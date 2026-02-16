Conecte-se conosco

Maurício Carneiro comanda trabalho no Galvez e mira o Guaporé

27 minutos atrás

Foto Sueli Rodrigues: O meia Juan Patrocínio é uma peça importante no duelo da Copa do Brasil

Os jogadores do Galvez participaram de treinamento nesta segunda, 16, no CT do Imperador, e a meta é o duelo contra o Guaporé, de Rondônia, na quarta, 18, às 19 horas, na Arena da Floresta, pela 1ª fase da Copa do Brasil. O técnico Maurício Carneiro terá o elenco completo e por isso a equipe titular ainda não foi definida.

“Vou avaliar com calma. É preciso pensar na formação inicial, mas não podemos esquecer do transcorrer da partida. As opções são fundamentais para podermos conquistar o nosso objetivo”, declarou Maurício Carneiro.

Último treinamento

O elenco do Galvez fecha nesta terça, 17, na Arena da Floresta, a preparação para estreia na Copa do Brasil. O Imperador precisa vencer a partida para conquistar a classificação. Se o jogo terminar empatado, a classificação vai ser definida nas cobranças de penalidades.

Ingressos no Araújo

Os ingressos para Galvez e Guaporé podem ser adquiridos no Arasuper, da Isaura Parente, ao preço R$ 40,00, a inteira, e R$ 20, 00, a meia entrada.

PRF apreende mais de 6 quilos de cocaína em ônibus na BR-364, em Cruzeiro do Sul

26 minutos atrás

16 de fevereiro de 2026

Adolescente de 16 anos assumiu a posse da droga durante fiscalização conjunta com canil da PM

Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 6,15 quilos de drogas na noite de sábado (14), durante fiscalização conjunta com o Canil do CP Cães da Polícia Militar do Acre (PMAC). A ação ocorreu por volta das 21h30, no km 683 da BR-364, em Cruzeiro do Sul, durante comando de fiscalização estática em um ônibus interestadual.

Segundo a PRF, os passageiros desembarcaram com as bagagens de mão para inspeção, com auxílio de cão farejador. Durante a verificação, os agentes identificaram uma mochila que permaneceu no interior do veículo. O animal indicou a presença de entorpecentes e, diante do peso incomum, a equipe realizou a abertura da bagagem.

No interior da mochila foram encontrados quatro tabletes de pasta-base de cocaína e dois tabletes de cloridrato de cocaína. Teste preliminar confirmou que o material se tratava de substância análoga à cocaína. Uma adolescente de 16 anos apresentou-se como proprietária da droga.

Ainda conforme a PRF, o homem que viajava ao lado da menor afirmou inicialmente que estava sozinho, mas entrou em contradição. Após apuração no local, os policiais constataram que os dois mantinham relacionamento e que transportariam o entorpecente até o município de Tarauacá.

Ao todo, foram apreendidos 4,1 kg de pasta-base de cocaína, 2,05 kg de cloridrato de cocaína, um aparelho celular e duas mochilas com pertences pessoais. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para os procedimentos cabíveis. O Conselho Tutelar foi acionado, e a adolescente foi conduzida separadamente, sem o uso de algemas, conforme os protocolos legais.

Jogadores de futebol amador morrem em acidente na GO-060

3 horas atrás

16 de fevereiro de 2026

Reprodução/Redes sociais
Jogadores de futebol amador morreram em um acidente na GO-060

Um grave acidente envolvendo dois carros de passeio deixou quatro mortos e cinco feridos na manhã desse domingo (15/2), na rodovia GO-060, a 3km da cidade de Nazário, em Goiás. Das vítimas fatais, ao menos duas atuavam em times de futebol amador.

As vítimas foram identificadas como Adryhan Rodrigues dos Passos, de 15 anos; Alexandre Alves de Oliveira, de 26; Bruno Pereira do Vale, de 27; e João Luiz Silva Aby Azar, de 24. Os outros cinco feridos não tiveram a identidade revelada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, os quatro mortos ficaram presos às ferragens dos veículos. Os outros cinco que tiveram ferimentos foram encaminhados ao hospital.

“A equipe realizou o gerenciamento dos riscos, montado uma linha de combate, sinalização da via, estabilização do veículo e desligamento da bateria, a fim de prevenir princípios de incêndio ou novos incidentes”, informou a corporação.

Bruno Pereira do Vale e João Luís Silva Aby Azar jogavam pelo clube de futebol de várzea Atlético Montebelense. O time prestou homenagens aos atletas em seu perfil no Instagram.

“O Atlético Montebelense está de luto por uma perda irreparável de um grande amigo e jogador que representava a Várzea Montebelense. Vá com Deus, João!”, diz a publicação.

“A perda é irreparável. A dor é real. Mas nossa fé é maior. Que Deus conforte sua família, fortaleça seus amigos e traga paz aos nossos corações. Seguiremos honrando sua memória com respeito, união e amor pelo futebol, valores que você carregava”, diz o clube na homenagem a Bruno.

A Prefeitura de Nazário (GO) também lamentou o falecimento dos jovens. “Com profunda tristeza, nos despedimos de jovens vidas que tiveram seus sonhos interrompidos de forma tão precoce. Toda a nossa cidade se une em oração e solidariedade às famílias e amigos. Que Deus conforte cada coração neste momento de dor”.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Elenco do Rio Branco retorna aos treinos com programação definida

4 horas atrás

16 de fevereiro de 2026

O elenco do Rio Branco retornou aos treinos nesta segunda, 16, no José de Melo, e o objetivo é a reta final do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O próximo compromisso do Estrelão será na segunda, 23, às 18 horas, no Tonicão, contra o Santa Cruz.

“Vamos trabalhar dois dias em dois períodos nesta semana e a preparação será fechada no domingo(22). Precisamos aproveitar a semana para melhorar na parte física”, declarou o preparador físico, Selsimar Maciel.

Léo e Gabriel

O volante Léo e o atacante Gabriel, ambos expulsos contra a Adesg, estão fora do jogo contra o Santa Cruz.

“São dois jogadores importantes. Temos um elenco mais curto e os atletas precisam ter mais calma em certos momentos das partidas”, disse o técnico Ulisses Torres.

Chegada de reforços

A diretoria do Rio Branco avalia a possibilidade de contratar reforços. Ulisses Torres conversou com os dirigentes e mostrou a necessidade de aumentar o elenco para o momento decisivo do Estadual.

