Maurão de Carvalho, ex-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, é preso em Porto Velho

Após o sinistro, o ciclista fugiu sem prestar socorro à vítima, que ficou caída no meio da rodovia

Um grave acidente foi registrado na BR-317, quando um motociclista Antonio José Cardoso Pacheco, de 35 anos, próximo ao bairro Plató do Piquiá, em Boca do Acre, colidindo violentamente contra uma bicicleta. De acordo com testemunhas, o ciclista, ainda não identificado, teria causado o acidente e fugido do local sem prestar socorro.

Segundo testemunhas Antonio estava voltando do trabalho em uma Titan, de cor vermelha, com uma carrocinha acoplada, quando, de forma inesperada, um ciclista ainda não identificado causou o acidente, levando o motociclista a bater contra a bicicleta, o ciclista fugiu sem prestar socorro à vítima, que ficou caído no meio da pista.

Com o impacto, o motociclista ficou desacordado no meio da rodovia, necessitando atendimento imediato. Ele foi socorrido e transferido em estado grave para o Pronto-Socorro de Rio Branco. As autoridades investigam o caso e buscam identificar o ciclista envolvido na ocorrência.

Um motorista que assava pelo local, dirigindo uma caminhonete, parou para ajudar e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Antonio ao Hospital Maria gene, em Boca do Acre, com um traumatismo cranioencefálico.

Apos a estabilização de seu quadro clínico, Antonio foi transferido para o pronto socorro de Rio Branco, onde segue internado em estado grave.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários