branco retorna aos treinos com programação definida
O elenco do Rio Branco retornou aos treinos nesta segunda, 16, no José de Melo, e o objetivo é a reta final do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O próximo compromisso do Estrelão será na segunda, 23, às 18 horas, no Tonicão, contra o Santa Cruz.
“Vamos trabalhar dois dias em dois períodos nesta semana e a preparação será fechada no domingo(22). Precisamos aproveitar a semana para melhorar na parte física”, declarou o preparador físico, Selsimar Maciel.
Léo e Gabriel
O volante Léo e o atacante Gabriel, ambos expulsos contra a Adesg, estão fora do jogo contra o Santa Cruz.
“São dois jogadores importantes. Temos um elenco mais curto e os atletas precisam ter mais calma em certos momentos das partidas”, disse o técnico Ulisses Torres.
Chegada de reforços
A diretoria do Rio Branco avalia a possibilidade de contratar reforços. Ulisses Torres conversou com os dirigentes e mostrou a necessidade de aumentar o elenco para o momento decisivo do Estadual.
Você precisa fazer login para comentar.